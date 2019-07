Sob o olhar do Cristo Redentor, o primeiro restaurante do paulista Pedro Siqueira, eleito o chef revelação na edição 2016 de COMER & BEBER, completou quatro anos totalmente renovado. Além de o ambiente ter sido reformado, com acréscimo de um bar de coquetéis no térreo e a mesa do chef (sob reserva) para quem quiser apreciar o “marcha e sai” da cozinha, o cardápio foi atualizado, o que valorizou ainda mais a genuína gastronomia brasileira sob apresentação arrojada. Aos pratos já consagrados, como o polvo crocante com salada de batata ao murro, barriga de porco defumada e vinagrete de biquinho (R$ 86,00), somam-se agora receitas de inspiração caseira, preparadas com ingredientes frescos e orgânicos, comprados diretamente de pequenos produtores e fornecedores locais. Na lista de novidades do chef, dono também da Massa Trattoria, no Leblon, e da Ella Pizza ria, no Jardim Botânico, estão o nhoque de sêmola, que se desmancha na boca na companhia de lagostins suculentos, abóbora e lascas de coco queimado (R$ 49,00), e a coxa de pato confit disposta em um aromático molho de laranja ao lado de folhas grelhadas e purê de batata-doce e cenoura (R$ 75,00).

Aos vegetarianos, cada vez mais numerosos, uma boa notícia: as receitas sem carne se multiplicaram no novo menu. Mesmo quem come carne pode (e deve) provar o coração de berinjela braseada com mel e balsâmico, ricota de búfala e pangrattato, uma espécie de farinha de pão italiano amanhecido (R$ 41,00). Por fim, quem se lembra daquele bolo de coco gelado da vovó? Aqui ele ganha um delicado creme de baunilha do cerrado e crocante de cuca (R$ 25,00). Em resumo, o final não poderia ser mais feliz. Rua Visconde de Carandaí, 43, Jardim Botânico, ☎ 3284-5377 (63 lugares). 12h/17h e 19h/0h (sáb. 12h30/17h e 19/0h; dom. 12h30/22h). Aberto em 2015. $$$

2º lugar – Sabores de Gabriela

Em 2015, Isis Rangel fechou os restaurantes Siri Mole — 25 anos de serviços prestados — e Toca do Siri, ambos em Copacabana. Em 30 de agosto de 2018, abriu esta casa, que traz uma versão mais enxuta do menu do Siri Mole. Na empreitada da chef baiana, comece pelo acarajé (R$ 24,00 a unidade; R$ 52,00 o conjunto de quatro bolinhos), servido com recheios à parte: caruru, vatapá, camarão seco e salada. As moquecas chegam à mesa em porções individuais ou para dois. Estão na lista a de siri-mole e a gabriela, mista, com peixe, camarão, polvo, siri-mole e ostra (R$ 240,00 cada uma, na versão para dividir). De sobremesa, tem cocada de forno (R$ 18,00). Rua Maria Angélica, 197, Jardim Botânico, ☎ 3796-0905 (50 lugares). 12h/23h (dom. até 21h; fecha seg.). Aberto em 2018. Aqui tem iFood. $$$

3º lugar – Território Aprazível

Chef e proprietária do antigo Aprazível, Ana Castilho lidera esta cozinha autoral, no topo de Santa Teresa. O endereço tem ambientes variados, com vista para o casario do bairro e a Baía de Guanabara. Entre petiscos e entradas figuram o ceviche no tucupi com chips de banana-da-terra (R$ 48,00) e o palmito pupunha assado ao molho pesto (R$ 54,00). Na ala dos principais estão a galinhada caipira (R$ 85,00), hit local, e a moquequinha do rio (R$ 88,00), de peixe (gurijuba, cação ou dourado) cozido em molho de leite de coco natural, guarnecida de pirão de peixe, arroz e farofa de dendê. Na sobremesa, prove o carimbó (R$ 33,00), sorvete de castanha-do-pará com doce de cupuaçu. Rua Aprazível, 62, Santa Teresa, ☎ 2508-9174 (256 lugares). 12h/23h (dom. até 18h; fecha seg. e ter.). Aberto em 1997. $$$