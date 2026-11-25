Sei Shiroma, o chef que colocou a pizza carioca no ranking mundial
Ferro e Farinha ficou no 23º lugar do ranking italiano Top Pizza
Nascida no Rio de Janeiro, a rede de pizzarias Ferro e Farinha conquistou o prêmio de Melhor Estreia do Ano do ranking italiano Top Pizza nesta quarta-feira, 25. A láurea é uma coroação da história da marca, que se iniciou em 2013 com um forno a lenha sobre rodas e, treze anos depois, chegou ao 23º lugar na lista das melhores pizzarias do mundo. A empresa foi fundada pelo nova-iorquino Sei Shiroma, que abriu sua primeira unidade no bairro do Catete após um período trabalhando com o forno sobre rodas. O projeto foi bem-sucedido, e hoje a Ferro e Farinha conta com cinco unidades próprias, em diferentes pontos da Cidade Maravilhosa.
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O prêmio antecede o lançamento do primeiro livro de Shiroma, Ferro e Farinha: do forno nas ruas ao reconhecimento internacional – A história de sucesso por trás da pizza, que será lançado no início de dezembro. Em 176 páginas, o chef revisita os primeiros anos da pizzaria e conta como a venda de pizzas nas ruas deu origem à marca. O livro reúne memórias e receitas de pizzas, entradas, pratos principais, acompanhamentos e sobremesas.