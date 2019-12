VEJA COMER & BEBER: El Chancho faz o melhor hambúrguer de Fortaleza

1. El Chancho comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 1 /3 Hugo Rigui, dono da casa campeã: sempre em busca de boas novidades (Lígia Skowronski/VEJASP)

2. El Chancho comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 2 /3 Hambúrguer de tutano: disco de 180 gramas de blend de peito de gordura de gado angus, creme de queijo, tutano de boi, picles e maionese defumada (Lìgia Skowronski/VEJASP)

3. El Chancho comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 3/3 Sanduíche de pastrami feito na casa: acompanhado de mussarela, picles e mostarda, montado no pão de fermentação natural (Lígia Skowronski/VEJASP)

É admirável a história do El Chancho, que estreou como uma barraca de rua e percorreu cidades do Nordeste com um food truck antes de inaugurar sua primeira loja por aqui. Atualmente, somando as duas unidades e o serviço de delivery, o El Chancho vende 25 000 hambúrgueres por mês. Por trás da bem-sucedida trajetória está Hugo Rigui, cozinheiro jovem e de espírito empreendedor, sempre em busca de boas novidades. Uma de suas últimas inovações é a instalação de uma parrilla na lanchonete da Avenida da Abolição. Nela são preparados cortes como o short rib (R$ 60,00), o flat iron (R$ 54,00) e a costela 12 horas (R$ 49,00), além do peixe do dia (R$ 42,00) e do espetinho de polvo (R$ 29,00). Recentemente, Rigui também passou a produzir o próprio pastrami — acompanhado de mussarela, picles e mostarda, ele compõe um saboroso sanduíche montado com fatias de pão de fermentação natural (R$ 30,00). Razão do segundo troféu conferido por VEJA COMER & BEBER, os hambúrgueres surpreendem pelo sabor e pela criatividade. O disco de 180 gramas é feito com um blend de peito de gordura de gado angus. Em uma das receitas, ele recheia o pão de brioche ao lado de creme de queijo, tutano de boi, picles e maionese defumada (R$ 26,00). Para beber, vale apostar na cerveja da casa, uma session IPA (R$ 19,00, 500 mililitros). Rua Leonardo Mota, 1477, Aldeota, ☎ 3062-9702 (102 lugares). 12h/23h30 (sex. e sáb. até 0h); Avenida da Abolição, 2951, Meireles, ☎ 99781-4902 (148 lugares). 12h/23h30 (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2014.

2º lugar – Ordones Sandwish

Para começar a refeição, há batata frita com molho de cheddar, creme azedo e pastrami (R$ 20,50, para três pessoas). Na sequência, o ordones sandwich combina hambúrguer de carneiro, maionese caseira, cebola-roxa, queijo prato e molho tártaro (R$ 27,40). Com bifão bovino, cheddar, salada, cebola-roxa, picles, pancetta e maionese caseira, o sanduíche custa R$ 27,00. Avenida Jovita Feitosa, 279, Parquelândia, ☎ 3085-6770 (200 lugares). 17h/0h. Aberto em 2016.

3º lugar – Madero Steak House

A segunda loja da franquia paranaense do chef Junior Durski na capital foi aberta em agosto, no Shopping Iguatemi. Para abrir o apetite, faz sucesso a linguicinha de pernil defumada (R$ 26,00). Os cheeseburgers, especialidade da casa, são acompanhados de batata frita e servidos em pão francês com um (R$ 39,00) ou dois (R$ 48,00) discos de 180 gramas, alface, tomate, cebola assada, cheddar e maionese. Shopping RioMar Fortaleza , ☎ 31116-033 (166 lugares). 11h45/23h (sex. e sáb. até 0h; dom. até 22h); Shopping Iguatemi (212 lugares). 11h45/23h (dom. até 22h). Aberto em 2018.

