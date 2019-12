Os melhores restaurantes italianos de Salvador segundo VEJA COMER & BEBER

Alfredo

Sob o comando do chef Givaldo Paz, é preparado um linguine fnalizado dentro do queijo grana padano e servido ao lado de flé-mignon (R$ 84,00). Enquanto o pedido não chega, a sugestão é provar o folhado de queijo brie com nozes, amêndoas e mel (R$ 55,00, para duas pessoas). Para adoçar, o sufê de chocolate chega à mesa quente em companhia de sorvete de creme (R$ 26,00, para duas pessoas). Gentileza da casa, não há cobrança de taxa de rolha de segunda a quinta-feira. Avenida Oceânica, 2004, Ondina, ☎ 3331-7775 e 98191-6731 (80 lugares). 12h/16h e 19h/22h (sex. e sáb. jantar até 23h; fecha seg.). Aberto em 1993. $$$

Bella Napoli

Na ativa há quase seis décadas, oferece entradinhas como a mini-bruschetta de flé à parmigiana (R$ 49,90, seis unidades). Em seguida, um dos campeões de pedidos é o nhoque de espinafre gratinado com frutos do mar (R$ 69,20). Mais de 200 rótulos de vinho são vendidos a preço de loja no Vino Bar, instalado na entrada do restaurante. Alameda das Espatódias, 491, Caminho das Árvores, ☎ 3354-1962 e 3353-4986 (130 lugares). 11h30/15h e 18h/23h (seg. só almoço; sex. e sáb. jantar até 0h; dom. só almoço 11h30/16h30). Aberto em 1962. $$$

Cantina Buoni Amici

O pão italiano da padaria São Domingos, em São Paulo, é vendido neste endereço em companhia de molho de cebola e manteiga (R$ 22,00). Ideais para compartilhar, os pratos principais incluem sugestões como o nhoque alla provenzale, com camarões ao vinho branco, alho, tomate e ervas frescas (R$ 129,00). A torta de chocolate meio amargo com amêndoas (R$ 21,00 a fatia) encerra a refeição. Rua Amazonas, 1252, Pituba, ☎ 3042-9020 (70 lugares). 12h/23h (dom. só almoço até 17h; fecha seg.). Aberto em 2017. $$$

Cantina Cheiro de Pizza

A antiga Cantina da Cheiro agora tem nova identidade. Além das massas caseiras, o cardápio inclui flé-mignon à parmigiana com duas opções de acompanhamento, entre eles arroz à grega, purê de batata ou legumes grelhados (R$ 45,00). As pizzas seguem como queridinhas da clientela, a exemplo da que combina carne de sol desfada, banana-da-terra, catupiry e orégano (R$ 93,00, seis pedaços). Rua Borges dos Reis, 14, Rio Vermelho, ☎ 3335-5777 (140 lugares). 18h/0h (dom. e feriados 11h45/0h); Avenida Vasco da Gama, s/nº, Dique do Tororó, ☎ 3389-0448 (170 lugares). 11h45/0h. Aberto em 1991. $$

Cantina Don Bello

Massas artesanais, pizzas, risotos, carnes e antepastos compõem o cardápio do chef Lucas Almeida. O canelone de carne bovina desfiada ao molho de tomate (R$ 44,90) pode ser ladeado pelo vinho tinto português Cartuxa Colheita (R$ 230,00), um dos cinquenta rótulos da carta. E antecedido pela bruschetta de polvo com azeite, rúcula e tomate-cereja (R$ 49,90, para duas pessoas). A panacota de limão-siciliano (R$ 16,00) fnaliza a refeição. Rua Ceará, 339, Pituba, ☎ 3355-0027 (95 lugares). 12h/15h e 18h/22h (seg. só jantar até 23h; sex. e sáb. jantar até 0h; dom. sem intervalo 12h/22h). Aberto em 2019. $$

Cremonini Ristorante

Há quem prefira ir direto ao espaguete à carbonara (R$ 62,00) ou ao risoto de queijo brie, flé-mignon, cogumelos frescos e azeite trufado (R$ 72,00). Mas, se o apetite permitir, vale apostar em uma das entradas, como o steak tartare de flé-mignon com rúcula e parmesão (R$ 49,00). No arremate, a torta di mele tem recheio de maçã (R$ 25,00 com sorvete de creme) e segue uma receita de família do chef Massimo Cremonini. Rua Alexandre Herculano, 18, Pituba, ☎ 99694-2032 (80 lugares). 12h/16h e 19h/0h (ter. e feriados só jantar). Aberto em 2019. $$$

Di Liana

O fletto del doge consiste em um flé-mignon grelhado acompanhado de fettuccine verde aos quatro queijos com cebola agridoce (R$ 134,90, para duas pessoas) e é um dos mais pedidos do menu. Também faz sucesso o pappardelle ai funghi, massa larga com molho de shiitake, amêndoas e azeite de trufas brancas (R$ 74,90). A refeição pode começar com uma clássica caipirinha (R$ 17,90) para abrir o apetite. Rua Macapá, 314, Ondina, ☎ 3331-1266 (150 lugares). 12h/15h30 e 19h/22h30 (qui. 12h/16h e 19h/23h; sex. 12h/16h30 e 19h/0h; sáb. 12h/17h e 19h/0h; dom. 12h/22h30; feriados só almoço 12h/17h). Aberto em 1981. $$$

Fasano (campeão de 2019)

