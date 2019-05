1. O apresentador Daniel Adjuto zoom_out_map 1 /31 O apresentador Daniel Adjuto (Helder AB Faria/VEJASP)

Haru Cozinha Oriental recebe o prêmio Empreendedor Santander (Helder AB Faria/VEJASP)

Dona Eulália: emoção no terceiro troféu (Helder AB Faria/VEJASP)

Magrello: melhor doceria (Helder AB Faria/VEJASP)

Rock Burger: alegria de bicampeã (Helder AB Faria/VEJASP)

Matteo: a melhor sorveteria (Helder AB Faria/VEJASP)

Studio do Pão: estreia no pódio (Helder AB Faria/VEJASP)

Jimmy Burger: o melhor delivery de hambúrguer (Helder AB Faria/VEJASP)

Hugo Rodas: mais uma vez no time dos melhores chefs da cidade (Helder AB Faria/VEJASP)

Don Dito: o melhor delivery de pizzaria (Helder AB Faria/VEJASP)

Varadero: o melhor delivery de comida brasileira (Helder AB Faria/VEJASP)

Fundo de Quintal: o melhor boteco da cidade (Helder AB Faria/VEJASP)

A família Serra Grande: melhor carta de cerveja (Helder AB Faria/VEJASP)

Varadero: no pódio para pegar o troféu de melhor gastrobar (Helder AB Faria/VEJASP)

Bar das Águas: a melhor happy hour (Helder AB Faria/VEJASP)

Nevaska: a sorveteria mais querida do leitor (Helder AB Faria/VEJASP)

Flor Negra: o melhor da restaurante da cidade segundo o voto popular (Helder AB Faria/VEJASP)

Mezada Baricoz: premiado pelo público (Helder AB Faria/VEJASP)

Meat's Grill: melhor carne (Helder AB Faria/VEJASP)

Haru: o melhor japonês (Helder AB Faria/VEJASP)

Gato Mia: mais uma vez eleita a melhor pizzaria (Helder AB Faria/VEJASP)

Lélis Peixaria: melhor lugar para provar receitas de pintado (Helder AB Faria/VEJASP)

Arado Natural: melhor refeição saudável (Helder AB Faria/VEJASP)

Mahalo: o melhor variado (Helder AB Faria/VEJASP)

Arado Natural: novamente no palco para receber o prêmio de novidade do ano (Helder AB Faria/VEJASP)

Atmã: tricampeão como o melhor da Chapada dos Guimarães (Helder AB Faria/VEJASP)

Carol Manhozo: ela levou o prêmio de chef do ano (Helder AB Faria/VEJASP)

Ariani Malouf: agradecimento à equipe (Helder AB Faria/VEJASP)

Daniel Adjuto: hora da selfie com os campeões (Helder AB Faria/VEJASP)

Mônica Santos e Comadre Pitu, do Resumo do Dia (Helder AB Faria/VEJASP)

Carol Manhozo e Ariani Malouf (Helder AB Faria/VEJASP)

A terceira edição de VEJA COMER & BEBER Cuiabá, que chega às bancas e para os assinantes da capital do Mato Grosso e região neste fim de semana, apresenta os premiados de 2019 em 22 categorias. Os troféus foram entregues na noite de quarta (15 de maio), em um evento apresentado pelo Santander e que reuniu 250 convidados no espaço Leila Malouf.

A noite foi conduzida pelo jornalista e apresentador do SBT, Daniel Adjuto e teve início com a premiação do melhor bolo de arroz – a platéia foi quase unânime ao apontar Eulália e Família como o vencedor, que foi revelado segundos depois. Bastante emocionada, ao lado dos netos, Dona Eulália subiu ao palco para pegar o terceiro troféu (ela foi premiada também em 2017 e 2018). “Agradeço a todas as pessoas que me dão valor. Isso é muito importante para mim. É muita emoção”, disse. Ao ser questionada sobre o segredo da receita ela afirmou: “é amor”.

Entre os estreantes no prêmio estavam Marcelo Tadeu Fraga e Silvia Trevisan, proprietários do restaurante Arado Natural, laureado em duas categorias: novidade do ano e melhor refeição saudável. “É muito desafiador introduzir uma comida vegetariana na capital da carne. É um privilégio, alegria e reconhecimento que transborda. Esperamos que nossa mensagem possa propagar e que as pessoas entendam que dá para se ter prazer e saúde juntos na alimentação”, comentou Marcelo. “Independentemente do resultado, nós comemoramos muito só pela indicação. Aqui tem uma galera experiente e nós somos novatos, então é muita emoção”, ressaltou Silvia.

