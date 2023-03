Saiba como a gastronomia será atração neste mês em São Paulo

Maior festival gastronômico da América Latina, a 30ª edição da Restaurant Week começou nesta quinta-feira, dia 30, em São Paulo, sob o tema de “heranças gastronômicas”, a fim de valorizar a cozinha brasileira e suas várias influências culturais, regionais e ancestrais. Com a participação de 180 restaurantes, apresenta quatro diferentes categorias no menu especial preparados especialmente para o evento: tradicional, plus, premium e diamond. O que diferencia é o preço, que vai de almoços com valores a partir de R$ 54,90 até jantares que chegam a R$ 149. Já as casas de burgers oferecem um preço fixo de R$ 39,90.

“Cada restaurante terá inspiração num universo plural de influências, seja nas origens, nos pratos típicos, assim como em suas histórias, técnicas, insumos, formas de preparo e até mesmo nas receitas de família”, explica Fernando Reis, idealizador da Restaurant Week, que espera potencializar um faturamento em torno de R$50 milhões às casas participantes, que vai do italiano ao japonês, do mediterrâneo ao contemporâneo.

Com heranças da “roça”, o Jacarandá Restaurante, por exemplo, aposta em um cardápio com sabores do interior de Araraquara, terra natal do restaurateur Milton Freitas. Entre muitas plantas – incluindo um jacarandá centenário, daí o nome do lugar – as pessoas poderão aproveitar uma experiência gastronômica regada a pratos que trazem memórias de fazenda com ingredientes que vão de frutas, verduras e queijos até os doces tradicionais como pudim de leite e sorvete de nata. Destaque para o arroz de polvo caldoso, grão de bico, ervilha torta, maionese de alho assado e kale servido no almoço.

Único restaurante grego do evento, o Petros Greek Taverna estreia com pratos clássicos da Grécia, como o kalamaki bovino ou pernil, o tzatiziki e o moussaka feito de molho bechamel, ragu de abobrinha e tomate pelati, berinjela grelhada e batatas. O charme fica por conta dos vinhos, brancos e rosés servidos em jarras, e os tintos, em canecas de alumínio tal como acontece na Grécia. Já o Bambu, tradicional em experiências gastronômicas, traz um cardápio diversificado com especialidades da culinária mineira em menu assinado pelo chef Rafael Braga. Entre os pratos, carré de cordeiro com risoto de cogumelos, salmão grelhado com legumes e spaghetti barilla grano duro à carbonara.

O evento também dá espaço à cafés e bistrôs como o francês Rendez-Vous, da chef Adriana Silvério, com menu de iguarias parisienses que vão da mini salada de rúcula e nozes ao molho roquefort e o folhado provençal sobre pasta de azeitonas até um filé mignon suíno ao molho agridoce de mostardas e mel com legumes souté e espaguete à parisiense com presunto, ervilha e champignons ao molho bechamel.

Casas como Rubaiyat (unidade Faria Lima), Templo da Carne, Forneria San Paolo, Gula Gula, Terraço Jardins, Varanda D.inner e Uru Mar Y Parrilla entre outros, também estão entre os participantes. Espalhadas em todas as regiões da capital paulista, incluindo o ABC, Granja Viana e Alphaville, estão listados no site do evento www.restaurantweek.com.br, que vai até dia 30 de abril e ainda estimula a a doação de R$ 2 reais para o Projeto Chef Aprendiz a cada menu vendido. O projeto social aposta na gastronomia como uma ferramenta para capacitar jovens entre 17 e 20 anos em situação de vulnerabilidade social.