Sétimo hotel do grupo Fasano, o de Salvador ocupa a antiga sede do jornal A Tarde, um edifício dos anos 30 que foi restaurado sob a supervisão do arquiteto Isay Weinfeld. Com piso de mármore de Carrara e paredes de granito verde, o lobby é vizinho à filial do restaurante que deu origem ao grupo, encabeçado pelo restaurateur Rogério Fasano. Isay revestiu as paredes de fibra de bananeira, decorou-as com obras de arte garimpadas em ateliês locais e transformou em lustres recipientes de latão originalmente usados na produção de açúcar. A cozinha é chefiada por Lomanto Oliveira, baiano de Jacobina que comandava o Gero da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Antes de se entregar aos cuidados dele, convém fazer uma escala no bar para degustar um negroni envelhecido em barril de carvalho (R$ 39,00), entre outros clássicos. O calor da cidade faz com que os pratos com pescados sejam os mais sedutores, como as vieiras grelhadas com salada de erva-doce e laranja (R$ 65,00) e o bacalhau cremoso desfiado no azeite com creme de aspargos e polenta grelhada (R$ 65,00), sugeridos como entrada. Entre os principais, a lagosta em crosta de ervas com molho de tomate encorpado com legumes e pão (R$ 158,00) disputa as atenções com receitas como espaguete com tinta de lula e ragu de polvo (R$ 86,00) e tortelli de vitelo com creme de parmesão e molho rôti (R$ 86,00). Embora liste preciosidades como o Château Latour de 1989 (R$ 10 630,00), a carta de vinhos também acomoda sugestões modestas como o cabernet sauvignon chileno Ventisquero 2018 (R$ 95,00). Sobremesas que viraram sinônimo do grupo, caso do mil-folhas com creme de baunilha (R$ 32,00), adiam a hora de pedir a conta. Praça Castro Alves, 5, centro, ☎ 2201-6300 (84 lugares). 12h/15h e 19h/0h (seg. jantar até 23h; sex. e sáb. 12h30/17h e jantar até1h; dom. e feriados, 12h30/17h e jantar até 23h). Aberto em 2018. $$$$

Isola dei Sapori

A cozinha da Sardenha inspira o cardápio desta casa, que tem sugestões como o malloreddus, uma massa de sêmola com açafrão servida com molho de linguiça artesanal e tomate (R$ 48,00). Outra sugestão, o espaguete com mexilhões e bottarga sai a R$ 61,00. Para brindar, vai bem o vinho da casa, o Cabernet Sauvignon Isola dei Sapori (R$ 68,00). Na sobremesa, a tradição italiana encontra os ingredientes locais no gelato de coco-verde (R$ 10,00 a bola). Rua Guedes Cabral, 123, Rio Vermelho, ☎ 3012-0766 (40 lugares). 19h/23h (sex. e sáb. 12h/15h e 19h/0h; dom. só almoço 12h/18h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2017. $$

La Mássima Pasta Gourmet

Fabrica artesanalmente as massas e os molhos que compõem o cardápio e também são vendidos no empório anexo. Uma das opções é o ravióli de mussarela de búfala com açafrão ao molho pomodoro (R$ 38,00). Outro sucesso é o flé à parmigiana (R$ 49,00, para duas pessoas). Entre as receitas açucaradas, a campeã de vendas é a cheesecake com calda de frutas vermelhas (R$ 18,00). Avenida Anita Garibaldi, 1815, loja 3A, Centro Médico Empresarial, ☎ 3019-7900 (30 lugares). 10h/19h (sáb. e feriados só almoço 9h/17h). Aberto em 2011. $$

La Pasta Gialla

A refeição pode começar com a burrata no pão italiano, com tomate assado, molho pesto e presunto cru (R$ 45,00, para duas pessoas). E prosseguir com pratos como o tagliatelle fnalizado dentro do queijo grana padano com ragu à bolonhesa, carneseca, cogumelos ou calabresa (R$ 74,00). Entre os 72 rótulos da carta predominam os italianos, como o Chianti Colonneto (R$ 114,00). Rua São Paulo, 488, Pituba, ☎ 98145-0075 (92 lugares). 11h45/15h e 18h45/22h30 (seg. e ter. só almoço; sex. e sáb. sem intervalo até 0h; dom. só almoço 11h45/17h). Aberto em 2008. $$

Pasta em Casa

As pedidas da ilha de massas, montada no horário do almoço, o cliente come à vontade ao preço fxo de R$ 64,00 (R$ 79,00 com a adição de uma carne). As sugestões, todas de fabricação própria, mudam de tempos em tempos, mas podem incluir lasanha à bolonhesa e fettuccini ao molho pesto, por exemplo. No jantar, a pizza com quatro sabores combina ingredientes como presunto cru, coração de alcachofra, cogumelos e mussarela de búfala (R$ 86,00). Para adoçar, há cheesecake de doce de leite com for de sal (R$ 22,00). Rua Professora Almerinda Dutra, 67, Rio Vermelho, ☎ 3334-7232 (130 lugares). 12h/15h e 19h/23h30 (sáb. 12h/17h). Aberto em 2012. $$

Zafferano

O rodízio de risotos (R$ 54,90) faz a fama da casa — servido às terças e quartas, inclui dez variedades, entre elas o de filé-mignon com gorgonzola. É possível optar também por duas opções de menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa: o euzaria (R$ 49,90) e o euzaria premium (R$ 69,90). No mais simples é possível provar bolinho de arroz arbóreo com queijo brie, penne com gorgonzola e carne de sol e sorvete de queijo com calda de goiabada. Rua Leonor Calmon, 256, loja 10, Centro Médico Christian Barnard, Cidade Jardim. ☎ 3353-6223 (42 lugares). 11h30/16h e 19h30/23h (sex. e sáb. até 0h; dom. só almoço). Aberto em 2005. $$

