Quatro Wine Bars que merecem a visita em Belo Horizonte

Cabernet Butiquim

Embora tenha ares de boteco, com clima descontraído e mesas na calçada que lotam durante a happy hour, o endereço tem como forte os vinhos. Entre as cerca de 200 opções disponíveis na adega está o tinto português Quinta de Bons Ventos 2017 (R$ 69,00). As taças custam entre R$ 9,00 e R$ 15,00. A cozinha comandada pela chef Janaina Barrozo expede petiscos caprichados, a exemplo da porção de dadinhos de queijo mineiro com barbecue de goiabada (R$ 26,00). Em 2018, inaugurou uma nova unidade no Belvedere. Rua Levindo Lopes, 12 e 22, Funcionários, ☎ 3889-8799 (100 lugares). 11h30/0h (dom. até 16h30; fecha seg.); Rua Jornalista Djalma Andrade, 14, Belvedere, ☎ 3789-0817 (140 lugares). 18h/0h. (sex. e sáb. a partir de 11h30; dom. só almoço 11h30/16h). Aberto em 2015.

La Vinicola

Uma máquina italiana resguarda os vinhos na temperatura ideal e pode despejar uma taça do chileno Antares Carmenère por R$ 14,00, e de espumantes do tipo brut ou rosé por R$ 16,00. Em garrafa, o tinto italiano Miluna Rosso, da região de Puglia, custa R$ 65,00. Para harmonizar, a cozinha prepara risotos, cujas receitas são renovadas duas vezes por semana e pode incluir a versão de queijo brie, molho de tomate e alho-poró, que vem à mesa com filé ao molho de vinho (R$ 30,00). Rua São Paulo, 1815, Lourdes, ☎ 3889-0098 (90 lugares). 17h/23h30 (fecha dom. e seg.); Rua Henrique Badaró Portugal, 143, Lourdes, ☎ 3786-8699 (110 lugares). 17h/23h30 (fecha dom. e seg.). Aberto em 2017.

Rex Bibendi

Trata-se de uma distribuidora e loja de vinhos, mas também é possível provar as bebidas ali mesmo, no bar. Por R$ 52,00, os clientes experimentam três rótulos selecionados. Também dá para optar por apenas uma taça, que pode vir abastecida, por exemplo, com, o chileno Vieilles Vignes Merlot (R$ 25,00). Exclusividade da casa, o tinto elaborado com uva syrah, da produtora mineira Maria Maria, de Três Pontas, é vendido em garrafa (R$ 129,00 da safra de 2017). Entre um gole e outro, é possível petiscar a tábua com três tipos de queijo (R$ 45,00). Rua Antônio de Albuquerque, 917, Savassi, ☎ 3227-3009 (60 lugares). 10/23h (fecha dom.). Aberto em 2017.

Tinto Gastronomia

Além do salão, uma agradável varanda acomoda os clientes. O público chega para bebericar os mais de quarenta rótulos de vinho listados na carta, entre eles o português Moinho de Sula e o chileno Tantehue Chardonnay (R$ 60,00 a garrafa de cada um). Entre as pedidas para comer está o bife de ancho acompanhado de creme de batata trufado e chimichurri (R$ 40,00). Rua Tomás Gonzaga, 578, Lourdes, ☎ 3582-3721 (150 lugares). 18h/0h (sáb. a partir de 12h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2018.