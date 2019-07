Na estreia da categoria que destaca a melhor opção para o almoço de segunda a sexta, quem levou a melhor foi um campeão de popularidade na Rua Dias Ferreira e arredores. Do mesmo grupo do Sushi Leblon e do Nola, o restaurante contemporâneo abriu as portas há dezessete anos, no Leblon, com o então jovem e promissor Felipe Bronze no comando das caçarolas. Logo a casa passou para as mãos de uma de suas pupilas, Ludmilla Soeiro, que está lá desde a inauguração. Seguindo a proposta da cozinha, com forte acento moderno, influência de diversas culinárias e muitos preparos na brasa, a chef oferece almoço em três etapas durante a semana por R$ 50,00. A estratégia do preço, somada à criatividade que Ludmilla emprega nas receitas, vem dando certo: todos os dias, chegam ao salão cerca de 100 menus executivos. O cardápio apresenta quatro sugestões de entrada mais quatro de prato principal, renovadas a cada duas semanas. O percurso pode começar, por exemplo, com bolinhos de atum crocante, bem temperadinhos com gengibre, em molho de curry e brotos, dentro de uma linha mais asiática.

Outra opção, já da escola italiana, é o nhoque recheado com cogumelo trufado, que virou hit entre os habitués do endereço. Torça para encontrar a seguir o filé-mignon com espaguete quase carbonara. A massa é servida bem quente com o molho de queijo, bacon picadinho, salsinha fresca e uma gema crua por cima, para que o próprio cliente finalize o prato à mesa. De tanto sucesso que faz, o clássico picadinho de filé-mignon é a única pedida que não sai mais de cena. Vem muito bem acompanhado por arroz basmati, farofa de banana, couve crocante e ovo poché. Tem ainda a sobremesa, que varia diariamente. Se for seu dia de sorte, você vai esbarrar com o brigadeiro de mel e biscoito Maria, sucesso de público e crítica de tão bom. Chef, pode repetir? Rua Dias Ferreira, 233, Leblon, ☎ 3205-7154 (60 lugares). 12h/16h e 19h/1h (seg. só jantar; sáb. 13h/1h; dom. 13h/0h). Aberto em 2002. Aqui tem iFood. $$$

2º lugar – Gero

O icônico salão de tijolos de Ipanema ganhou uma varanda inspirada em jardins toscanos, que proporciona um clima romântico aos jantares. Receitas atemporais italianas dividem espaço com criações do chef Luigi Moressa, a começar pelo tartare de robalo com queijo de cabra fresco (R$ 85,00). Ele também incluiu no menu a massa recheada de presunto cru, mortadela e lombo ao molho de cogumelo porcini (R$ 98,00). Nos dias úteis, o executivo tem três etapas a R$ 110,00. A marca do Grupo Fasano conta ainda com mais duas unidades no Rio. O Gero Trattoria, no Shopping Leblon, funciona sem intervalo e monta um bufê de almoço com antepastos e saladas por R$ 75,00 (sobe para R$ 85,00 com um prato quente). Na Barra, o Gero + Trattoria mantém a seção de preparo das massas à vista dos clientes. Rua Aníbal de Mendonça, 157, Ipanema, ☎ 2239-8185 (122 lugares). 12h/16h e 19h/1h (sáb. 12h/1h30; dom. e feriados 12h/0h). Mais dois endereços. Aberto em 2002. Aqui tem iFood. $$$$

3º lugar – Irajá Gastrô

Ocupa um imóvel tombado dos anos 30 na rua mais gastronômica de Botafogo. Trata-se da primeira casa do grupo de cinco do chef Pedro de Artagão. A premiada cozinha tem sotaque brasileiro, evidente em receitas como os churros de queijos brasileiros (R$ 28,00) e o picadinho (R$ 78,00). Há também opções de menu, do PF com peixe (R$ 56,00), no executivo, ao passeio irajá (R$ 210,00, oito etapas). Bolo de aipim com coco e doce de leite adoça o paladar (R$ 28,00). A carta de vinhos, apenas com exemplares nacionais, é de Julieta Carrizzo, sommelière que assina os rótulos próprios da casa (R$ 124,00 o tinto; R$ 118,00 o branco). Rua Conde de Irajá, 109, Botafogo, ☎ 2246-1395 (55 lugares). 12h/23h (sex., sáb. e feriados até 0h). Aberto em 2011. $$$