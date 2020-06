Quatro receitas para reforçar as defesas do organismo contra a Covid-19

- Salmão (foto)

Estudos realizados na Itália mostraram que níveis regulares de vitamina D podem ajudar as defesas do organismo contra a infecção do coronavírus. Embora a principal forma de obtenção do nutriente seja pela exposição ao sol, ele é encontrado também em alguns ingredientes alimentares, a exemplo de peixes como o salmão. “Atualmente, a deficiência de vitamina D pode ser considerada um problema de saúde pública em populações de todo o mundo”, escreve o nutrólogo Daniel Magnoni no livro Pandemia, que será lançado no próximo dia 4, com vendas pela Amazon. A obra traz depoimentos de médicos que estão no front da pandemia e recomendações para a dieta saudável em tempos de Covid-19.

- Carnes vermelhas

Outro pilar importante da imunidade natural do organismo é o zinco, encontrado principalmente em carnes vermelhas, frutos do mar, grãos integrais e cereais. “No Brasil, estima-se que cerca de 20% da população apresente ingestão insuficiente desse micronutriente”, afirma Magnoni. A perda do paladar e a dificuldade de cicatrização são ocorrências clínicas associadas com a deficiência de zinco.

- Castanha-do-pará

Presente em alimentos como a farinha de trigo e a castanha-do-pará, o selênio é um aliado fundamental nas defesas naturais do organismo. Além de possuir um alto poder antioxidante, esse mineral ajuda a reduzir o risco de doenças crônicas não transmissíveis e tem importante função imunológica.

- Ovos

Essencial para a saúde, a B12 é importante na prevenção da anemia e no trabalho de proteção ao organismo. Ovos, leites e derivados são uma das principais fontes de obtenção dessa vitamina.

Publicado em VEJA de 1 de julho de 2020, edição nº 2693