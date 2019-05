Com uma carreira construída em restaurantes de hotéis no eixo Rio-São Paulo, Silvério Cerqueira, 43 anos, desembarcou na cozinha do Avec em outubro de 2018, depois de passagens-relâmpago pelo Malai Manso Resort, na Chapada dos Guimarães, e pelo Mahalo. O trabalho à frente de sua nova casa chamou a atenção do júri e rendeu-lhe o prêmio de chef revelação. Nascido na Bahia, Cerqueira chegou à capital paulista aos 18 anos e, de cozinha em cozinha, foi de lavador de pratos a chef. “Tive a sorte de trabalhar e aprender muito com profissionais renomados, como Laurent Suaudeau e Patrick Ferry”, conta. No cardápio que criou para o Avec, ele adotou o estilo mediterrâneo para produzir pratos com ingredientes locais e um toque internacional. O magret de pato assado com tortilhas de batata e vegetais no azeite de trufas (R$ 93,00) figura entre eles.

