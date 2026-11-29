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Antes exclusivo da elite e hoje onipresente em rodízios e marmitas, o salmão vive uma crise de identidade no Brasil. Entre dilemas ambientais no cultivo intensivo e o boicote de chefs renomados, entenda por que o peixe mais cobiçado do país enfrenta um mar de controvérsias.

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Ele já foi artigo de luxo, hoje é ingrediente pop e nada em um mar de controvérsias. Peixe de águas geladas, carne rosada e textura macia, o salmão desembarcou no Brasil cercado de pompa, oriundo principalmente da Noruega. Até que, no fim dos anos 1990, com as fazendas marinhas chilenas, a produção se ampliou e, pouco a pouco, o peixe ganhou novos endereços. Se antes frequentava restaurantes e hotéis de luxo, hoje marca presença em pratos executivos de combinados de sushi, no bufê por quilo e até em marmitas frescas ou congeladas. Tamanha popularidade trouxe dois efeitos colaterais: de um lado, há quem comece a torcer o nariz para um peixe que perdeu a aura; do outro, dilemas ambientais ligados à produção em larga escala foram colocados à mesa. “Para a classe A, o salmão é como um Porsche: já não é mais aquele produto de desejo”, compara o chef Jun Sakamoto, referência na alta gastronomia japonesa de São Paulo. Nas águas, os desafios vão além do imaginário e do apetite do freguês. Restrições regulatórias à expansão dos criadouros, efeitos do El Niño no cultivo e críticas ao manejo industrial podem minar as curvas de crescimento nas vendas e ainda alimentam um movimento encabeçado por chefs para tirar dos menus o salmão de cativeiro.

Sim, o peixe vive uma crise de identidade, embora ainda esbanje números oceânicos. Um dos maiores consumidores de salmão fora do eixo tradicional da Europa e da América do Norte, o Brasil importa mais de 100 000 toneladas do peixe por ano. Praticamente todo o estoque vem dos viveiros do Chile — o exemplar selvagem ainda é uma iguaria. A Frescatto, uma das maiores empresas de pescados do país, responde por boa parte dessas cifras, importando e distribuindo o alimento a cerca de 11 000 estabelecimentos e clientes por mês. “Hoje, a maior parte do volume segue para restaurantes de perfil mais popular, com destaque para rodízios de sushi e operações de delivery”, diz Rafael Barata, diretor de comércio exterior do grupo. O salmão chegou à classe C, mas ainda esbarra em barreiras culturais e financeiras, as quais, na verdade, compartilha com outros peixes. Uma pesquisa com quase 2 000 moradores do estado de São Paulo, liderada por Daniel Lemos, professor da USP e coordenador do Projeto Pescado para a Saúde, revela que a população consome peixes de uma a três vezes por mês, em média, frequência inferior à preconizada pela OMS — duas porções semanais. Ainda assim, mesmo com fama de caro, o salmão já representa a segunda espécie mais consumida pelo público, só atrás da tilápia.

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Mas há riscos reais de o filé ficar mais salgado. Embora a produção mundial do peixe tenha se recuperado em 2025, após anos de crescimento lento, as projeções para 2027 são bem menos animadoras. O maior controle ambiental, que zela inclusive pela quantidade de peixes mantidos em viveiros e pelo uso de medicamentos no cultivo, e o aquecimento das águas estão entre as preocupações para os produtores. Essa discussão, aliás, já extravasou o universo dos ambientalistas e chegou à gastronomia. Uma campanha apoiada por mais de 120 renomados chefs pede a retirada do “salmão de aquacultura da mesa”. O grupo, coordenado pela organização britânica WildFish, convoca restaurantes e hotéis a abrir mão do peixe de cativeiro em seus cardápios. O movimento, batizado de Off the Table (Fora da Mesa), acusa os produtores de encher os tanques com peixes em excesso, o que facilita a proliferação de parasitas como o piolho-do-mar, que aumenta o risco de doenças e leva ao uso exagerado de antibióticos, impactando o ecossistema marinho.

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Um dos signatários da carta é o estrelado chef brasileiro Dario Costa, que já havia retirado o salmão de seus restaurantes antes da campanha. A decisão, explica, não partiu inicialmente de preocupações ambientais, mas do incômodo com o espaço ocupado pelo produto importado nos cardápios, enquanto os pescados brasileiros ficavam em segundo plano. “O que iniciou esse movimento para nós foi a falta do nosso produto nas mesas”, conta. Para ele, a discussão deve ir além do salmão e pode servir de oportunidade para rever a maneira como o pescado nacional é tratado, da pesca à preservação ambiental. O tema, claro, é espinhoso. O professor Lemos, da USP, afirma ser preciso reconhecer os problemas da aquicultura, mas não dá para generalizar seus impactos. Já o mestre-cuca Sakamoto considera o movimento “superficial”. “Será que as pessoas que reclamam sobre o salmão também criticam a produção de carne e de soja em larga escala?”, provoca. O debate, enfim, navega muito além do salmão. Trata-se de rever práticas e de oferecer um produto de melhor qualidade a todos. O sushi rosado está no centro da rede das polêmicas.

Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023