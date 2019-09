VEJA COMER & BEBER: seis bares para tomar drinques em Belo Horizonte

Bombshell (campeão da categoria 2019)

A carta de drinques premiada nesta edição tem um líder absoluto de pedidos: o coquetel batizado de demônio (R$ 20,90). Resultado de uma mistura equilibrada de cachaça, limão-capeta, mel e uma canela em pau, a receita foi criada pelo proprietário da casa, João Augusto Costa, que também é dono de outro bar nas proximidades, o Santeria. Além dessa bebida, ele assina as demais sugestões autorais do cardápio, caso do fire mule, feito com sucos de laranja e de limão, uísque aromatizado com canela, ginger ale e espuma de gengibre (R$ 23,80), e do capecello spritz, que combina licor de limão-capeta, espumante e água com gás (R$ 29,80). Entre suas invenções mais recentes está o apple tonic, drinque elaborado com uma mistura de gim Yvy, xarope de capim-santo, maçã e água tônica (R$ 29,80). As bebidas saem do balcão instalado em um salão pequenino, de apenas 30 metros quadrados, quase sem espaço para abrigar os clientes — a maior parte deles acaba mesmo espalhada pelas mesinhas da calçada. Uma caixa de som voltada para a rua garante a música ambiente. O clima descontraído é um convite para provar outra especialidade do lugar, a batata rosti, preparada em seis versões, entre elas a que reúne carne-seca, requeijão e cebolinha (R$ 42,80). Rua Sergipe, 1389, Savassi, ☎ 99210-6205 (100 lugares). 19h/2h (fecha dom. a ter.). Aberto em 2012.

Dub

Dentro do Edifício Maletta, o bar oferece caprichados drinques clássicos e autorais, elaborados sob a supervisão da bartender Jessica Garcez. O refrescante favorite mistura gim, hortelã, refrigerante de gengibre e um toque de cardamomo (R$ 24,00). Já o cinderela baiana, estrela da casa, foi reformulado recentemente e leva vodca cítrica com baunilha, romã, cranberry e pitada de gengibre (R$ 26,00). Para aplacar a fome, o hambúrguer the breakfast reúne cheddar, bacon, ovo, avocado e batata (R$ 32,00). Rua da Bahia, 1148, sobreloja 5, centro, ☎ 3024-4321 (76 lugares). 11h/15h e 18h/0h (seg. só almoço; sáb. 17h/0h; fecha dom.). Aberto em 2012.

Herbário YVY

No revitalizado Mercado Novo, opera desde o início do ano o bar da destilaria YVY. O público faz o pedido direto no balcão e se acomoda em bancos e pallets nos corredores para bebericar drinques “on tap” — combinações prontas que jorram de oito torneiras. Os coquetéis elaborados pelo bartender Thiago Ceccoti são trocados a cada três meses, mas algumas opções são bastante procuradas pelos frequentadores do local. O tangerito é um coquetel carbonatado com gim, suco de tangerina clarificado e óleo essencial de hortelã e custa R$ 20,00. Apesar de não servir petiscos, se a fome bater, basta recorrer aos estabelecimentos vizinhos. Avenida Olegário Maciel, 742, centro. Não tem telefone. 18h/0h (sáb. a partir de 12h; dom. 12h/18h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2019.

Laicos

Com ambiente escurinho, pontuado por luzes coloridas, este bar tem como chamariz os drinques servidos em copos de acrílico, em clima descontraído. Um dos mais pedidos é o amor amora, coquetel feito com gim, limão, água tônica, água com gás, amora e xarope desta mesma fruta (R$ 24,00). Entre as novidades, tem agradado a clientela a bebida que mescla Campari, água tônica e xarope de caramelo (R$ 20,00). O copo padrão tem cerca de com 350 mililitros e, por R$ 4,00 adicionais, os clientes podem optar pela taça de 580 mililitros. Para morder entre um brinde e outro, a cozinha prepara hambúrguer de carne com bacon, mussarela, alface, tomate e molho barbecue (R$ 24,00). Rua Ceará, 1580, Funcionários, ☎ 3658-8828 (200 lugares). 17h30/2h (fecha dom.). Aberto em 2016.

Nimbos Bar

Os clientes espalham-se pelo ambiente moderninho, que tem iluminação com lâmpadas de filete e tubulação aparente, para provar os drinques da casa. A mistura de rum, licor de laranja, suco de grapefruit e angostura de laranja sai por R$ 24,00. Com cachaça de jambu, syrup de tangerina e suco de limão, o coquetel jambu treme (R$ 22,00), também faz sucesso. Para comer, o hambúrguer nimbos leva queijo prato, alface americana, cebola-roxa, picles de pepino e maionese de páprica no pão de batata (R$ 26,00). Rua Alagoas, 608, Savassi. Não tem telefone (52 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 1h; fecha dom., seg. e feriados). Aberto em 2017.

Santeria

Dos mesmos donos do Bombshell, vencedor na categoria que funciona nas proximidades, tem ambiente com luz baixa e alguns drinques autorais. Exemplos são o demônio, uma caipirinha de limão-capeta, cachaça, açúcar, canela em pau e mel (R$ 20,90), e o divino, que mistura conhaque, espumante, licor de pêssego, vinho do Porto, uva, suco de limão e de laranja mais água tônica (R$ 29,80). Enquanto bebericam, os clientes podem petiscar a coxinha de rabada guarnecida de barbecue de pimenta-biquinho com cachaça (R$ 32,90, quatro unidades). Rua Fernandes Tourinho, 385, Savassi, ☎ 98645-4464 (100 lugares). 19h/2h (sex. e sáb. 20h/3h; dom. 18h/1h; fecha seg.). Aberto em 2015.

Santuário Retrô Botequim Temático

A decoração é uma homenagem ao passado e inclui uma Kombi amarela 1969 e uma radiola da década de 1950. Enquanto matam a saudade, os clientes podem saborear a carne de lata acompanhada de abacaxi com pimenta dedo-de-moça, pesto de ora-pro-nóbis com queijo da Serra da Canastra e farofinha de biju (R$ 35,90, para duas pessoas). Entre os drinques, faz sucesso a caipirinha com vodca Orloff e frutas vermelhas (R$ 13,90). Praça Capela Nova, 122, loja 1, Minas Brasil, ☎ 99208-4950 (120 lugares). 17h/0h (dom. 11h/19h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2015.