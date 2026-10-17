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Gastronomia

Técnicas milenares de fermentação ganham novas roupagens na culinária

Tendência reflete preocupações ambientais — e com nosso estilo de vida acelerado 

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 out 2026, 08h00 | Atualizado em 19 out 2026, 11h41
Uma mão segura hashis de madeira, pegando pedaços de kimchi de rabanete de uma tigela azul clara. Ao fundo, três potes de vidro com kimchi e um monte de folhas verdes e pimentas vermelhas secas espalhadas sobre uma superfície branca com fundo cinza escuro
TRADIÇÃO RENOVADA - O kimchi em suas várias facetas: de iguaria para invernos rigorosos a prato cultuado (Natasha Breen/REDA/UIG/Getty Images)
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Na gastronomia contemporânea, há um ingrediente que não se compra nem se acrescenta no fim do preparo: o tempo. É ele que transforma hortaliças em kimchi, um dos símbolos da culinária coreana, criado para preservar os alimentos durante os invernos rigorosos de séculos passados no país asiático. À base de vegetais, principalmente acelga, o prato leva alho, gengibre, pasta de peixe, sal e pimenta em flocos gochugaru. Seu ingrediente secreto, porém, é a espera, capaz de desenvolver sabores e umami ao longo de dias ou até meses. Embora milenar, a técnica da fermentação ganha novos usos na gastronomia contemporânea. No restaurante coreano Komah, em São Paulo, por exemplo, o kimchi virou o drinque moderninho Kimchi Mary. “O público costuma aceitar muito bem as novas e variadas formas de consumir o kimchi e os fermentados coreanos”, diz Daniel Park, chef do estabelecimento, que tem o selo Bib Gourmand do Guia Michelin. “Eles aparecem em bebidas, petiscos e até sobremesas. A popularização do preparo ampliou seu uso para diversas áreas”, completa.

Um bartender com barba e avental vermelho mexe um coquetel marrom em um copo baixo com borda de tempero vermelho, usando uma colher longa e fina
VIROU DRINQUE – Kimchi Mary, do Komah: bebida adapta o clássico Bloody Mary com um toque coreano (@komahrestaurante/Instagram)

O exemplo ilustra uma tendência que se espalha pela culinária: chefs e restaurantes estão hoje resgatando técnicas milenares de fermentação e lhes dando novos sentidos ao explorar sabores, texturas e combinações que vão muito além da conservação dos alimentos. A fermentação não só multiplica sabores, mas ajuda a enfrentar um problema urgente: o desperdício de alimentos, que supera 1 bilhão de toneladas anuais no mundo, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU). “Fermentar prolonga a conservação. Os alimentos duram mais, tornam-se menos tóxicos e têm seus nutrientes mais biodisponíveis”, diz Fernando Goldenstein, sócio-fundador do recém-inaugurado Fermenta Bar, de São Paulo.

No estabelecimento, as possibilidades da nova onda da fermentação são demonstradas de forma notável: até a casca da jabuticaba entra no kimchi, enquanto o cacau é fermentado por inteiro, da polpa à semente, para se transformar em um refresco borbulhante. “E o mais importante é que fica mais gostoso no final”, completa Leonardo Andrade, sócio do bar. O aproveitamento integral dos alimentos se conecta a outra vertente da onda atual: a valorização de ingredientes regionais e da etnobotânica, especialmente promissora em um país tão biodiverso como o Brasil. A fermentação — processo bioquímico produzido pela ação de microrganismos como as leveduras — produz inovação até nas sobremesas. É o caso de uma receita peculiar do restaurante Corrutela, de São Paulo, que combina ovos nevados com creme inglês de um azul intenso, obtido com um brasileiríssimo jenipapo fermentado.

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Uma colher de metal escura ergue um bolinho branco oval, parcialmente coberto por um molho azul vibrante. Outros bolinhos brancos repousam em um prato branco com o mesmo molho azul.
COLORIDO - Sobremesa fermentada do Corrutela: jenipapo confere tom azul chamativo (@corrutela/Instagram)

A prática também traduz uma mudança de ritmo na cozinha contemporânea. Em vez de buscar atalhos para intensificar o sabor, chefs apostam no tempo como ingrediente capaz de transformar gradualmente os alimentos e desenvolver novas camadas de complexidade. Mais que resgatar métodos ancestrais, trata-se de reinventá-los em uma era marcada pelo imediatismo.

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Publicado em VEJA de 16 de outubro de 2026, edição nº 3017

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