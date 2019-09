VEJA COMER & BEBER: oito bons restaurantes japoneses em Belo Horizonte

Akemi Oriental Fusion

As receitas têm origem japonesa, mas ganham toques criativos. Figuram como pratos favoritos da clientela o usuzukuri de salmão, no qual o pescado é fatiado em lâminas finas e regado com azeite trufado (R$ 31,00, cinco unidades) e a robata (tipo de espetinho) de polvo grelhado com batatas ao molho de páprica picante (R$ 79,00). No inverno, um cardápio especial traz sugestões quentes, como o lámen (R$ 34,00). Alameda Oscar Niemeyer, 288, Vila da Serra, Nova Lima, ☎ 3318-3381 (160 lugares). 11h30/14h30 e 18h/0h (sex. e sáb. até 1h; sáb. e dom. almoço 12h/16h). Aberto em 2014. $$$

Hokkaido

A casa não faz muitas concessões à ocidentalização das pedidas e serve receitas japonesas tradicionais. O combinado chamado moriawase reúne doze sushis de salmão, atum e camarão, dez sashimis de salmão e atum e dezesseis hossomakis de salmão e de atum (R$ 184,00). A opção quente com mais saída é o teppan yaki de salmão com legumes, que chega à mesa fumegando na chapa (R$ 101,00). Ponteio Lar Shopping, ☎ 3286-4020 (130 lugares). 11h/23h30 (sex. e sáb. até 1h; dom. 12h/23h). Aberto em 1995. $$$

Kanpai

O ceviche kanpai mistura peixe branco, lula e camarão marinados em molho cítrico (R$ 23,90) e pode anteceder pedidas como o combinado que também é batizado com o nome da casa. Com vinte peças, a sugestão reúne sashimis, gunkans, sushis e makis, todos com salmão (R$ 69,90). A seção de ingredientes especiais tem o ebi haddock, que traz camarão envolto em lâminas de hadoque defumado com cream cheese e molho de ervas (R$ 23,90). Da ampla carta de drinques, o grand sour mistura saquê, limão-siciliano, refrigerante artesanal de gengibre, mel e licor de laranja (R$ 26,90). Rua Pium-í, 1122, Sion, ☎ 3656-4621 (110 lugares). 18h/22h30 (qua. e qui. até 23h; sex. até 0h; sáb. 12h/16h e 18h/22h30). 2017. $$

Kei

A entrada de mais sucesso é a kei maki, um roll de salmão com recheio crocante de cream cheese e camarão mais molho teriyaki (R$ 41,00, dez peças). Uma novidade, o vieira roll é um enrolado com salmão, vieira e raspa de limão-siciliano (R$ 49,00, oito unidades). Em seguida, vai bem o atum selado com gergelim ladeado por purê de baroa e shiitake refogado no shoyu e saquê (R$ 79,00). Outra opção é o combinado mangá, com 26 peças, entre elas o sashimi de hadoque (R$ 106,00, para duas pessoas). Rua Bárbara Heliodora, 54, Lourdes, ☎ 2555-9090 (130 lugares). 18h/0h (sáb. e dom. 13h/0h). Aberto em 2008. $$$

Marukame

Carro-chefe, o rodízio varia de acordo com o lugar que cliente escolhe para sentar. No balcão, o sushiman cria receitas na hora, de acordo com o gosto do freguês, incluindo ingredientes como ovas e polvo (R$ 150,00 por pessoa). À mesa, o serviço é mais básico, mas ainda assim abarca cerca de setenta itens entre entradas, pratos quentes, sushis, sashimis e temakis (R$ 95,00 por pessoa). Também dá para pedir à la carte sugestões como o combinado de nove sashimis e dez sushis (R$ 70,00, para dois). Para brindar, faz sucesso o gim-tônica com limão-siciliano e alecrim (R$ 29,00). Avenida do Contorno, 8863, Gutierrez, ☎ 2526-9006 (120 lugares). 19/0h (sex. até 0h30; sáb. 18h/1h; dom. 12h/16h e 19h/23h; fecha seg.). Aberto em 2016. $$$

Sushi Naka

Fundada há mais três décadas pelo casal de japoneses Osami e Setuko Nakao, a casa atualmente é comandada por seus três filhos: Mitiharo, Takai e Yoshitada Nakao. No balcão, o cliente pode assistir ao preparo cuidadoso dos sushis e sashimis, enquanto a cozinha executa pratos quentes. Um deles é o teishoku especial (R$ 145,00, para duas pessoas), combo que reúne sashimi, salmão grelhado, tempurá, gohan e outros acompanhamentos, uma das opções preferidas da clientela no jantar. De terça a sexta, no almoço, o executivo sai a R$ 85,00. Rua Gonçalves Dias, 92, Funcionários, ☎ 3287-2714 (90 lugares). 11h/14h e 18h/23h30 (sáb. almoço até 14h30; dom. 11h/15h30 e 18h/23h30; fecha seg.). Aberto em 1988. $$

Taika Izakaya

O cardápio mescla a tradição japonesa com pitadas criativas. Para iniciar a refeição, uma novidade é o sushi de tempurá de camarão com enguia e abacate (R$ 36,00 o trio). Na sequência, podem vir à mesa a pizza de atum fresco com maionese trufada (R$ 38,00, 25 centímetros de diâmetro) e as fatias de wagyu seladas na pedra vulcânica e finalizadas com molho ponzu (R$ 80,00, dez unidades). Para acompanhar, há saquês como o japonês Hakutsuru (R$ 40,00 a dose em versões seco ou suave). Rua Juvenal Melo Senra, 383, Belvedere, ☎ 2127-1818 (100 lugares). 18h/0h (sex. sáb. e feriados até 1h; dom. 12h/23h30; fecha seg.). Aberto em 2015. $$$

