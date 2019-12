Quatro restaurantes espanhóis para conhecer em Salvador

Cervantes Restaurante

A lula recheada com mariscos e servida com pão (R$ 45,00, para duas pessoas) é uma das entradas do cardápio, assinado pelo chef Benjamin Mendoza, o Moncho. Na sequência, pode vir à mesa a moqueca com sotaque espanhol, feita com feijão-branco, camarão, lagosta, lula, polvo, mexilhão e um toque de páprica (R$ 120,00, para duas pessoas). Entre as bebidas, a garrafa de cerveja Estrella Galicia sai a R$ 15,00. Forte de São Pedro, 64, Campo Grande, ☎ 3014-5963 (50 lugares). 11h30/20h (sex. e sáb. até 22h30; dom. e feriados só almoço até 17h). Aberto em 1978. $$$

La Taperia

Na seleção de entradas há receitas como a dos piruletas de langostinos, espetinhos de camarão-pistola empanados em bifum e servidos com aïoli de wasabi (R$ 42,00, dez unidades). Entre os principais, a zarzuela de mar traz à mesa um grelhado misto de peixes, lula, polvo e camarão (R$ 71,00) — o prato é guarnecido de purê de batata-doce com cenoura. Para bebericar sem abrir mão do sotaque espanhol, a sangria de vinho branco leva morango e limão-siciliano (R$ 58,00, jarra de 1,5 litro). Dica: é recomendável fazer reserva. Rua da Paciência, 251, Rio Vermelho, ☎ 3334-6871 (110 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 1h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2012. $$

La Tasca Atelier Gastronômico

No bairro boêmio de Santo Antônio Além do Carmo, oferece pratos como o polvo conftado servido com batatas assadas e torradas (R$ 40,00). Um dos hits da cozinha, as empanadas caseiras (R$ 10,00 a unidade) podem ganhar a companhia de um refrescante copo de limonada (R$ 8,00, 600 mililitros). De sobremesa, há crumble de maçã com castanha-de-caju e aveia (R$ 12,00 a fatia). Rua Direita do Santo Antônio, 127, Santo Antônio Além do Carmo, ☎ 99974-4068 (25 lugares). 18h30/23h (dom. só almoço 13h/17h). Aberto em 2018. $

Taberna Soleares

A especialidade são as tradicionais paellas. Na versão marinera, o arroz com açafrão leva mexilhões, camarão e polvo e na valenciana são adicionados frango e chorizo. Cada uma custa R$ 120,00 e serve até três pessoas. Para começar a refeição, fazem sucesso as tapas de polvo com azeite, páprica picante e sal grosso (R$ 85,00). Avenida Oceânica, 1404, Centro Espanhol, Ondina, ☎ 3194-0261 (120 lugares). 10h/22h (dom. e feriados só almoço 11h/17h; fecha seg.). Aberto em 2015. $$$

FRANCESES

Chez Bernard

Entre os clássicos do cardápio, o flé-mignon vem com molho béarnaise e batata dauphine (R$ 72,00). Incorporado recentemente ao menu, o ravióli caseiro de lagostim é servido com emulsão de couve-for e trufas brancas (R$ 76,00). Para harmonizar, a sugestão é o Chablis Louis Latour Chardonnay (R$ 285,00), um dos 120 vinhos da adega. Ainda entre os ícones da cozinha francesa, a refeição pode terminar com o crepe suzette com sorvete de baunilha (R$ 27,00). Rua Gamboa de Cima, 11, Dois de Julho, ☎ 3328-1566. 12h/15h e 19h/0h (sáb. almoço até 16h; dom. só almoço até 16h; fecha seg.). Aberto em 1973. $$

Taboada Bistrot

A cozinha expede ícones da gastronomia francesa, a exemplo do sufê de queijo gruyère acompanhado de torradas (R$ 44,00). No rol de pratos principais, o magret de pato é servido com molho de tamarindo e risoto de tomate seco (R$ 84,00), bom par para o vinho uruguaio Garzón Tannat (R$ 177,00). Para encerrar, a sugestão é a tradicional tarte tatin com sorvete de baunilha (R$ 28,00). Rua José Taboada Vidal, 9, Rio Vermelho, ☎ 3334-7846 (56 lugares). 12h/15h e 18h30/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. só almoço até 17h). Aberto em 2008. $$

PORTUGUESES

Casa Lisboa

No ambiente de decoração clássica, brilham pratos tradicionais da culinária lusitana, caso do bacalhau à lagareiro com batatas ao murro, que consiste em um lombo do pescado grelhado na brasa com cebola assada, lascas de alho frito e azeitonas pretas (R$ 196,00, para duas pessoas). Para começar os trabalhos, o bolinho de bacalhau vem acompanhado de chutney de manga (R$ 34,90, seis unidades). No rol das sobremesas, a mais pedida é o fã de chocolate meio amargo (R$ 26,90). Rua Manoel Dias de Morais, 35, Jardim Apipema, ☎ 3331-3841 e 98888-3841 (150 lugares). 12h/17h e 18h/01h (dom. e feriados só almoço 12h/17h, fecha seg.). Aberto em 2007. $$$

Portogaia

Os sabores mais tradicionais de Portugal recheiam o menu. De entrada, a porção de bolinhos de bacalhau (R$ 42,00, oito unidades) vai bem com a cerveja Stella Artois (R$ 10,00 a long neck). Na etapa principal, um dos hits é o arroz de pato cozido no vinho e molho inglês (R$ 79,00), mas também agrada o bacalhau com nata, desfado no molho bechamel e servido com cubos de batata frita (R$ 80,00). Para arrematar a refeição, não pense duas vezes: peça um pastel de nata (R$ 15,00). Rua Novo Horizonte, 39, Acupe de Brotas, Chácara Gourmet, ☎ 99941-4445 (35 lugares). 12h/15h e 19h/23h (dom. só almoço 12h/17; fecha seg. e ter.). Aberto em 2018. $$

