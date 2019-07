A presença dos botecos à moda japonesa na cidade começou a ser sentida com a inauguração deste ponto no Leblon, em 2017. Naquele mesmo ano, o Pabu ganhou o prêmio de revelação em COMER & BEBER. O conceito do “izakaya” — em português, “taverna” ou “lugar para tomar saquê” — é boa aposta para uma experiência diferente na noite carioca. Quem chega pode ocupar as mesas sob o toldo na entrada, os assentos colados à parede dentro do salão ou um dos lugares em volta do balcão em forma de U — o espaço mais atraente. Ali, a exploração do cardápio e dois dedos de prosa com o simpático garçom Lima garantem bom programa. A carta de bebes lista 24 sugestões de saquê, entre elas um rótulo da casa, importado, além de cervejas, da long neck da Kirin Ichiban (R$ 13,00) à marca própria Izakaya Ale (R$ 32,00, 600 mililitros). Na relação de drinques, o osaka negroni ( R$ 23,00) é feliz combinação de shochu, Campari, vermute, shoyu e um toque de gergelim torrado.

Opções no menu para comer também driblam o óbvio. O sashimi misto do chef (R$ 72,00, quinze peças gordas), por exemplo, exibe cinco variedades pouco comuns de peixe, como prejereba, buri e xarelete. Entre as pedidas em duplas, têm preparo requintado o lagostim com manteiga de katsuobushi (R$ 37,00) e o pargo com missô queimado (R$ 18,00) — ambas dicas de Lima. Clássico local, o tonkatsu (lombo de porco empanado em farinha panko com molho tonkatsu, maionese caseira e repolho; R$ 39,00) está entre os pratos favoritos do chef Luiz “Petit” Santos, um dos sócios da empreitada. Ele e os parceiros, a propósito, inauguraram em Ipanema, em 2018, outro negócio do gênero: o Ko Ba Izakaya. Rua Humberto de Campos, 827, loja G, Leblon, ☎ 3738-0416 (40 lugares). 12h/0h (ter. 12h/15h e 18h/0h; sex. e sáb. 12h/1h; dom. 13h/23h). Aberto em 2017.

2º lugar – Ko Ba Izakaya

O típico botequim japonês ocupa o 2º andar de um casarão em Ipanema. No espaço são preparadas receitas como o katsu sando, sanduíche de porco à milanesa servido em pão de miga com repolho, maionese, mostarda karashi e picles (R$ 28,00). Da seleção de noodles, tem boa saída o lámen com caldo de frango, porco, ovo e algas (R$ 39,00). Entre as cervejas, o rótulo próprio, do estilo brown ale, tem adição de gengibre, raiz-forte e limãos iciliano (R$ 32,00, 600 mililitros). Nas noites de segunda, a partir das 18h, entra em cartaz um karaokê. Rua Maria Quitéria, 111, 2º andar, Ipanema, ☎ 3502-4637 (38 lugares). 12h/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. até 22h). Aberto em 2018. Aqui tem iFood.

3º lugar – South Ferro

Após uma viagem ao Japão, o nova-iorquino Sei Shiroma, filho de asiáticos, reformulou o cardápio e assumiu de vez o conceito oriental da casa, que tem pegada de izakaya e acabou em terceiro lugar da categoria. Clássicos como o guioza de abobrinha e cogumelo (R$ 46,00, oito unidades) e o lámen com barriga de porco (R$ 39,00) continuam carros-chefe, mas as pizzas — Shiroma é dono da premiada Ferro e Farinha — saíram de cartaz. A novidade é o capítulo de sushis, cujos peixes e preços podem variar a cada dia, e o de crus, como oussuzukuri: lâminas de dourado curado, limão- siciliano, pimenta fermentada e daikon (R$ 38,00). Rua Arnaldo Quintela, 23, Botafogo, ☎ 3986-4323 (40 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sáb. 12h/16h e 19h/0h; fecha dom.). Aberto em 2016. Aqui tem iFood. $$