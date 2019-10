Os três endereços gastronômicos mais queridos dos curitibanos em 2019

1. La Rauxa Café comer e beber Curitiba 2019 zoom_out_map 1 /3 Cheesecake do La Rauxa Café: feito na própria casa (Divulgação/VEJASP)

Sanduíche de mignon com molho de queijo gorgonzola e cebolas caramelizadas: R$ 22,00

Conchiglione com amêndoas: um dos pratos disponíveis no bufê

Os endereços abaixo conquistaram o coração da cidade, segundo uma pesquisa on-line realizada nos meses de julho e agosto por VEJA COMER & BEBER Curitiba. Foram recebidos quase 20 000 votos. Confira os vencedores:

COMIDINHAS – La Rauxa Café

Quitutes frescos, como o empadão de frango (R$ 10,90) e a cheesecake (R$ 13,90), agradam a qualquer hora do dia e podem fazer par com o expresso (R$ 3,90). O local também serve almoço e mantém no mesmo ponto o Vince Empório, com variedades de chocolate, molhos de pimenta e geleias de produção regional, como a de uva chardonnay (R$ 24,00). Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 906, Ahu, ☎ 3049-6972. 12h/19h (fecha dom.). Aberto em 2010.

BAR – Venda Armazém e Boteco

Eleito a melhor cozinha de bar em 2018, o boteco de esquina querido pelos curitibanos prima pelos ingredientes frescos, em sua maior parte orgânicos. Para tabelar com os drinques, vai bem o sanduíche de filé-mignon com molho de gorgonzola e cebola caramelada (R$ 22,00). Rua José Saboia Cortes, 153, Centro Cívico, ☎ 3089-2025 (20 lugares). 17h/0h (dom. 16h/23h; fecha seg.). Aberto em 2008.

RESTAURANTE – Batel Grill

É famoso por aqui o rodízio com cerca de vinte cortes distintos. O short rib e o assado de tira da raça angus figuram entre as opções. O valor parte de R$ 85,00 por pessoa, com direito a um bufê generoso, que inclui massas como conchiglione com amêndoas. Avenida Nossa Senhora Aparecida, 78, Seminário, ☎ 3342-8101 (360 lugares). 11h30/14h45 e 18h45/23h (sáb. e feriados almoço até 15h30; dom. só almoço até 16h; fecha seg.). Aberto em 2002. $$

