VEJA COMER & BEBER: Mandir serve a melhor refeição saudável de Fortaleza

1. Mandir comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 1 /3 Salada jardineira: tomate seco, ervilha fresca, palmito, azeitona, cenoura e mix de grãos (Lígia Skowronski/VEJASP)

2. Mandir comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 2 /3 Bem bolado: pedida é um dos destaques do cardápio (Lígia Skowronski/VEJASP)

3. Mandir comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 3/3 Para encerrar a refeição: sobremesa bembom (Lígia Skowronski/VEJASP)

Uma casinha de bairro erguida nos anos 50, com cara de residência, abriga este restaurante vegano e familiar, que segue os preceitos da culinária indiana. Moradores do Benfica e estudantes e funcionários da Universidade Federal do Ceará (UFC), que fica nos arredores, são os frequentadores assíduos do almoço. O ambiente colorido, repleto de imagens e símbolos do Movimento Hare Krishna, é um convite a uma refeição sem pressa. A proprietária, Mônica Denstone, coordena o atendimento amoroso enquanto sua filha, Maha Sati, comanda a cozinha. Prato mais pedido, o mandala (R$ 19,00) é composto de arroz integral, salada, leguminosa e sabji (cozido de legumes) mais duas receitas do dia à escolha — as opções são divulgadas sempre pelo Instagram. A lista pode contemplar samosas recheadas de legumes, escondidinho de batata- doce feito com brócolis, quibe de quinoa, bolinhos de repolho ao molho de tomante, bobó de jerimum com palmito e até uma feijoada de feijão-preto encorpado com legumes, massala e castanha-de-caju. As outras duas sugestões do cardápio são a salada jardineira, com tomate seco, ervilha fresca, palmito, azeitona, cenoura e mix de grãos (R$ 15,00), e a massa jardineira, que tem composição similar, acrescida de espaguete com ou sem glúten (R$ 19,00). A lista de sobremesas relaciona musses de chocolate, maracujá e manga com ou sem açúcar (R$ 4,00 cada uma), e a famosa torta de banana maitri, que leva farinha integral e açúcar mascavo. Ela é vendida por R$ 4,00 a fatia e também está disponível em versão sem glúten nem açúcar. Rua Padre Francisco Pinto, 257, Benfica, ☎ 3023-3563 (80 lugares). 11h/14h30 (fecha dom.). Aberto em 2010. $

2º lugar – Sabores Orgânicos

Os clientes se acomodam na agradável área externa para provar pedidas como a pizza integral coberta com brócolis, pupunha, alho-poró e ricota (R$ 49,90) e a salada com atum selado em crosta de chia, alface, rúcula, tomate, abacate e provolone, com molho à escolha do cliente (R$ 33,90). Também oferece opções veganas. No almoço, monta um bufê a R$ 64,90 o quilo. Rua Monsenhor Bruno, 1300, Meireles, ☎ 3055-8793 (240 lugares). 11h30/14h30 e 17h/0h (dom. 18h/23h). Aberto em 2012. $$

3º lugar – Verdelima

No bufê do almoço (R$ 78,90 o quilo) aparecem pratos como camarão empanado no coco tostado e filé de garoupa com alho-poró e maracujá. O local não trabalha com carne vermelha e concede um desconto de 15% a quem montar um prato vegetariano ou vegano. Aos sábados e domingos, um menu de café da manhã apresenta itens como o croissant integral com mel de caju recheado com pesto de rúcula, ricota e tomate- cereja (R$ 17,00). Rua Joaquim Nabuco, 1283, Aldeota, ☎ 3224-4807 (75 lugares). 11h30/14h30 (sáb. e dom. também 8h/10h30). Aberto em 2006. $

