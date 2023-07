Nhoque: a aposta da gastronomia para dar sorte no dia 29

Mesmo vivendo em outro continente, as pessoas costumam seguir tradições de outros países, seja por descendência, por costumes familiares ou simplesmente porque enxergam sentido nisso, especialmente quando o hábito em questão envolve comida.

Na Itália, a tradição é comer sete bolinhas de nhoque em pé, todo dia 29, fazendo pedidos para cada uma, com moedas ou notas de qualquer valor embaixo do prato. Reza a lenda que certo dia, São Pantaleão teria batido à porta de uma casa em um vilarejo para pedir comida. A família que o recebeu, mesmo sendo um desconhecido, dividiu o pouco alimento que tinha, o que deu exatamente sete bolinhas de nhoque para cada um. Após a refeição, os integrantes da família encontraram moedas de ouro embaixo dos pratos, uma forma do santo cristão retribuir a gentileza. Assim nasceu a tradição do “Gnocchi della Fortuna”, que de acordo com a crença, traz muita sorte, prosperidade e fortuna para o mês que se inicia.

Para todos os gostos

O italiano Daje Roma, por exemplo, aposta no nhoque tradicional com duas receitas típicas da Itália: o Gnocchi Al Pesto e Pistacchio, feito com molho pesto e pistache, e uma versão mais elaborada, que chamam de Gnocchi Al Mare, com molho pesto, camarão e lula. ”Como somos romanos, sempre priorizamos receitas típicas, mas adaptamos aos costumes brasileiros para agradar os paladares italianos e paulistanos”, diz o restaurateur, Léo Marigo. “O nhoque já faz parte do cardápio, ainda mais nesta data comemorada no mundo todo”.

Os pistaches também entram no nhoque oferecido no Sky Hall Garden Bar, mas a casa prefere trazer versões autorais do chef Martin Casilli, como a receita que leva massa de batata, fonduta de queijo nuvem e farofa de pão artesanal. Falando em “feito à mão”, vale conferir o Gnocchi Alla Coda Di Bue, com ragu de rabada e crocante de milho feito pelo chef Gabriel Marques no italianíssimo Nonna Rosa.

Versões Modernas

Para quem gosta de arriscar em versões mais modernas do prato, experimente o Gnocchi de batata dourada com ragu de lula, rúcula e sugo de tomate, feito pelos chefs Salvatore Loi e Paulo Barros e servidos nas duas unidades do Modern Mamma Osteria; no Gnocchi Gratinati Al Tartufo, preparado com batatas, porcini, pecorino e cebola roxa, preparado pelo o chef Ney Alves, no Piccini Cucina; e ns frutos do mar do Gnocchi All’Mare, feito com nhoque de batata, molho de tomate, camarão, lula, polvo e calda de lagosta puxados no alho, incorporados ao molho, servido no Bottega 21, do chef Alexandre Vorpagel.

Mesmo sendo uma pizzaria, a La Braciera foge do tradicional com seu Gnocchi Alla Sorrentina no Cesto de Pizza servido com molho de tomate, mozzarella, parmesão, gnocchi e basilico, servido na massa de pizza napolitana. O Gnocchi aux Carottes Fumées, feito com cenoura, envolvida com emulsão de cenoura defumada e pesto do próprio talo servido no mediterrâneo Èze de Marcelo Muniz e o Gnocchi de batata doce peruana, feito com azeitonas, fonduta de queijo manchego e lâminas de salmão curado, do recém-inaugurado Ella Fitz, da chef Ana Cremonezi também são boas pedidas para o dia 29. Bom apetite e boa sorte!

