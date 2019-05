Executivo da área de telecomunicações, Marcos de Almeida trocou, há seis anos, a capital paulista por Cuiabá, terra de sua mulher. Por aqui, a falta que sentiu da variedade oferecida pelas padarias de São Paulo serviu de insight para mudar de profissão. Depois de fazer faculdade de gastronomia e se especializar em panificação em cursos na Itália, ele começou uma pequena produção de pães na cozinha de seu apartamento — as vendas eram feitas pelo WhatsApp. Quando o grupo de clientes ultrapassou 400 pessoas, ele viu que era hora de abrir uma loja física, o Studio do Pão. A linha de pães, com cerca de setenta itens, segue uma receita simples, escrita na parede da casa: água, farinha, sal e levain (fermento natural, obtido com a proliferação de microrganismos numa mistura de farinha e água exposta ao meio ambiente). Entre as receitas italianas vendidas por quilo estão o tortano (R$ 85,00), um pão recheado com três tipos de linguiça e queijo, e a focaccia (R$ 70,00). Com sotaque francês, o croissant de amêndoas sai a R$ 16,00 a unidade. Na vitrine de doces, Marcos exibe com carinho sua versão de sonho (R$ 8,50 a unidade), o bolinho com massa de brioche e recheio de creme que remete à sua memória afetiva da época de garoto, quando ele comia o doce na cidade paulista de Santo André. Rua das Violetas, 108, Jardim Cuiabá, ☎ 2129-7103 (21 lugares). 7h/19h (sáb. 8h/12h30; dom. 8h/12h). Aberto em 2017.

2º lugar: Sorella

Em um dos locais de mais movimento na Praça Popular, a clientela sempre encontra pães, doces e salgados frescos. As coxinhas de frango com Catupiry (R$ 7,50), por exemplo, costumam ser renovadas a cada duas horas. Apesar da popularidade do salgado, é o pastelzinho de carne (R$ 0,99 a unidade) que lidera os pedidos: são vendidos cerca de 16 mil por mês. No rol dos pães, os queridinhos da clientela são os de batata (R$ 35,64 o quilo), o caseiro (R$ 33,00 o quilo) e o santo antônio (R$ 41,58 o quilo). Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 417, Popular, ☎ 3623-3192 e 99946-2332 (57 lugares). 6h/20h30 (sáb. até 19h30; dom. até 12h). Aberto em 1994.

3º lugar: Bakehouse 44

O proprietário Marcelo Oliveira deixou para trás a carreira de advogado para se dedicar à panificação artesanal. Sua especialidade são os pães de fermentação natural, como o de passas com nozes e o de espelta (também conhecido como trigo vermelho) – cada unidade com aproximadamente 400 gramas sai a R$ 18,00. Em sua padaria, também fazem sucesso os folhados, caso do croissant (R$ 8,50 a unidade), que pode vir à mesa com recheio de queijo de búfala e tomate seco (R$ 15,00). Para comer no local, o croque monsieur (R$ 18,00) é feito com pão de forma da casa, recheio de presunto e queijo ementhal e levado ao forno para gratinar com molho branco. O café coado na hora (R$ 4,00) é a sugestão para bebericar. Avenida Filinto Müller, 540, Popular, ☎ 3023-4561 (26 lugares). 7h/20h (dom. 8h/13h; fecha seg.). Aberto em 2016.

(Preços apurados entre abril e maio de 2019)

