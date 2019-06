VEJA COMER & BEBER: cinco empórios gourmets para conhecer em Campinas

Empório Santa Therezinha

Da enorme variedade de produtos (cerca de 6 000 itens), o campeão de vendas é o queijo italiano grana padano (R$ 108,90 o quilo). Na padaria, o quilo do pão semi-italiano amanteigado custa R$ 27,90. As bebidas destiladas ganharam espaço na casa e os rótulos de gim, como o Tanqueray (R$ 108,90), são os mais procurados. No restaurante, o bacalhau ao forno, com batata, brócolis, cebola, alho e azeitona, serve três pessoas (R$ 129,00). Parque D. Pedro Shopping, ☎ 3368-1131. 10h/22h (dom. 12h/20h). Restaurante: 11h30/23h (sex. e sáb. até 1h; dom. 12h/23h). Aberto em 2008.

Empório Santa Verena

No setor de panificação do empório, que produz 90% dos seus itens, o pão amanteigado (R$ 3,48 a unidade) e o pão de queijo elaborado com queijo meia-cura (R$ 49,95 o quilo) são os mais vendidos. Entre queijos nacionais e importados, o trilha, feito com leite de cabra pela Fazenda Atalaia, de Amparo (R$ 119,95 o quilo), disputa a preferência dos clientes com o azul dinamarquês Danablu (R$ 129,95). Gramado Mall, Gramado, ☎ 3255-2828. 7h/21h30 (dom. até 15h). Aberto em 2003.

Empório Tartufo

Os congelados são o ponto forte da casa, que produz cerca de 250 itens. O filé-mignon wellington com cogumelos e presunto parma (R$ 99,90, o quilo) e o embrulhadinho de banana-da-terra recheado de carne-seca e cream cheese (R$ 32,90, para duas pessoas) são os queridinhos dos clientes. Elaborada em Ribeirão Preto pela família proprietária do empório, a cerveja Camponesa Blond Ale custa R$ 13,90 (600 mililitros). Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 22, Nova Campinas, ☎ 3365-5121. 9h/19h30 (sáb. 9h/16h; dom. 9h/13h30). Aberto em 2017.

Emporium Dinis

A loja da rede paulistana tem boa diversidade de produtos importados. Entre eles estão as massas italianas Giuseppe Cocco, nas versões fettuccine ou tagliatelle (ambas a R$ 33,90, 500 gramas), e o azeite italiano com trufa preta Savitar (R$ 114,90, 250 mililitros). Na adega descansam mais de 700 rótulos de vinhos, a exemplo do tinto espanhol Artero Tempranillo 2016 (R$ 69,90). Um destaque da ala dos destilados é o gim francês Gabriel Boudier Saffron (R$ 294,90), que carrega notas de açafrão. Shopping Iguatemi, ☎ 3727-9042. 10h/22h (dom. 12h/20h). Aberto em 2014.

Museu da Gula (campeão de 2019)

Com matriz em Ribeirão Preto, esse empório de Campinas disponibiliza 5 600 itens em suas prateleiras. Na seção de queijos, produtos vindos de países da Europa dividem espaço com os fabricados na Serra da Canastra. Pelas gôndolas encontram-se massas e molhos italianos, biscoitos dinamarqueses e chocolates suíços. Na padaria, pães congelados como o alemão (R$ 17,45 o quilo) e o australiano (R$ 11,33 o quilo) podem ser assados na hora ou levados para casa — no forno, ficam prontos em quinze minutos. Ao lado dessa seção, há sempre uma mesinha com alguns exemplares para degustação juntamente com os patês da casa. Entre os itens de fabricação própria há também massas, molhos e antepastos, que chegam fresquinhos às quartas-feiras. Bastante requisitado, o carpaccio de berinjela é vendido por R$ 49,27 o quilo. Na lista dos embutidos, o presunto cru italiano Stagionato Vitali sai por R$ 109,90 o quilo. A parte mais procurada da casa, entretanto, é a de bebidas. Na adega climatizada há mais de 600 rótulos, entre vinhos, espumantes e champanhe. O chileno Perez Cruz Reserva Cabernet Sauvignon custa R$ 54,90. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 357, Nova Campinas, ☎ 3327-1026. 9h/21h (sáb. até 20h; dom. e feriados até 13h). Aberto em 2010.

VINHOS

Grand Cru

A loja vende mais de 1 000 rótulos de vinho. Entre as sugestões dos sommeliers das duas unidades figuram o tinto espanhol Marqués de Cáceres Crianza Tempranillo 2014 e o tinto argentino Cobos Felino Malbec 2017 (ambos por R$ 99,00). Uma boa opção para dias quentes é o rosé francês Estandon Brise Marine Mediterranée 2017 (R$ 69,90), da Provença. Às sextas (18h) e aos sábados (11h) há degustação gratuita. Rua Doutor Sampaio Ferraz, 336, Cambuí, ☎ 3252-4311. 9h/21h (sáb. até 18h; fecha dom.). Parque D. Pedro Shopping, 3397-9747. 10h/22h. Aberto em 2007.

World Wine

A unidade campineira conta com mais de 750 rótulos. Apesar do catálogo amplo e diversificado, Itália e França são os países de origem de 50% dos vinhos vendidos, a exemplo do tinto italiano A. Mare Primitivo Puglia IGT 2017 (R$ 69,00) e do tinto francês Premier Rendez-Vous Merlot-Cabernet Sauvignon 2017 (R$ 72,00). Aos sábados, há degustação gratuita na loja a partir de 12 horas. Rua Coronel Quirino, 1859, Cambuí, ☎ 3255-4251. 9h30/20h30 (sáb. 10h/16h; fecha dom.). Aberto em 2018.