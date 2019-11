VEJA COMER & BEBER SALVADOR 2019 chega às bancas com 20 campeões

1. Cabana da Cely -comer e beber Salvador 2019 zoom_out_map 1 /6 Os caranguejos campeões da Cabana da Cely: preparado com cebola, limão, coentro e sal (Lígia Skowronski/VEJASP)

2. Cira comer e beber Salvador 2019 zoom_out_map 2 /6 Vatapá, molho de pimenta, salada de tomate e generosos camarões secos: os pertences do acarajé da Cira, campeão pela 16ª vez (Lìgia Skowronski/VEJASP)

3. LarriBar comer e beber Salvador 2019 zoom_out_map 3 /6 Mr. tangerine man, do Larribar: a melhor carta de drinques de Salvador (Lígia Skowronski/VEJASP)

4. Shiro comer e beber salvador 2019 zoom_out_map 4 /6 Dupla de sushis de salmão com ovas do mesmo peixe, do Shiro: campeão do ano entre os restaurantes japoneses (Lígia Skowronski/VEJASP)

5. Confeitaria Priscilla Diniz comer e beber Salvador 2019 zoom_out_map 5 /6 Massa e ganache de chocolate belga amargo compõe o ny cake, da Confeitaria Priscilla Diniz: a grande campeã entre as docerias (Lígia Skowronski/VEJASP)

6. Comer e Beber Salvador 2019 Origem zoom_out_map 6/6 O menu degustação do Origem: campeão como melhor restaurante e melhor variado/contemporâneo da cidade (Lígia Skowronski/VEJASP)

Chegamos à vigésima edição deste especial dedicado à cena gastronômica de Salvador! Desde os primórdios até hoje, o nosso foco é o mesmo: oferecer ao leitor um roteiro certeiro com os melhores restaurantes, bares e endereços de comidinhas de cada cidade onde atuamos. Mas é fácil perceber que os resultados dessa curadoria jornalística vão além. Cada edição carrega um recorte saboroso da cultura local, evidenciando os ingredientes, as receitas e as histórias de gente que dedica a vida a cozinhar para os outros. Além disso, valorizam-se os profissionais de um setor que é importantíssimo para a economia das cidades, o de alimentação e bebidas.

A 20ª edição do guia COMER & BEBER SALVADOR: 246 endereços e 20 campeões A 20ª edição do guia COMER & BEBER SALVADOR: 246 endereços e 20 campeões

No especial desse ano, você confere os vinte premiados de 2019. A lista vai do tradicional tabuleiro da Cira, mais uma vez agraciada com um troféu por seus dourados acarajés, a endereços que abriram as portas recentemente e já conquistaram o júri e o público, caso do Ori, o restaurante revelação da temporada, e do Fasano, que nem bem estreou e obteve o título de melhor italiano da cidade. Os vencedores integram um roteiro bem maior, com 246 endereços, organizados por especialidade e também disponibilizados no site de VEJA. Esperamos que, a partir dessa curadoria, você possa se juntar a pessoas queridas e aproveitar o que há de melhor na capital baiana quando o assunto é comer e beber bem.

OS CAMPEÕES

COMIDINHAS

O melhor acarajé – Cira

O melhor café – Coffeetown

A melhor doceria – Confeitaria Priscilla Diniz

O melhor hambúrguer – Red Burger N Bar

O melhor sorvete – Crema Gelato Italiano

BARES

O melhor boteco – Quintal Raso da Catarina

O melhor caranguejo – Cabana da Cely

A melhor carta de cervejas – Vitrine da Cerveja

A melhor carta de drinques – Larribar

A melhor vista – Cruz do Pascoal

RESTAURANTES

O chef do ano – Fabrício Lemos (restaurantes Origem e Ori)

O melhor da cidade e melhor variado/contemporâneo – Origem

O melhor brasileiro – Cuco Bistrô

A melhor carne – Carvão

O melhor italiano – Fasano

O melhor japonês – Shiro

As melhores receitas de peixes e frutos do mar – Mistura

A melhor pizzaria – Quattro Amici

A melhor refeição saudável – Shanti

O restaurante revelação – Ori