Intihuasi

Formada na Le Cordon Bleu de sua cidade natal, Lima, a chef Margarita Sayán toca o negócio, um dos pioneiros em culinária peruana no Rio. A autenticidade é reforçada pelo uso de ingredientes típicos — cultivados aqui ou importados —, que compõem as receitas. Vale começar com a degustação de “piqueos”: cinco tipos de ceviche (R$ 147,00, para quatro pessoas) ou cinco entradinhas frescas (R$ 83,00, para dois). O camarão com mel de laranja (R$ 87,00) é um dos pratos mais solicitados. Novidade, o menu de clássicos oferece entrada e principal por R$ 50,00. Rua Barão do Flamengo, 35-D, Flamengo, ☎ 2225-7653 (30 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sex. até 0h; sáb. 12h30/16h e 19h/0h; dom. 12h30/17h). Aberto em 2004. Aqui tem iFood. $

Lima Cocina Peruana

O chef peruano Marco Espinoza apresenta uma seleção de entradas, como o espetinho de polvo flambado com pimenta e pico, chimichurri e batata salteada com milho (R$ 59,00, quatro unidades ) e o clássico ceviche de peixe branco, com leite de tigre, caju confitado, erva-doce, cebola e castanha-de-caju (R$ 39,00). Para compartilhar entre quatro pessoas, o frango na brasa (R$ 80,00) é uma novidade da casa. A ave chega à mesa com quatro molhos mais três acompanhamentos, como arroz, feijão e fritas. Na lista de bebidas tem coquetel de pisco de gengibre e toronja (R$ 29,00). Rua Visconde de Caravelas, 89, Botafogo, ☎ 3647-3411 (70 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sex. até 0h; sáb. e dom. 12h/23h). Aberto em 2013. Aqui tem iFood. $$

Moray

O ambiente é repleto de objetos típicos do Peru, com pegada casual. Da cozinha, comandada pelo peruano Da vid Vizcarra, saem clássicos bem conhecidos dos cariocas. São cinco versões de ceviche, como o de salmão (R$ 39,00) e o vegetariano (R$ 29,00). A porção de chicharrones de lula (R$ 30,00) também integra o capítulo de entradas. Na ala dos principais, vale explorar o tradicional lomo saltado (R$ 31,00), preparado com tiras de filé bovino salteadas com cebola, tomate, shoyu e coentro. Vem acompanhado de arroz e batata frita. O típico pisco sour (R$ 23,00) consta da carta de bebidas. Rua Jardim Botânico, 719, Jardim Botânico, ☎ 3486-7421 (22 lugares). 12h/22h (dom. até 19h; fecha seg.). Aberto em 2019. Aqui tem iFood. $

Páru Inkas Sushi & Grill

Pertence a uma rede Argentina, tem chef uruguaio e celebra o encontro da culinária peruana com técnicas japonesas, a dita cozinha nikkei. No rol de entradas há ceviche de atum com óleo de gergelim, molho de ostra e suco de limão (R$ 46,00). Come-se de hashis o enrolado furai maki (R$ 20,00, cinco unidades). Nessa porção, uma casquinha crocante envolve salmão, cream cheese e abacate. Entre os quentes figura o polvo ao anticucho com batata rústica, aspargo e molho aïoli (R$ 82,00). O pisco sour de maracujá (R$ 33,00) pode acompanhar a comida. Fashion Mall, 3º andar, São Conrado, ☎ 3577-5059 (70 lugares). 12h/23h (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2016. Aqui tem iFood. $$