Quatro casas para curtir a happy hour em Belo Horizonte

Dorival Bar & Parrilla

A casa é especializada em cortes assados na parrilla. Além da picanha (R$ 85,00, 400 gramas), há também vacío (R$ 99,00, 700 gramas), bastante solicitado pelos clientes. As pedidas bovinas dividem as atenções da clientela com porções como a de lula empanada e guarnecida de emulsão de pimentão, mostarda e mel (R$ 39,00), tira-gosto que vai bem ao lado de um copo de chope Heineken (R$ 8,90) ou de caipivodca de lichia (R$ 23,00). Alameda da Serra, 841, Vila da Serra, Nova Lima, ☎ 3643-4311 (160 lugares). 12h/15h e 18h/0h (sex. e sáb. sem intervalo até 0h; dom. até 17h30; fecha seg.). Aberto em 2012.

Guaja – Bar do Convés

Criado pelo arquiteto Lucas Duraes junto da mãe e do irmão, o espaço mistura bar, café e coworking. Na casa tombada pelo patrimônio histórico são servidos 26 drinques, como o hilda furacão, com espumante, gim, morango, mirtilo, amora e xarope de canela com pimenta (R$ 26,00) e cervejas, a exemplo da Corona (R$ 9,90 a long neck). Para aplacar a fome, o hambúrguer acaiaca é feito com linguiça, queijo mineiro de Araxá, bacon caramelado em açúcar mascavo, geleia de pimenta e couve crocante no pão de brioche (R$ 30,90). Avenida Afonso Pena, 2881, Funcionários, ☎ 2127-1517 (200 lugares). 18h/23h30 (sex. até 0h30; sáb. 14h/0h30; fecha dom.). Aberto em 2016.

Meet Me at the Yard

Com jeitão moderninho, o bar atrai uma clientela empolgada, que aproveita a música disparada por DJs de segunda a sábado. Para animar a noite, há drinques como o matsu, feito com saquê, suco de maçã, wasabi, suco de limão e xarope de maçã verde (R$ 22,00). Da cozinha saem petiscos como o cupim de veneto, um ragu de carne com purê de moranga e picles de tomate, servido sobre discos de polenta frita (R$ 40,00). Rua Curitiba, 2578, Lourdes, ☎ 3297-0909 (230 lugares). 18h/0h (qui. e sex. até 1h; sáb. 15h/1h; dom. 17h/0h; fecha seg.). Aberto em 2013.

Mercearia 130

Nas duas unidades fazem sucesso a porção de torresmo de costelinha, servido com osso (R$ 48,00, quatro unidades), e pratos substanciosos. Um exemplo é o chamado arroz sujo, incrementado com filé-mignon, molho rôti, ora-pró-nóbis, ervilha-torta, tomatinho e ovo frito (R$ 32,00). Da ala açucarada, a cocada vem servida na própria fruta (R$ 12,00). Às quartas-feiras, das 18h às 23h, o cliente se serve de vinho à vontade ao preço fixo de R$ 50,00 por pessoa. Rua Bernardo Guimarães, 2267, Lourdes, 2555-3395 (250 lugares). 11h30/23h30 (sex. até 1h; sáb. 12h/1h; dom. 12h/17h; fecha seg.); Rua Ivaí, 130, Serra, ☎ 3658-3395 (120 lugares). 11h30/0h (sáb. a partir de 12h; dom. 12h/17h; fecha seg.). Aberto em 2012.