Lôro Flamengo

Na praia do Flamengo, a barraca equipada com mesas e ombrelones ganhou recentemente um surf club, com lojas, vestiário e armários com cadeado para receber turistas e surfistas. No cardápio, agora unificado para as três casas do Lôro, abre o apetite o camarão crocante (R$ 49,90), empanado com farinha panko e coco, servido com molhos pomodoro e chutney de manga. Na hora do almoço, o badejo à belle esmeralda (R$ 66,00) traz o filé grelhado com purê de mandioquinha e molho de cogumelo-de-paris, tomate-cereja e camarões. Para acompanhar, peça um cleritot, mistura refrescante de vinho branco, frutas da estação, Cointreau e Domec (R$ 92,00 a jarra). Rua Desembargador Manoel de Andrade Teixeira, 266, Praia do Flamengo, ☎ 3249-3835 (700 lugares). 9h/17h. Aberto em 2011.

Lôro Pedra do Sal

Antigo Bora Bora, o bar agora também faz parte da rede Lôro. Entre as opções de entrada, a dúzia de lambretas de Garapuá (R$ 27,90) e o escondidinho de carne do sol, com purê de aipim gratinado com queijo de coalho (R$ 42,00), disputam a preferência da clientela. Quem for estender o dia na praia pode investir no peixe vermelho frito (R$ 98,90), que chega à mesa inteiro (com um quilo, aproximadamente), guarnecido de vinagrete com abacaxi e farofa (R$ 98,90). Peça um aperol spritz (R$ 25,00), com espumante e rodela de laranja, para rebater o calor. Rua Vinicius de Moraes, s/nº, loteamento Pedra do Sal, Praia do Paraíso, Itapuã, ☎ 3023-5018. 9h/17h. Aberto em 2011.

Lôro Stella Maris

No mesmo esquema da barraca-irmã, na praia do Flamengo, tem estrutura para receber banhistas confortavelmente. Enquanto aprecia a brisa do mar, dá para compartilhar a degustação de frutos do mar (R$ 189,50 para três pessoas), que traz salmão, badejo, camarão, lula, polvo e lagostas grelhados com vegetais e molhos. Agora se a ideia for sentar e almoçar com calma, vale pedir o camarão vergê (R$ 69,90 para uma pessoa), empanado e maçaricado com queijo, acompanhado de arroz à grega. Para beber, cai bem o espumante Puklaveck, um sauvignon blanc oriundo da Eslovênia (R$ 149,00). Alameda Mar del Plata, 1, Stella Maris, ☎ 2137-5002 (200 lugares). 9h/17h. Aberto em 2013.