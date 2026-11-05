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Gastronomia

The 50 Best: Os dois representantes brasileiros entre os melhores restaurantes do mundo

Seleção é considerada uma das mais influentes da gastronomia mundial; espanhol Asador Etxebarri aparece na primeira posição

Por Gabriela Caputo 5 nov 2026, 09h18 | Atualizado em 5 nov 2026, 09h26
Interior de um restaurante rústico com teto inclinado de madeira e claraboia. Uma longa mesa retangular com toalha branca está posta com pratos e copos. As paredes são de pedra aparente, e há uma luminária de chão acesa no canto direito, criando um ambiente acolhedor
Asador Etxebarri, no País Basco, eleito o melhor restaurante do mundo em 2026 pelo The 50 Best. (Asador Etxebarri/Divulgação)
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Dois restaurantes brasileiros estão no prestigiado ranking internacional The 50 Best Restaurants de 2026, divulgado na noite de quarta-feira, 4, em cerimônia em Lima, no Peru. O restaurante paulistano Tuju ficou em 16º lugar na lista. A casa, comandada pelo chef Ivan Ralston, subiu 54 posições em relação à edição anterior, quando ocupou o 70º lugar, e recebeu o prêmio de melhor nova entrada da relação. O carioca Lasai, do chef Rafa Costa e Silva, ficou na 25ª posição, ante o 28º lugar em 2025.

Na lista ampliada, que reúne os restaurantes entre o 51º e o 100º lugar, aparecem ainda o Evvai, em 68º, e o Nelita, ambos de São Paulo, em 54º.

O primeiro lugar ficou com o espanhol Asador Etxebarri, restaurante do País Basco, conhecido pelo uso da brasa e comandado pelo chef Bittor Arginzoniz. Ele tomou o posto do peruano Maido, vencedor em 2025 e agora incluído no grupo “Best of the Best”, uma espécie de hall da fama reservado a antigos campeões que deixam de concorrer ao ranking – abrindo espaço para novas casas.

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O pódio de 2026 foi completado pelo Gaggan, de Bangkok, em segundo lugar, e pelo Alchemist, de Copenhague, em terceiro. O mexicano Quintonil ficou em quarto, e o Wing, de Hong Kong, em quinto.

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Apelidado de “Oscar da gastronomia”, o The 50 Best é um dos mais influentes prêmios da gastronomia mundial e é avaliado por um júri global com votos de mais de 1.100 profissionais de 28 regiões do mundo. A marca criou ramificações como o The 50 Best Bars, que avalia a excelência da coquetelaria mundial, e o The 50 Best Hotels, mais recente, focada no mercado de hotelaria e resorts de luxo. Há ainda versões locais como o Latin America’s 50 Best Restaurants e o Asia’s 50 Best Restaurants.

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