Quattro Amici prepara as melhores pizzas de Salvador

1. Comer e Beber Salvador 2019 Quattro Amici zoom_out_map 1 /2 Pizza tocha de fogo: linguiça apimentada, lâminas de abobrinha, mussarela de búfala, molho de tomate e pesto de azeitona preta com uva passa. (Lígia Skowronski/VEJASP)

2. Comer e Beber Salvador 2019 Quattro Amici zoom_out_map 2/2 Mussarela de búfala, lascas de presunto cru, tomate seco e molhos pesto e de tomate: R$ 68,00 (Lígia Skowronski/VEJASP)

A porta da Quattro Amici dá acesso à Salvador do século XIX. É desse período o casarão da pizzaria, e, para evidenciar esse aspecto, foi colada em uma das paredes uma enorme fotografia que mostra o imóvel e seu entorno naquela época. Repare no pé-direito com quase 7 metros e nas colunas que dividem o ambiente, descascadas na parte de cima para deixar à vista o processo construtivo de outrora, que se valia basicamente do barro. Com borda estreita e massa crocante, as pizzas são assadas em dois fornos a lenha com chaminés compridas, que cortam o telhado. Entre as receitas da casa, chamam atenção a de mussarela de búfala, lascas de presunto cru, tomate seco e molhos pesto e de tomate (R$ 68,00) e a batizada de tocha de fogo, que junta linguiça apimentada, lâminas de abobrinha, mussarela de búfala, molho de tomate e pesto de azeitona preta com uva-passa (R$ 69,00). A que presta tributo ao Nordeste combina carne de sol desfiada, mussarela de búfala, molho de tomate, cebola e rodelas de tomate (R$ 67,00). Já a quattro amici leva shiitake, shimeji, alho-poró e molho de tomate (R$ 75,00). E quem são os amigos que dão nome à pizzaria? Azeite, tomate, queijo e farinha, sem os quais nenhum estabelecimento do gênero pode existir. Para enganar a fome, a clientela tende a preferir o corniccione de sal grosso e alecrim (R$ 29,80) e a salada caprese (R$ 28,90). O cabernet sauvignon Latitud 33º (R$ 86,00), da Argentina, é uma das estrelas da modesta carta de vinhos. Para quem não é fã de pizzas doces, há sobremesas como sorvete de tapioca com calda de goiabada e vinho tinto (R$ 17,50). Rua Dom Marcos Teixeira, 35, Barra, ☎ 3264-3333 (120 lugares). 18h/0h. Aberto em 2004. $$

2º lugar – Mamma Jamma

Com diversas fliais no Rio de Janeiro, em Salvador também tira do forno a lenha redondas de massa fna, leve e crocante, mas com borda alta. Há 33 sabores entre salgados e doces. Preparados por uma equipe de oito pizzaiolos, os discos ganham coberturas como a da casa, com calabresa artesanal, molho de tomate, mussarela e queijo parmesão (R$ 46,00 o individual). Para adoçar, faz sucesso a pizza que mescla doce de leite argentino, amêndoas e gotas de chocolate branco (R$ 32,00, para quatro pessoas). No almoço tem pratos como o flé au poivre com risoto de grana padano (R$ 57,00), que dá direito ao bufê de saladas. Shopping Barra, ☎ 3035-4499 (160 lugares). 12h/22h30 (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2018. $$

3º lugar – Casa de Pedra

Há mais de sessenta coberturas disponíveis no cardápio. Se a ideia é fugir do convencional, boa pedida é o mix de cogumelos, com mussarela, molho de tomate e orégano (R$ 75,80). Os vegetarianos são contemplados com a super veggie, que reúne molho de tomate, mussarela, tomate em cubos, pasta de tomate seco, parmesão, manjericão e orégano (R$ 65,30). Para harmonizar, a sugestão é pedir um vinho como o Frondoso Cabernet Sauvignon (R$ 69,90). Rua Flórida, 62, Graça, ☎ 3033-6262 (77 lugares). 18h/0h (fecha seg.). Aberto em 2013. $$$

