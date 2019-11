VEJA COMER & BEBER 2019: Shiro é o melhor restaurante japonês de Salvador

1. Shiro comer e beber salvador 2019 zoom_out_map 1 /4 Dupla de vieiras defumadas com ovas e salsa trufada: R$ 39,00 (Lígia Skowronski/VEJASP)

2. Sushi de salmão com ovas do mesmo peixe - Shiro - Salvador zoom_out_map 2 /4 Sushis de salmão com ovas do peixe:R$ 39,00 o par (Lígia Skowronski/VEJASP)

3. Shiro comer e beber salvador 2019 zoom_out_map 3 /4 Carpaccio de salmão: R$ 79,00 (Lígia Skowronski/VEJASP)

4. Shiro comer e beber salvador 2019 zoom_out_map 4/4 Atum com foie gras: parte do combinado da tati (Lígia Skowronski/VEJASP)

O elegante salão interno da matriz, com luz baixa, mobiliário escuro e trilha sonora moderninha, é ideal para jantar a dois ou celebração em família. A área externa, mais despojada e com acesso independente, é a preferida de quem procura uma refeição rápida ou não quer se arrumar muito para comer. O cardápio leva a assinatura do cearense Luciano Costa, um dos sócios da casa e ex-mandachuva do Soho, também na capital baiana. Para uma imersão completa, o combinado da tati é uma das boas escolhas por incluir receitas como sushi de atum com foie gras e sushi de salmão com salsa trufada (R$ 180,00, com vinte peças). As estrelas entre os sushis, vendidos em duplas, são o de toro de salmão com salsa trufada (R$ 25,00) e o de salmão com ovas do mesmo peixe (R$ 39,00). Para quem gosta de temaki, há uma variação servida no prato — uma das opções combina camarão no azeite, molho de pimenta Tabasco, gergelim e arroz enrolado no salmão flambado (R$ 69,00). Outros hits são as robatas, os típicos espetinhos orientais, que podem ser feitas, por exemplo, de polvo com batata envolvidos na páprica picante (R$ 89,00). Na adega envidraçada, que rouba a cena em frente ao sushibar, descansam rótulos como o chardonnay argentino Escorihuela Familia Gascón (R$ 99,00). Rua Flórida, 41, Graça, ☎ 3021-6999 (90 lugares). 19h/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. também almoço 12h/15h); Shop ping da Bahia, ☎ 3450-1691 (60 lugares). 12h/15h e 17h/22h30 (sex. jantar até 23h30; sáb. jantar até 23h; dom. 12h/21h). Aberto em 2004. $$$$

2º lugar – Tokai Gourmet

A chef Guta Domenech assina a nova receita de salada de frutos do mar com broto de feijão, castanha, pimenta dedo-de-moça, nirá, mostarda e mel (R$ 52,00, para duas pessoas). Outra criação dela é o lombo de bacalhau na chapa, temperado com alho, mel, azeite e cebola-roxa e servido com couve, shiitake e batatas (R$ 122,00, para dois). De segunda a quinta, o almoço executivo inclui entrada, prato e sobremesa e sai a R$ 42,90. Shopping Barra, ☎ 3022-7874 (175 lugares). 12h/22h30 (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2012. $$$

3º lugar – Soho

A matriz tem vista para o mar da Bahia Marina e serve também boas opções de pratos quentes, como o ebi sapparod, camarão com abacaxi e curry (R$ 78,00, para quatro pessoas). Entre os sushis, vendidos em duplas, ganha destaque o que combina salmão selado, salsa de trufas negras, ovas massagô e for de sal (R$ 18,00). No arremate, faz sucesso o sorvete de frutas do bosque com suspiro de limão e calda de morango (R$ 23,00). Avenida Lafayete Coutinho, 1010, Comércio, Bahia Marina, ☎ 3322-4554 (200 lugares). 12h/15h e 19h/0h (sex. e sáb. jantar até 1h; seg. só jantar 19h/0h); Shopping Paseo Itaigara, ☎ 3453-5445 (80 lugares). 12h/16h e 18h/0h (seg. só jantar; sex. e sáb. até 1h; dom. 12h/22h). Aberto em 2003. $$$

Quer conhecer todos os campeões de VEJA COMER & BEBER? Clique aqui.