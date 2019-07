O Restaurante Nam Thai está entre os participantes do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander no Rio de Janeiro. Realizado pela terceira vez na Cidade Maravilhosa, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso.

Entre os dias 20 de julho e 18 de agosto, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 60,00 pelo almoço ou R$ 85,00 pelo jantar, por uma refeição em três etapas composta de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

Almoço

Entrada: bolinho de peixe branco com curry vermelho tailandês e molho de tamarindo (2 unidades) ou pastéis de queijo de cabra, acelga e shiitake (2 unidades)

Prato principal: frango fatiado com curry vermelho tailandês e broto de bambu servido com arroz jasmim ou arroz frito com vegetais

Sobremesa: míni creme de coco brulée ou míni tiramisu tropical

Jantar

Entrada: rolinho primavera de camarão com molho de tamarindo (2 unidades) ou pekoras de batata (2 unidades)

Prato principal: salmão com crosta de coco, coulis de manga e curry indiano. Servido com arroz jasmim ou arroz frito com vegetais

Sobremesa: míni creme de coco brulée ou míni tiramisu tropical

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, ganhe um double drink para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão. Promoção válida para o drink white orchid coconut ou cranberry lemonade.

Restaurante Nam Thai – Rua Rainha Guilhermina, 95, lojas A e B, Leblon, 2259-2962. Almoço: ter. a dom., 12h/16h. Jantar: seg. a sáb., 19h/23h, dom. 19h/22h.

