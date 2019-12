VEJA COMER & BEBER 2019: os melhores restaurantes naturais de Salvador

Da Vila

Com a proposta de utilizar produtos de agricultura familiar e até da própria horta, faz sucesso com preparações como o bowl fatuth, com arroz negro, mix de quinoa, chutney de tomate, homus de grão-de-bico, brócolis assado e faláfel (R$ 36,00). Outra opção é o risoto de cogumelo-de-paris e shiitake no melaço de tâmara com queijo de castanhas, limão e salsão (R$ 40,00). Atração à parte são as tortas doces com sabores como paçoca, cajá, cupuaçu e maracujá (R$ 18,00 a fatia). Para beber, o kombucha de caju, hibisco, limão ou tangerina é feito na casa (R$ 14,00, 275 mililitros). Rua das Hortênsias, 488, Pituba, ☎ 99654 -5487 (35 lugares). 9h/21h. Aberto em 2018. $

Healthy por Victoria Cintra

Depois de um período em que atendia somente a encomendas, Victoria Cintra abriu o restaurante e ampliou sua lista de receitas. O carro-chefe é o atum selado com macarrão de pupunha ao queijo (R$ 69,00). Outro item aclamado, este assinado pela chef Karine Poggio, é o polvo grelhado com gremolata e legumes (R$ 68,00). Entre os famosos doces de Victoria, o bombom vic, sem açúcar nem lactose, é de chocolate branco com doce de leite e geleia de frutas vermelhas (R$ 14,00 a unidade). Avenida Oceânica, 2400, loja 30, Ondina, ☎ 3561-4547 (35 lugares). 8h/20h. Aberto em 2019. $$$

Manjericão

Recebe os clientes com um colorido bufê que não inclui receitas com carnes vermelhas. Costumam aparecer sugestões como moqueca de palmito com dendê, nhoque feito de fruta-pão e pescada-amarela frita com farofa de gengibre. Também fazem sucesso a quiche de banana-da-terra e o frango em cubos com quiabo, além da boa variedade de saladas. Os clientes se servem e pagam de acordo com o peso (R$ 65,90 o quilo). Para adoçar sem sair da dieta, tem torta de banana vegana feita com farinha integral (R$ 9,50 a fatia). Rua Fonte do Boi, 3B, Rio Vermelho, ☎ 3027-5941 (100 lugares). 12h/15h. Aberto em 1988. $

Puro Healthy Food

Aposta em receitas criativas e oferece também um pequeno empório de produtos naturais. Da cozinha saem pratos como o salmão grelhado com risoto cremoso low carb de brócolis, quinoa, requeijão de castanhas com molho pesto e tomate confitado (R$ 43,00). Outra opção é o espaguete de pupunha com camarões grelhados e molho de tomate com pesto (R$ 38,90). Da carta de drinques faz sucesso o que combina gim Bombay Sapphire, mel de cacau e nibs de cacau (R$ 23,00). Rua das Hortênsias, 522, Pituba, ☎ 3015-0579 (44 lugares). 10h/21h. Aberto em 2017. $

Saúde na Panela

A casa prioriza insumos fornecidos por pequenos produtores e que sejam integrais. Os ingredientes são empregados nas cerca de trinta variedades de salada que colorem o bufê ao lado de pratos como a moqueca vegetariana de pupunha, a maxixada com leite de coco e a feijoada de tofu defumado com batata-doce e abóbora. Paga-se de acordo com o peso (R$ 69,00 o quilo). Aos domingos, é servido brunch. Rua das Hortênsias, 752, Pituba, ☎ 3353-6788 (98 lugares). 11h30/15h e 17h/20h20 (sáb. 11h30/15h; dom. 11h/15h). Aberto em 1997. $$

Shanti (campeão de 2019)

De proteção espiritual o restaurante parece estar muito bem servido. No sincrético altar montado na entrada dividem espaço uma estátua de Buda, outra de Iemanjá, uma de Oxum e uma de Santa Catarina. Instalado numa sobreloja, o Shanti é todo decorado com mandalas, tecidos indianos e plantas suspensas. As mesas com toalhas coloridas estão espalhadas por três ambientes, duas salas com tatame e um jardim de inverno. Descalços, os garçons parecem recém-saídos da ioga e devem manter a calma até perante os clientes mais difíceis. O endereço não abraça uma, mas dezenas de culinárias, como a marroquina, a indiana, a árabe e a tailandesa — o ponto em comum é a alimentação saudável. A cozinha se dedica só a uma delas a cada dia, e a seleção semanal é informada por meio das redes sociais. A refeição é composta, no geral, de nove itens, incluindo a sobremesa, que chegam juntos em uma bandeja. Custa R$ 45,00 por pessoa ou, com uma proteína, R$ 53,00. Quando o tema é comida indiana, a pedida pode trazer, por exemplo, peixe do dia marinado em cúrcuma e grelhado com óleo de coco, chutney de manga com passas e arroz com vegetais, iogurte e especiarias, entre outros pratos. O arroz de jasmim com raspas de limão-siciliano e os legumes ao molho curry com leite de coco e castanha-de-caju são algumas sugestões do menu inspirado na Tailândia. Para acompanhar há kombuchas e sucos encorpados, como o de melancia, gengibre e manjericão (R$ 13,00, 500 mililitros), mas também drinques e cerveja. O coquetel com gim Amázzoni, maracujá, capimsanto e limão- siciliano custa R$ 24,00. Rua João Gomes, 10, Rio Vermelho, ☎ 3011-2646 (65 lugares). 12h/16h (fecha seg.). Aberto em 2016. $

Vida & Saúde

Entre as vinte opções do bufê (R$ 42,00 o quilo), fazem sucesso a torta de alho- poró com queijo, a lasanha de berinjela com molho de tomate, a moqueca de ovos, o flé de pescada, o salmão grelhado e a ampla variedade de saladas. Para a sobremesa, é tarefa difícil escolher entre o strudel de frutas sem açúcar (R$ 5,00) e a tortinha de amêndoa com brigadeiro vegano (R$ 6,00). Para um lanche rápido, o pastel de forno de tofu é dos prediletos (R$ 5,00). No empório, são dias mais quentes, é imbatível a salada de polvo com feijão-verde, ervas frescas e azeite (R$ 110,00, para duas pessoas), que pode ganhar a companhia do drinque feito com gim, lima-da-pérsia e erva-cidreira (R$ 30,00). É necessário fazer reserva. Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, Ilha dos Frades, ☎ 99326-7461 (120 lugares). 12h/17h30 (fecha seg. a qua.; em dezembro, abre todos os dias). Aberto em 2011. $$$$

Recanto da Lua Cheia

No descontraído endereço, com direito a uma privilegiada vista da Baía de Todos-os-Santos, saem pratos como o purê de aipim com camarão gratinado acompanhado de salada vinagrete (R$ 74,90, para duas pessoas). Outra pedida popular entre os clientes que visitam o espaço da chef Virgínia Resch é a posta de peixe agulhão-negro grelhada e escoltada por salada de verduras e arroz (R$ 69,90, para duas pessoas). Para finalizar, o queridinho entre as sobremesas é o pudim de leite (R$ 8,00). Rua Rio Negro, 2, Mont Serrat, ☎ 3315-1275 (250 lugares). 10h/17h (fecha seg.). Aberto em 1999. $

