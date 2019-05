Os proprietários do Rock Burger, Selma e Wilson Zarzur estão sempre atentos às novidades. Desde o ano passado, além de sandubas com suculentos discos de carne de 180 gramas, eles começaram a preparar o smash burger: uma bolinha de carne de 100 gramas que é prensada em uma chapa bem quente para virar um disco fino e com casquinha crocante. A versão classic leva ainda mussarela maturada, alface, tomate e maionese. Na smash bacon vão carne, queijo cheddar, bacon e cebola na manteiga. Ambas custam R$ 22,00 ou R$ 28,00, quando feitas com dois hambúrgueres. Entre os acompanhamentos, aparece o crispy de queijo gouda com geleia de pimenta caseira (R$ 19,80, com dez unidades). Rua João Bento, 142, Quilombo, ☎ 99680-5252 (140 lugares). 18h30/23h30. Aberto em 2015. Aqui tem iFood.

2º lugar: Cozinha dos Fundos

O nome conta parte da história da marca, já que esta hamburgueria nasceu no quintal do proprietário, Márcio Augusto Patrício. Hoje são duas lojas em Cuiabá e a filial em São Bernardo (SP). O menu dos endereços cuiabanos reúne nove combos, entre os quais o pep and gorg é o mais recente. A pedida inclui hambúrguer angus de 180 gramas com queijo gorgonzola, peperoni, tomate-cereja, rúcula e manjericão, mais batatas frita e refrigerante em lata por R$ 41,00. Para quem só quiser petiscar ou abrir o apetite, dá para pedir uma porção de batata frita (R$ 9,00) ou de dadinho de tapioca (R$ 18,00), estes acompanhados de molho de caju com pimenta. Rua Intendente César M. Serva, 423, Boa Esperança, 98111-0405 (120 lugares). 19h/23h30. Shopping Estação Cuiabá, ☎ 3046-8200. 10h/22h (sex. e sáb. até 23h; dom. e feriados a partir das 11h/22h. Aberto em 2014.

3º lugar: Jymmy Burguer

Sob o comando de Jymmy Junior, a casa prepara hambúrgueres como o Ausmash, carro-chefe. Trata-se de um pão australiano recheado com três discos de carne de 100 gramas cada um, cheddar cremoso, queijo prato e mussarela, bacon e maionese de mostarda (R$ 23,00). O cardápio não dispensa os clássicos, como o cheeseburguer: com queijo prato, no pão com gergelim, pode vir com disco de 100 gramas (R$ 11,00) ou 150 gramas (R$ 14,00). No arremate, o brownie vem escoltado por uma bola de sorvete e uma tira de bacon (R$ 10,00). Rua 24 de Outubro, 416, Goiabeiras, ☎ 3054-4040 (66 lugares). 18h30/3h (sex. e sáb. 19h/5h; dom. 18h30/23h30). Aberto em 2016.

(Preços apurados entre abril e maio de 2019)