Udon (campeão da categoria 2019)

Não é tarefa fácil desbancar o Udon, que leva o terceiro prêmio consecutivo, liderando a disputa pela melhor cozinha oriental da capital. Com pegada contemporânea e clima badalado, a casa aposta em receitas que vão além da tradição japonesa. A maior parte delas é preparada pelo habilidoso time de cinco sushimen que trabalha atrás do balcão em cada uma das duas unidades. Saem de suas mãos pedidas como o sushi de vieira com shiitake ou com foie gras (R$ 42,00 a dupla de cada um). Outras sugestões são a lichia recheada com ikura, ovas de salmão (R$ 29,90 a dupla), o ceviche de peixe-branco com granita de tangerina (R$ 33,90) e o sashimi de salmão gravlax curado por 48 horas (R$ 47,90, com dez fatias). Para uma experiência completa, vale optar por um dos três menus degustação — o princesa masako (R$ 138,90) apresenta dezesseis sushis entre tradicionais e contemporâneos. Igualmente atraente, a seção de pratos quentes inclui uma lista de robatas, os espetinhos japoneses feitos em uma churrasqueira típica. A mais pedida é a de salmão com molho à base de cogumelos, azeite trufado e musseline de beterraba (R$ 61,90). A oferta etílica contempla oitenta rótulos de vinho e drinques, que costumam ser os preferidos do público. O watermelon spritz, uma mistura de gim, xarope de melancia, suco de limão, água tônica e canela em pau, custa R$ 33,90. Rua Gonçalves Dias, 1965, Lourdes, ☎ 243-8004 (142 lugares). 18h/0h (sáb., dom. e feriados também 12h/16h); Estrada para Nova Lima, 403, Belvedere, ☎ 3324-0052 (110 lugares). 18h/0h (qui. a sáb. até 1h). Aberto em 2008. $$$

CHINESES

Macau

As receitas tradicionais da China são o forte desta casa fundada há mais de quarenta anos. Para petiscar, os clientes costumam pedir as trouxinhas de massa frita recheadas de lombo suíno e camarão (R$ 52,00, dez unidades). O ninho de frutos do mar é uma cesta de batata com peixe, lula, camarão, cenoura, pepino e cebola salteados (R$ 110,00, para dois) e geralmente chega à mesa com o arroz chau chau, com lombo, ovo e camarão (R$ 30,50). Avenida Olegário Maciel, 1767, Lourdes, ☎ 3337-6193 (150 lugares). 11h30/14h30 e 18h/23h30 (sex. até 0h; sáb. 11h30/16h e 18h/0h; dom. 11h30/16h30 e 19h/23h; feriados 11h30/16h e 18h30/23h; fecha seg.). Aberto em 1975. $$

YunTon

A entrada do restaurante remete a templos chineses, com colunas vermelhas e detalhes em dourado. Para iniciar a refeição, fazem sucesso o rolinho primavera (R$ 9,00) e o pãozinho chinês assado no vapor, que pode ser recheado com vegetais ou carne (R$ 9,00 a unidade). Na etapa principal, há o frango fênix, que traz filés crocantes com alho-poró e cogumelo-de-paris, cobertos por molho de feijão-preto (R$ 73,00, para duas pessoas). A banana caramelada sai a R$ 32,00 e encerra a refeição. Rua Santa Catarina, 946, Lourdes, ☎ 3337-2020 (150 lugares). 11h30/14h30 e 18h30/23h (sex. jantar até 0h; sáb. sem intervalo até 0h; dom. sem intervalo até 22h). Aberto em 1965. $

INDIANOS

Indian Gourmet

O novo cardápio elaborado pelo chef indiano Sunil Bhandari inclui entradas como o mutton seekh kabab, cordeiro moído com alho, queijo de minas, gengibre, hortelã e ovo assado (R$ 35,00) e servido com chutneys de manga, hortelã e tamarindo. Uma das sugestões de prato principal é o camarão assado no forno de barro e guarnecido de arroz basmati e pão com alho (R$ 99,00). De sobremesa, o diferente kulfi faluda consiste em um sorvete preparado com manga, cardamomo, chantili, leite condensado, bifum e amêndoas (R$ 19,00). Rua Alvarenga Peixoto, 585, Lourdes, ☎ 2555-9005 (52 lugares). 19h/23h30 (sex. a dom. também almoço 12h/16h; dom; fecha seg.). Aberto em 2016. $$$

Namastê

Chef do restaurante, Rukamini Keintura sempre incrementa o cardápio. Entre as novidades, o mutton narial traz o cordeiro cozido no leite de coco com especiarias indianas (R$ 49,90) e o malai tikka consiste em frango assado no forno de barro com creme de queijo (R$ 42,90). A estrela da casa continua sendo o jhinga korma, prato no qual o camarão é regado por molho de castanha-de-caju com especiarias (R$ 59,90). Todas as pedidas satisfazem duas pessoas. Avenida Francisco Sá, 440, Prado, ☎ 3567-5200 (100 lugares). 11h30/15h e 19h/0h (sáb., dom. e feriados almoço 12h/17h; dom. jantar até 23h; seg. só jantar 18h30/23h). Aberto em 2012. $