Também levou dois troféus o Mahalo Cozinha Criativa, da chef Ariani Malouf. Além de vencer na sua especialidade (variado/contemporâneo), a casa levou o último troféu da noite, dedicado ao melhor restaurante de Cuiabá. “Em primeiro lugar gostaria de dizer que essa iniciativa da Veja Comer & Beber, que promove um evento como esse, só enaltece a gastronomia de Cuiabá e do nosso estado. Quero também dar meus parabéns a todos os meus companheiros de trabalho e dizer que estou muito feliz. Um beijo para toda a equipe do Mahalo e ano que vem tem mais”, celebrou Ariane Malouf, chef e proprietária do Mahalo. Conheça a seguir a lista completa dos premiados em VEJA COMER & BEBER CUIABÁ 2019:

Comidinhas

Bolinho de Arroz: Eulália e Família

Café: Amado Grão

Doceria: Magrello

Hambúrguer: Rock Burguer

Padaria: Studio do Pão

Sorvete: Matteo Gelato

Bares

Boteco: Fundo de Quintal

Carta de cerveja: Serra Grande

Gastrobar: Varadero Bar e Restô

Happy Hour: Bar das Águas

Para ir a dois: Talavera Bar e Restaurante

Restaurantes

Chef do ano: Carol Manhozo (Flor Negra)

Chef Revelação: Silvério Cerqueira (Avec)

Restaurante da Cidade: Mahalo

Carne: Meat’s Grill

Japonês: Haru Cozinha Oriental

Pizzaria: Gato Mia

Receita de Pintado: Lélis Peixaria

Refeição Saudável: Arado Natural

Variado contemporâneo: Mahalo

Novidade do ano: Arado Natural

Melhor da Chapada: Atmã

Voto do Leitor

Comidinhas: Nevaska

Bar: Mezada Baricoz

Restaurante: Flor Negra

Melhores serviços de delivery

Comida brasileira: Varadero Bar e Restô

Pizzaria: Don Dito Pizzaria

Hambúrguer: Jymmy Burguer

Empreendedor Santander – Haru Cozinha Oriental

SOBRE VEJA COMER & BEBER CUIABÁ 2019 – O especial dedicado à cena gastronômica cuiabana faz parte de um projeto que abrange as principais capitais do país e existe há mais de duas décadas. Desde os primórdios até hoje, o nosso foco é o mesmo: oferecer ao leitor um roteiro certeiro com os melhores restaurantes, bares e endereços de comidinhas de cada cidade em que atuamos. Mas é fácil perceber que os resultados dessa curadoria jornalística vão além. Cada edição carrega um recorte saboroso da cultura local, evidenciando os ingredientes, as receitas e as histórias de gente que dedica a vida a cozinhar para os outros. Em Cuiabá, por exemplo, premiamos o melhor bolo de arroz e criamos uma categoria especial para valorizar o trabalho das peixarias com o pintado, um dos pescados mais presentes dos rio da região e que estampa a capa da revista impressa neste ano.

Além disso, o guia valoriza os profissionais de um setor que é importantíssimo para a economia das cidades, o de alimentação e bebidas. Quando um estabelecimento recebe um troféu, todos ganham: o dono, que investiu na ideia, as equipes de cozinha e de salão, que fazem tudo acontecer, e, claro, o cliente.

Além dos 22 premiados, o site de VEJA COMER & BEBER apresenta uma lista com 200 melhores restaurantes, bares e endereços de comidinhas, organizados por especialidades. Tudo sobre Veja Comer & Beber Cuiabá 2019.

COMO FOI FEITA A ELEIÇÃO – Para chegar aos vencedores dos 22 prêmios, VEJA COMER & BEBER Cuiabá recrutou 29 moradores com diferentes perfis profissionais. Eles foram distribuídos em três grupos — o primeiro votou na seção de Comidinhas; o segundo, na de Bares; e o terceiro, na de Restaurantes. Os jurados escolheram, em ordem decrescente, os três melhores em cada uma das categorias definidas pela redação. Entre elas, o melhor bolinho de arroz, o melhor gastrobar, a melhor receita de pintado e o chef do ano. De posse do ranking dos jurados nas respectivas categorias, a redação atribuiu uma pontuação a cada uma das posições (o primeiro colocado recebeu 5 pontos; o segundo, 2; e o terceiro, 1). A soma dos pontos determinou os três primeiros lugares, todos identificados na revista. Para eliminar os empates, foram adotadas três soluções. O critério inicial foi o número de menções na tabela do júri: ficou à frente o nome lembrado por mais gente. Permanecendo a indefinição, levou-se em conta a posição na tabela — ou seja, o número de vezes em que o local esteve em primeiro, segundo ou terceiro lugar. Quando a questão continuou sem solução, a equipe de VEJA, apoiada em avaliações in loco, aplicou o voto de minerva.

O júri de 2019: convidados pela equipe de Veja Comer & Beber O júri de 2019: convidados pela equipe de Veja Comer & Beber

PAGAMOS AS NOSSAS CONTAS – A redação paga todas as suas despesas na produção das revistas e na avaliação dos estabelecimentos, não aceita nenhum tipo de cortesia e não cobra taxa alguma dos endereços indicados na edição impressa ou no site — apenas critérios editoriais são usados na seleção dos lugares. Pessoas ou empresas que comercializam placas ou qualquer outro tipo de prêmio utilizando o nome VEJA COMER & BEBER podem ser denunciadas pelo e-mail vejabrasil@abril.com.br.