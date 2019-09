VEJA COMER & BEBER Belo Horizonte 2019: sete bons restaurantes franceses

Au Bon Vivant

A proposta do restaurante é combinar técnicas e receitas francesas com ingredientes mineiros. A união transparece, por exemplo, no fricassé de galinha caipira com cogumelos-de-paris frescos e bacon, que chega à mesa guarnecido de lâminas de batata gratinadas com queijo gruyère e quiabo empanado no queijo da Serra da Canastra com brioche (R$ 67,00). De acento estritamente francês, a porção de escargot sai por R$ 68,00 (seis unidades) e a sopa de cebola, outro clássico, por R$ 36,00. Rua Pium-í, 229, Cruzeiro, ☎ 3227-7764 (55 lugares). 19h30/23h30 (sex. e sáb. até 0h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2013. $$$

Bistro L’Entrecôte

O entrecôte, corte que dá nome à casa, é a estrela do cardápio. Ele é servido com molho à base do próprio sumo, acrescido de mostardas de Dijon e l’ancienne, ervas e especiarias. No menu do almoço, o corte vem com 150 gramas (R$ 34,90) e, à noite, com 200 gramas (R$ 59,00). Nos dois turnos, ele é acompanhado por batata frita. Como entrada, serve bem a sopa de cebola finalizada com queijo gruyère e levada ao forno para gratinar (R$ 26,00). Arremata a refeição a musse de chocolate meio amargo, servida à vontade (R$ 14,00). Rua Marília de Dirceu, 116, Lourdes, ☎ 2515-2811 (60 lugares). 11h/15h e 19h/23h (seg. só almoço; qui. a sáb. até 0h; sáb. almoço até 17h; dom. e feriados só almoço até 17h). Aberto em 2011. $$

Gomide

Os clientes acomodam-se no bonito salão, com chão de taco e adega à vista, e pedem pratos como o tartare de atum com cesta de pães (R$ 55,00, para duas pessoas), uma das sugestões de entrada. Na sequência, o badejo em crosta de avelã ao molho de limão vem à mesa ladeado por arroz negro e aspargos frescos (R$ 125,00). Gentileza bem-vinda, a taxa de rolha não é cobrada. O almoço de terça a sexta oferece opção de menu executivo, com sugestões variáveis de entrada e prato principal (R$ 59,00). Rua Tomáz Gonzaga, 189, Lourdes, ☎ 3292-4928 (88 lugares). 12h/15h e 18h/0h (sáb. só jantar; dom. e feriados 12h/17h; fecha seg.). Aberto em 2006. $$$$

Mes Amis

Neste endereço, composto por dois aconchegantes salões, o chef José Eugênio apresenta uma cozinha variada com forte sotaque francês. As receitas são sazonais: pode dar as caras no menu opções como o filé-mignon em crosta de castanha-de-caju com risoto de pera caramelada (R$ 79,00), por exemplo. Antes, vale investir nos dadinhos de tapioca, que são escoltados por geleia de pimenta (R$ 32,00). Para adoçar o paladar, umas das estrelas da casa é a torta de limão-siciliano com calda de frutas vermelhas (R$ 20,00). A carta de vinhos abarca mais de 100 rótulos. Rua Rio de Janeiro, 1973, Lourdes, ☎ 2526-4888 (120 lugares). 18h/0h (sáb. também almoço das 12h às 16h; dom. só almoço das 12h às 16h). Aberto em 2011. $$$

Mon Caviste

Dividida em três ambientes – jardim, salão climatizado e varanda com ares de lounge –, a casa oferece receitas clássicas francesas. Para abrir o apetite, chama atenção o oeuf meurette (ovo perfeito ao molho de vinho tinto com bacon e cogumelos-de-paris acompanhado de torrada ao alho; R$ 48,00). Entre os principais, o clássico ensopado de carnes boeuf bourguignon (R$ 52,00) é uma das opções que brilham no menu do chef Emmanuel Ruz. Para arrematar, a torta de chocolate (R$ 26,00) chega escoltada por sorvete e caramelo com flor de sal. A carta de vinhos é cuidadosamente selecionada por uma das sócias do restaurante, Marie Bonnefond, e inclui rótulos de pequenos produtores franceses. Rua Curitiba, 2244, Lourdes, ☎ 3291-1447 (200 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. 18h/0h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2016. $$$

Paris 6

A marca registrada da rede, que nasceu na capital paulista, são os pratos que levam nomes de celebridades. As iscas de fraldinha à denny denan (R$ 42,00), servidas com molho de mostarda e torradas, lideram os pedidos para abrir a refeição. Já na ala dos principais, têm boa saída os medalhões ao molho rôti com shiitake, guarnecidos de risoto de queijo brie e azeite trufado, que homenageia o cantor Chorão (R$ 89,00). Os instagramáveis grand gâteau, bolinhos de chocolate com um picolé imerso, aparecem em diferentes coberturas: o batizado beijo bom à paula fernandes (R$ 38,00), com base de beijinho de coco, é uma das novidades. Shopping Pátio Savassi, loja 228, ☎ 3318-1800 (110 lugares). 12h/23h (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2016. $$

Taste-Vin

Com três décadas de história e muitos prêmios na categoria, o restaurante é comandado com maestria pelo chef Rodrigo Fonseca. Brilham as treze versões de suflês, como a que leva camarão, cogumelo-de-paris fresco e queijo gruyère (R$ 98,00), a campeã de pedidos. No elegante bistrô, também são servidos pratos como o camarão à provençal (R$ 92,00) e o ossobuco de vitelo com gremolata e purê de cenoura amarela (R$ 108,00), novidade no menu. Para harmonizar, a extensa carta de vinhos apresenta mais de 850 rótulos de diversos países, como França, Itália, Chile e Nova Zelândia. Rua Curitiba, 2105, Lourdes, ☎ 3292-5423 e 2555-3585 (90 lugares). 19h30/0h (sex. e sáb. até 1h; fecha dom.). Aberto em 1988. $$$