Endereços de inauguração recente chamam atenção entre os premiados desta edição. O restaurante Sud, o Pássaro Verde, o Quartinho Bar, o Cafe ao Leu, a mercearia Frédéric Epicerie e o Lilia Café estão na lista. Na seção de Comidinhas, o vencedor na categoria novidade foi este projeto original, o Be+Co, instalado em Botafogo no fim de 2018. Cinco contêineres ocupam o terreno comprido em uma rua (ainda) calma do bairro. Quatro deles abrigam negócios de comida e no quinto, lá no fundo, o Tortin Bar encarrega-se de matar a sede dos visitantes com drinques do barman Igor Renovato e outras sugestões. Quem chega se senta às mesas, cadeiras, bancos e bancadas de diferentes tamanhos e formatos. Não espere pelo garçom: as compras são feitas e retiradas direto nos contêineres. Mensagens de SMS informam quando o pedido fica pronto. Dá tempo de ir ao Tortin escolher o que beber — a lista inclui desde dicas triviais até a soda 01 (R$ 12,00), de morango, limão e água com gás, passando por drinques exclusivos como o matriz 54 (R$ 25,00), feito de gim, água de flor de laranjeira, limão e espumante.

Os ocupantes fixos dos contêineres são o Tortin e o Zatar, reduto de comida árabe de Katia Hannequim que oferece um robusto sanduíche de faláfel (R$ 30,00), entre outras opções. Nos demais pontos há um saudável rodízio, pelo qual já passaram as chefs Roberta Sudbrack e Bianca Barbosa. Em visita recente, o Ají, negócio de comida peruana do chef Thiago Berton, serviu saborosa porção de lula crocante com wassabi em pó (R$ 20,00). Com pedidas como o clássico burger (160 gramas de blend da casa, cebola-roxa, maionese, queijo cheddar e bacon artesanal; R$ 34,00), o Curadoria, outro campeão desta edição, também ganhou posto avançado no Be+Co — e, pelo sucesso que vem fazendo, pode muito bem passar de inquilino provisório a nome permanente. Fique de olho: mudanças de ocupantes do beco, programação musical e promoções, como a dose dupla de gim nas quartas, até as 21h, são anunciadas nas redes sociais. Rua da Matriz, 54, Botafogo (120 lugares). 17h/0h (sex. até 1h; sáb. 11h/1h; dom. 11h/20h; fecha seg.). Aberto em 2018.

2º lugar – Frédéric Epicerie (campeão pelo melhor chocolate do Rio de Janeiro)

Belga radicado no Rio, Frédéric De Maeyer brilhou por dezesseis anos na cozinha do Eça, restaurante instalado no subsolo da joalheria H.Stern e que fechou as portas em 2017. Lá, serviu notáveis sobremesas à base de chocolate, à época também premiadas por COMER & BEBER. Desde março, De Maeyer cria e vende delícias próprias neste ponto no Leme. A mercearia (em francês, épicerie), que o cozinheiro toca ao lado da mulher, Karina Zanette, e da equipe, é pau para toda obra: produz pães de fermentação natural vendidos por quilo (R$ 29,90, baguete e ciabatta; R$ 39,90, focaccia) e atrações para fomes de qualquer tamanho, do pão de queijo (R$ 2,50) ao robusto prato de arroz de linguiça artesanal com legumes e ovo caipira (R$ 68,00). Há poucas mesas no deque de madeira voltado para a rua e no pequeno salão, onde, à direita de quem entra, chama atenção a vitrine de doces. Ali, o chef faz lembrar os tempos do Eça, ao exibir preciosidades lapidadas em chocolate belga. Aviso: o texto a partir daqui contém spoiler. A barra (R$ 15,00) derrete na boca e cada bombom (R$ 3,50) traz uma surpresa, desde a forte presença da fruta nas versões cítrica e de cupuaçu até a textura aveludada do caramelo com flor de sal, passando pela crosta crocante que envolve a macia pedida de chocolate 70%. Outra linha de barras com castanhas (R$ 12,00 cada uma) tem instigante sugestão de ruby — o chocolate rosa, de coloração natural obtida por grãos especiais de cacau, é considerado a maior novidade no setor desde a invenção do chocolate branco, em 1936. O menu ainda aponta opções de combo, a exemplo do expresso levado à mesa na companhia de um macaron e de um bombom (R$ 12,00) e do cappuccino que faz par com dois bombons trufados (R$ 18,00). Frédéric De Maeyer volta ao pódio em grande estilo. Rua Gustavo Sampaio, 802, loja A, Leme, ☎ 2146-9691 (20 lugares). 9h/20h (sex. a dom. até 21h; fecha seg.). Aberto em 2019. Aqui tem iFood.

3º lugar – Lilia Café

Recém-chegado ao CCBB, ocupa dois ambientes. No mezanino, sobre a livraria, a principal atração é o menu de almoço com entrada, prato e sobremesa (R$ 68,00). Para beber, há café de blend exclusivo (R$ 8,00, filtrado por métodos variados), chá da casa (R$ 10,00) e gim-tônica (R$ 25,00). No térreo, o espaço segue os horários do CCBB (qua. a seg. 9h/21h) e serve itens como pão de queijo (R$ 6,00), éclair de chocolate (R$ 13,00) e outras guloseimas do chef confeiteiro Henrique Rossanelli, eleito o doceiro do ano. Rua Primeiro de Março, 66 (CCBB), Centro, ☎ 2283-4018 (70 lugares). 11h30/15h (sáb. e dom. 12h/16h). Aberto em 2019.