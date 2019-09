VEJA COMER & BEBER: Os melhores restaurantes de carnes em Belo Horizonte

La Macelleria

Nascido como açougue, o espaço preserva geladeiras repletas de peças de carne. É de lá que saem os cortes mais pedidos pelos clientes, como o bife de ancho, que vem à mesa com tagliatelle ao molho funghi (R$ 79,80, com 300 gramas de carne) e o carré de cordeiro com legumes grelhados (R$ 85,00). Para petiscar antes da etapa principal, há mussarela de búfala (R$ 39,80) e carpaccio de filé-mignon de wagyu (R$ 64,80), ambos servidos com com ciabatta assada na hora. Rua Fernandes Tourinho, 801, Lourdes, ☎ 3566-7291 (120 lugares). 12h/0h (dom. até 16h30); Rua Francisco Deslandes, 1038, Anchieta, ☎ 3223-6255 (80 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. 12h/0h; dom. 12h/16h30; seg. só loja 8h/19h); Alameda Oscar Niemeyer, 1021, Vila da Serra, Nova Lima, ☎ 3370-9595 (120 lugares). 12h/0h (dom. até 17h). Aberto em 2008. $$$

La Victoria

Para beliscar como aperitivo, há porções de linguiça de cordeiro (R$ 29,00) e de morcilla com especiarias (R$ 22,00). Elas antecedem pratos como o t-bone steak de 470 gramas, servido com risoto trufado (R$ 96,00), e a lagosta grelhada na brasa com manteiga de escargot e risoto de tomate (R$ 129,00). A adega resguarda quase 500 rótulos, incluindo o uruguaio Don Próspero 2016, das uvas tannat e malbec (R$ 160,00). Rua Hudson, 675, Jardim Canadá, Nova Lima, ☎ 3581-3200 (200 lugares). 19h/0h (sáb. 12h/1h; dom. e feriados 12h/18h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2002. $$$$

Monjardim Costelaria

A costela que dá nome à casa vem do Uruguai, é assada no bafo e finalizada na parrilla. Ela disputa atenção dos clientes com o prime rib preparado de maneira similar (R$ 199,90 o quilo de cada um). Os dois chegam à mesa com vinagrete, farinha e cebola em conserva. Pedidos à parte, os acompanhamentos incluem a farofa de ovos e bacon (R$ 29,90). Para petiscar, a porção de pastel recheado com costela vem com oito unidades (R$ 36,90). Rua Curitiba, 2076, Lourdes, ☎ 2555-2076 (350 lugares). 18h/0h (qui. até 1h; sex. e sáb. 12h/1h; dom. e feriados 12h/18h; fecha seg.); Alameda Oscar Niemeyer, 1033, Vila da Serra, Nova Lima, ☎ 3566-2033 (350 lugares). 18h/0h (qui. 12h/15 e 17h30/1h; sex. e sáb. 12h/1h; dom. e feriados 12h/18h; fecha seg.). Aberto em 2011. $$

Osso — Mind the Bones (campeão da categoria 2019)

Em seu primeiro ano de vida, o endereço, comandado pelo chef Djalma Victor, foi apontado pelo júri como a revelação gastronômica da capital. Agora, três anos depois da inauguração, ele estreia como o melhor em sua categoria — e não faltam razões para a vitória da casa, que nasceu em Lourdes e em 2018 abriu um segundo ponto, amplo e bem decorado, em Nova Lima. Somadas, as duas operações consomem semanalmente em torno de uma tonelada de carvão, que, misturado a lenha, alimenta as parrillas. No calor da brasa, são assadas carnes obtidas exclusivamente de gado das raças angus e wagyu. É o caso do short rib de wagyu servido fatiado, besuntado com molho rôti e acompanhado de tutano ainda no osso (R$ 210,00, para duas pessoas). De angus, há fraldinha (R$ 69,00) e chorizo (R$ 62,00), entre outros cortes. As guarnições, como palmito pupunha assado (R$ 35,00) e farofa de ovos (R$ 22,00), são pedidas à parte. Uma seleção de petiscos anima o início da refeição, entre eles a barriga de porco com ketchup de amora (R$ 36,00) e os dadinhos de tapioca com provolone em companhia de geleia de pimenta-biquinho defumada (R$ 28,00, com oito unidades). Para brindar, os 200 rótulos da carta de vinhos dividem atenções com drinques como o fruit osso, um gim-tônica com hibisco, amora e limão-siciliano (R$ 33,00). Rua São Paulo, 1984, Lourdes, ☎ 3292-8235 (150 lugares). 12h/15h e 18h/0h (dom. só almoço; fecha seg.); MG-030, 8625 (Serena Mall), Vale do Sereno, Nova Lima, ☎ 3694-2731 (250 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. também almoço 12h/15h; dom. só almoço 12h/15h; fecha seg.). Aberto em 2016. $$$

Outback Steakhouse

A rede, que faz sucesso entre grupos numerosos, serve cortes bovinos, como o new york strip steak com 375 gramas de contrafilé na chapa (R$ 68,90), e suínos, a exemplo da costela com molho barbecue e maçã cozida com canela (R$ 63,90). Com mais R$ 23,95, eles vêm com uma guarnição à escolha, que pode ser batata frita ou arroz tasmânia. Para sobremesa, o brownie de doce de leite com noz-pecã é servido com sorvete de baunilha, chantili, crumble de biscoito e calda de doce de leite (R$ 31,90). Shopping Pátio Savassi, ☎ 3288-3168 (282 lugares). 12h/15h e 17h/23h (sex. e sáb. 12h/0h; dom. e feriados até 22h); Shopping Del Rey, ☎ 3415-9089 (205 lugares). 12h//23h (sex. e sáb. 12h/0h; dom. 12h/22h). Mais dois endereços. Aberto em 2008. $$

Parrilla del Mercado

Instalado na área externa do Mercado Distrital do Cruzeiro, recebe os clientes em busca de boas carnes, predominantemente uruguaias. A seleção inclui bife ancho com molho chimichurri (R$ 73,00, 350 gramas), que pode ter guarnição de batata assada ao roquefort (R$ 21,00) ou risoto de funghi (R$ 35,00). Outra sugestão é o bife chorizo acompanhado por fettuccine ao molho de queijo pecorino romano trufado (R$ 83,00). Para o almoço, vale a pena conferir o menu executivo. Rua Ouro Fino, 452, loja 14 (Mercado Distrital do Cruzeiro), Cruzeiro, ☎ 3225-5507 (400 lugares). 11h/23h (dom. e feriados até 19h; fecha seg.). Aberto em 1997. $$$

Porcão

A bela vista panorâmica completa o programa dos carnívoros, que chegam atraídos pelo serviço de rodízio com uma seleção de trinta cortes. Assados na brasa, os campeões de pedidos são a picanha e o cowboy steak, este extraído da costela bovina. Ao preço fixo de R$ 125,00, os clientes se servem à vontade também no bufê de saladas e pratos quentes. Para beber, a carta reúne 160 rótulos de vinho e, na sobremesa, a surpresa de chocolate é uma esfera recheada de brownie e sorvete de creme servida mesa com calda quente (R$ 34,90). Avenida Raja Gabáglia, 2671, São Bento, ☎ 3293-8787 (230 lugares). 12h/15h30 e 18h30/23h (sex. e sáb. sem intervalo 12h/0h; dom. 12h/18h; fecha seg.). Aberto em 2003. $$$