VEJA COMER & BEBER: Lucca Cafés Especiais serve o melhor café de Curitiba

Muito além de um cafezinho. Faz tempo que esse lema é adotado pelas boas cafeterias do Brasil. Aqui, no entanto, ele ganha uma amplitude extra. As 36 variedades de grãos especiais garimpadas pelo país, extraídas em dez métodos, são acompanhadas por uma loja com serviço de moagem, um setor de panificação, uma confeitaria responsável pela atraente vitrine de doces e um laboratório de testes utilizado como espaço de cursos para aficionados e profissionais. No piso inferior do endereço, a imersão nesse complexo pode incluir a experiência de beber seu café preferido rodeado por sacas de grãos, sentindo o perfume que sai da máquina de torra e observando, por meio de uma parede de vidro, a produção dos dez pães de fermentação natural. Um deles, o italiano, serve de base para os ovos benedict (R$ 29,00). Com preparo poché, eles são montados ao lado de bacon, rúcula, molho holandês e pimenta-do-reino. Podem escoltar um expresso (R$ 6,50) ou, para fugir do tradicional, um café de sifão com sistema de infravermelho (R$ 19,00, 300 mililitros) — nesse modelo, a radiação de luz aquece a água. A seção açucarada tem como destaque as oito variedades de macaron (R$ 6,00 cada um). Se bater uma dúvida sobre quais tipos de grão e método combinam com o seu paladar, o seu momento ou a sua comida, dá para recorrer aos bem treinados baristas ou às informações detalhadas de cada um dos produtos no menu. Nos fins de semana, das 8h às 15h, há seis combos de brunch com preços que vão de R$ 24,00 a R$ 53,00. Alameda Presidente Taunay, 40, Batel, ☎ 3016-6675 (110 lugares). 7h30/20h (sáb. e dom. a partir de 8h). Aberto em 2002.

2º lugar – Café do Viajante

Viagens inspiram a decoração, com fotos e objetos que remetem às experiências dos proprietários. Ali, a clientela prova bebidas elaboradas com grãos especiais, caso do cappuccino do viajante, com cacau e chocolate (R$ 14,90). Para compartilhar, o blend da casa filtrado na Chemex rende três xícaras (R$ 17,50) e vai bem com os pães de queijo recheados com requeijão (R$ 12,25, cinco unidades). Rua Comendador Fontana, 229, Centro Cívico, ☎ 3018-2320 (40 lugares). 12h/20h (sáb. e dom. a partir das 14h; fecha seg.). Aberto em 2016.

3º lugar – 4 Beans Coffee Co.

Nesta microtorrefação, são raros os clientes que saem sem um pacotinho de grãos – o Laranjeira (R$ 44,00, 250 gramas), por exemplo, vem da Serra do Caparaó (ES). Quem quiser tomar um cafezinho por ali também escolhe entre quinze variedades – em métodos filtrados custam R$ 10,00 e no expresso, R$ 8,00. Alameda Augusto Stellfeld, 795, centro, ☎ 99911-8664 (9 lugares). 13h/19h (fecha dom.). Aberto em 2015.

