Padoca do Vila – Taquaral é eleita a novidade do ano em Campinas

1. Padoca do Vila - Campinas 2019 zoom_out_map 1 /4 A fachada, com mesinhas ao ar livre: ambiente descontraído (Lígia Skowronski/VEJASP)

2. Comer e Beber Campinas - Comidinhas -Padoca do Vila 0001 zoom_out_map 2 /4 Quibe de abóbora com quinoa: ladeado por uma vistosa salada de folhas verdes, tomate-cereja e granola salgada da casa (Lígia Skowronski/VEJASP)

3. Comer e Beber Campinas - Comidinhas -Padoca do Vila 0007 zoom_out_map 3 /4 Mistão do padoca: duas fatias de pão de mandioca, crosta crocante de queijo e recheio de presunto e ovo com gema cremosa (Lígia Skowronski/VEJASP)

4. Torta de mirtilo - PADOCA DO VILA LAGOA DO TAQUARAL - Campinas zoom_out_map 4/4 Raw cake de mirtilo: massa de tâmaras e amêndoas, camada de granola doce, recheio de dois cremes e cobertura de mirtilo fresco com folhinhas de manjericão (Lígia Skowronski/VEJASP)

Em geral, as opções de alimentação em torno de parques não vão muito além de cachorro-quente e hambúrguer. Isso explica a animação dos campineiros com a inauguração desta padaria de pegada saudável nos arredores do Parque Portugal, mais conhecido por Lagoa do Taquaral. Com movimento constante, o estabelecimento, aberto em novembro do ano passado, é uma evolução da Padoca que funciona somente nas manhãs de sábado e de domingo junto ao restaurante Vila Paraíso, no distrito de Joaquim Egídio. A ambientação, aliás, lembra muito a casa que serviu de inspiração para o novo empreendimento da família. Mas em Campinas, em vez de um, a padaria ocupa dois contêineres sobrepostos, rodeados por mesinhas de piquenique e canteiros com ervas aromáticas e condimentos. Elaborado pelo chef Ricardo Barreira, o cardápio inclui itens para um café da manhã reforçado, refeições leves para o almoço e comidinhas saudáveis, sob medida para antes ou depois do passeio ou de uma atividade física no parque. A qualidade que se vê nas receitas é resultado do uso de bons ingredientes e dos cuidados a eles dispensados. As frutas que chegam do entreposto, por exemplo, descansam em uma salinha até ficarem no ponto para o consumo, quando são transferidas para a câmara fria. Também chamam atenção os pães, todos feitos com fermentação natural. Duas fatias do pão de mandioca são usadas para montar o mistão da padoca (R$ 22,00), um sanduba que chega com crosta crocante de queijo e recheio de presunto e ovo com gema cremosa. Outra pedida de sucesso, o quibe de abóbora com quinoa é temperado com sálvia e ladeado por uma vistosa salada de folhas verdes, tomate-cereja e granola salgada da casa (R$ 22,00). Para um café da manhã reforçado, caem bem os ovos mexidos com cogumelo portobello, tomate assado, creme de queijos e torradas (R$ 16,00). Até mesmo quem não abre mão dos doces encontra ali sobremesas com menos calorias, mas igualmente saborosas. A raw cake de mirtilo tem base de massa de tâmaras e amêndoas, camada de granola doce, recheio de dois cremes (um de leite de coco e castanha- de-caju e o outro com essa mistura acrescida de frutas da estação) e cobertura de mirtilo fresco com folhinhas de manjericão. Custa R$ 16,00 e está entre as receitas açucaradas mais queridas da clientela. Avenida Doutor Heitor Penteado, 2264, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, ☎ 3365-7421 (80 lugares). 7h/21h. Aberto em 2018.

2º lugar – Die Oma Padaria Artesanal

A marca traz uma homenagem à avó do proprietário — Die Oma significa “a vovó” em alemão. É dela a receita do bolo de pão de ló com creme de baunilha, geleia de frutas, castanha e cereja (R$ 12,00 o pedaço). Entre os pães artesanais, todos importados da Alemanha, fazem sucesso os de semente de abóbora e de fécula de batata. Eles podem ser adquiridos por unidade (R$ 3,00) ou com recheios diversos (R$ 5,00 a R$ 13,00). Rua Doutor Viêira Bueno, 311, Cambuí, ☎ 99322-9363 (56 lugares). 7h/22h. Rua São Pedro, 106, Cambuí, ☎ 99447-0629 (56 lugares). 7h/23h. Aberto em 2018.

3º lugar – World Wine

A unidade campineira conta com mais de 750 rótulos. Apesar do catálogo amplo e diversificado, Itália e França são os países de origem de 50% dos vinhos vendidos, a exemplo do tinto italiano A. Mare Primitivo Puglia IGT 2017 (R$ 69,00) e do tinto francês Premier Rendez-Vous Merlot-Cabernet Sauvignon 2017 (R$ 72,00). Aos sábados, há degustação gratuita na loja a partir de 12 horas. Rua Coronel Quirino, 1859, Cambuí, ☎ 3255-4251. 9h30/20h30 (sáb. 10h/16h; fecha dom.). Aberto em 2018.