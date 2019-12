VEJA COMER & BEBER: Beach Park serve o melhor caranguejo de Fortaleza

1. Beach Park comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 1 /3 Patolas de caranguejo e o mesmo crustáceo em caldo feito com leite de coco e especiarias: os trunfos da casa (Lígia Skowronski/VEJASP)

2. Beach Park comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 2 /3 O bar campeão: mesas e cadeiras espalhadas por 300 metros de areia em frente ao mar (Lígia Skowronski/VEJASP)

3. Beach Park comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 3/3 Ceviche de tilápia: R$ 45,00 (Lígia Skowronski/VEJASP)

Parte de um dos parques aquáticos mais conhecidos do país — o Beach Park, em Aquiraz —, este bar na Praia de Porto das Dunas recebe fortalezenses e turistas em mesas e cadeiras de qualidade, espalhadas por uma faixa de areia de 300 metros e sombreadas por centenas de coqueiros. A boa infraestrutura conta ainda com um lounge repleto de confortáveis espreguiçadeiras e perfeito para quem busca privacidade. Outro dos atributos do lugar é a cozinha competente, que prepara de petiscos a refeições completas, incluindo uma boa variedade de receitas com caranguejo. A cada semana, ela recebe até 5 000 crustáceos, vindos geralmente de Parnaíba, no Piauí. Depois de selecionados e abatidos em um processo de resfriamento, eles são cozidos em grandes autoclaves e estão prontos para o preparo final. Na versão mais pedida, a beach park, chegam três caranguejos em caldo feito com leite de coco e especiarias (R$ 45,00). Pode-se optar também somente pelas patolas — nesse caso, a porção com doze unidades em água e sal custa R$ 80,00. Quem deseja ir além do caranguejo, mas ainda assim continuar nos ingredientes do mar, tem entre as opções a moqueca de camarão servida com pirão e arroz, que sai por R$ 175,00 e dá para duas pessoas. Algumas receitas exclusivas constam somente no cardápio do lounge. É o caso do tartare de salmão (R$ 48,00) e do ceviche de tilápia (R$ 45,00), que podem ser harmonizados com vinhos brancos, verdes ou espumantes sugeridos pela casa. Cervejas (a Heineken custa R$ 18,00) e caipirinhas como a de morango (R$ 26,00), porém, seguem como as bebidas mais requisitadas. Rua Porto das Dunas, 2734, Porto das Dunas, Aquiraz, ☎ 4012-3000 (1 500 lugares). 9h30/17h30. Aberto em 1985.

2º lugar – Barraca do Pipoca

A porção de batata chips (R$ 20,00) antecede o pargo inteiro ladeado por arroz ou baião de dois mais batata ou macaxeira (R$ 95,00, para duas pessoas). Para matar a sede: caipirinha de abacaxi (R$ 13,00) e cerveja Original (R$ 13,00). Avenida Clóvis Arrais Maia, 5765, Praia do Futuro, ☎ 98874-2259 (550 lugares). 7h/17h (qui. até 0h). Aberto em 2008.

3º lugar – Terra do Sol

Atrai a clientela com receitas como a do arroz de camarão, com toque de leite de coco e requeijão cremoso (R$ 89,90, para dois). Dos petiscos, faz sucesso o vinagrete de polvo (R$ 54,90), bom par para o drinque feito com gim, morango, laranja e água tônica (R$ 21,90). Às quintas-feiras, tem MPB nas apresentações ao vivo — sábado é dia de samba e domingo, de pop rock. Avenida Zezé Diogo, 5295, Praia do Futuro, ☎ 3265-4223 (1 200 lugares). 8h30/17h (qui. até 0h). Aberto em 1992.

