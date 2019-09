VEJA COMER & BEBER 2019: quatro empórios para conhecer em Belo Horizonte

De-Lá

Com a proposta de valorizar os pequenos produtores do estado, a casa oferece uma variedade de queijos e doces mineiros. Os produtos vão do queijo fresco da Serra do Salitre (R$ 33,50, 900 gramas) ao doce de leite na palha produzido no município de Fronteira (R$ 11,00 com dez unidades), passando pelo pé de moleque de macadâmia (R$ 26,00, 200 gramas). Em parceria com a Casa Horta, vende hortifrúti orgânico. Rua Santa Rita Durão, 919, Savassi, ☎ 3225-6347. 9h/19h (fecha dom.). Aberto em 2012.

Néctar do Cerrado

Comandado por Cassio Avelino e Rosana Zauli, o armazém é dedicado à agricultura familiar. Nas prateleiras, os clientes também encontram itens como mel, café, castanhas e doces. Há muita procura pelos queijos (o preço do quilo varia de R$ 39,90 a R$ 199,80) e azeites (de R$ 49,90 a R$ 99,90, 250 mililitros), estes produzidos na Serra da Mantiqueira mineira. Uma das novidades é o doce de leite de ovelha (R$ 29,90, 240 gramas) fabricado na Fazenda da Ovelha, em Itabirito. Mercado Distrital do Cruzeiro, Rua Ouro Fino, 452, Cruzeiro, ☎ 99935-4596. 9h/17h (dom. e feriados 8h/13h; fecha seg.). Aberto em 2012.

Roça Capital

Os atendentes são atenciosos e apresentam as características de cada um dos quase sessenta tipos de queijo provenientes de todas regiões produtoras do estado. Feito no Serro, o queijo do taco (R$ 28,90 o quilo) vem direto do produtor. Cremoso e picante, o ribeiro é de Governador Valadares (R$ 69,90 o quilo). A unidade da Avenida Bandeirantes serve pão de queijo com costelinha defumada, vinagrete de goiabada e limão-siciliano (R$ 14,90). Mercado Central, ☎ 3789-8669 (30 lugares). 8h/18h (dom. até 13h); Avenida dos Bandeirantes, 1725, Bandeirantes, ☎ 3564-0036. 9h/20h (dom. até 16h). Aberto em 2014.

Verdemar

Um mercado que também abriga uma padaria e um café. O resultado, entre itens de fabricação própria e vendidos nas gôndolas, é uma seleção com 23 mil produtos. Uma das seções preferidas da clientela, a padaria produz, diariamente, 800 receitas diferentes. O carro-chefe é o pão francês (R$ 17,50 o quilo), seguido pela linha de produtos feitos com farinha francesa — caso da baguete de fermentação natural (R$ 29,99 o quilo) e do croissant (R$ 10,45 a embalagem com 170 gramas). Para comer ali, há pão de queijo com catupiry (R$ 6,50) ou com carne-seca (R$ 11,90). Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1900, Sion, ☎ 2105-0101 (104 lugares). 7h/22h (dom. e feriados até 21h); Avenida Santa Rosa, 846, São Luiz, ☎ 2391-0010 (140 lugares). 7h/22h (dom. e feriados até 21h). Mais doze endereços. Aberto em 1993.

ÁREA GOURMET

Mercado da Boca

Inspirado em projetos internacionais, como o Mercado da Ribeira, em Lisboa, o food hall reúne quinze estabelecimentos gastronômicos e seis bares. O mineiríssimo fígado acebolado com jiló (R$ 28,00, para três pessoas) é servido no espaço do chef Flavio Trombino, do premiado Xapuri. Para bebericar, há gim, cerveja, vinhos e dezesseis torneiras de chope — o pilsen da Wäls custa R$ 16,00 (500 mililitros). Na hora da sobremesa, o quiosque do Oh My Churros tem recheios de chocolate belga e de brigadeiro branco com limão-siciliano (R$ 8,00 cada um). Avenida Toronto, 156, Jardim Canadá, ☎ 3370-7005 (1 000 lugares). 12h/0h (qui. 18h/23h; dom. 11h/19h; fecha seg. a qua.). Aberto em 2018.

QUITANDA

Comercial Sabiá

A casa surgiu como café e tabacaria e mantém as origens na unidade do Mercado Central. Já na Savassi, ganhou ares de café. Em ambas, o chamariz é o pão de queijo recheado com pernil temperado e queijo da Serra da Canastra (R$ 11,00). Na versão com pão de sal, o sanduíche com o mesmo recheio sai a R$ 13,50. Outra atração é a broa de fubá com queijo (R$ 6,00 o pedaço), que vai bem com café coado (R$ 2,75) ou expresso (R$ 5,50). Mercado Central, ☎ 3274-9491. 7h/18h (dom. e feriados até 13h); Avenida do Contorno, 6337, São Pedro, ☎ 2520-9451 (17 lugares). 7h/19h (sáb. 8h/13h; fecha dom. e feriados). Aberto em 1991.