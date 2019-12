Os sete melhores restaurantes japoneses de Salvador

Gattai

Sob o comando do sushiman Júlio Freedom são preparadas receitas como o gattai maki de camarão (R$ 64,90), prato que reúne salmão maçaricado, camarão empanado com cream cheese e molho levemente picante. Outro queridinho é o tartare especial (R$ 34,90), feito com salmão, massagô, pimenta, shimeji, brócolis, alga, cebolinha e molho ponzu. Entre as bebidas, a roska de limão (R$ 24,90) divide atenções com o chope Heineken (R$ 10,90, 350 mililitros). Salvador Shopping, ☎ 3022-8886 (185 lugares). 11h30/1h (feriados 12h/21h). Aberto em 2007. $$$

Haack

Remodelado, ganhou mais espaço para receber os clientes. Entre as sugestões do menu, o combinado haack prime leva à mesa vinte sushis e sashimis especiais (R$ 95,90). Para acompanhar, o drinque chamado de a-lá-irá é resultado da mescla de gim Beefeater Pink, água tônica, chá de fores, hibisco, limão-siciliano e alecrim (R$ 24,90). O rodízio (R$ 89,90 por pessoa) é servido somente das 12h às 15h e das 17h às 22h. Alameda Salerno, 49, Pituba, ☎ 3036-3430 (60 lugares). 12h/23h (feriados 12h/15h e 17h/22h). Aberto em 2017. $$$

Nozu

No balcão, com apenas dezoito lugares, é muito solicitado o combinado gold, com 24 sushis e sashimis (R$ 149,90). Também agrada o ceviche de frutos do mar, que combina salmão, atum, polvo, kani, camarão, robalo, cebola-roxa, tomate- cereja, entre outros ingredientes (R$ 69,90). Para beber, há switchel da marca Kiro (R$ 15,00, 300 mililitros), à base de mel, gengibre e vinagre de maçã. Rua Itabuna, 196, Rio Vermelho, ☎ 3033-2223 (18 lugares). 18h/23h (dom. 12h/23h). Aberto em 2015. $$

Shiro (campeão de 2019)

O elegante salão interno da matriz, com luz baixa, mobiliário escuro e trilha sonora moderninha, é ideal para jantar a dois ou celebração em família. A área externa, mais despojada e com acesso independente, é a preferida de quem procura uma refeição rápida ou não quer se arrumar muito para comer. O cardápio leva a assinatura do cearense Luciano Costa, um dos sócios da casa e ex-mandachuva do Soho, também na capital baiana. Para uma imersão completa, o combinado da tati é uma das boas escolhas por incluir receitas como sushi de atum com foie gras e sushi de salmão com salsa trufada (R$ 180,00, com vinte peças). As estrelas entre os sushis, vendidos em duplas, são o de toro de salmão com salsa trufada (R$ 25,00) e o de salmão com ovas do mesmo peixe (R$ 39,00). Para quem gosta de temaki, há uma variação servida no prato — uma das opções combina camarão no azeite, molho de pimenta Tabasco, gergelim e arroz enrolado no salmão flambado (R$ 69,00). Outros hits são as robatas, os típicos espetinhos orientais, que podem ser feitas, por exemplo, de polvo com batata envolvidos na páprica picante (R$ 89,00). Na adega envidraçada, que rouba a cena em frente ao sushibar, descansam rótulos como o chardonnay argentino Escorihuela Familia Gascón (R$ 99,00). Rua Flórida, 41, Graça, ☎ 3021-6999 (90 lugares). 19h/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. também almoço 12h/15h); Shop ping da Bahia, ☎ 3450-1691 (60 lugares). 12h/15h e 17h/22h30 (sex. jantar até 23h30; sáb. jantar até 23h; dom. 12h/21h). Aberto em 2004. $$$$

Soho

A matriz tem vista para o mar da Bahia Marina e serve também boas opções de pratos quentes, como o ebi sapparod, camarão com abacaxi e curry (R$ 78,00, para quatro pessoas). Entre os sushis, vendidos em duplas, ganha destaque o que combina salmão selado, salsa de trufas negras, ovas massagô e for de sal (R$ 18,00). No arremate, faz sucesso o sorvete de frutas do bosque com suspiro de limão e calda de morango (R$ 23,00). Avenida Lafayete Coutinho, 1010, Comércio, Bahia Marina, ☎ 3322-4554 (200 lugares). 12h/15h e 19h/0h (sex. e sáb. jantar até 1h; seg. só jantar 19h/0h); Shopping Paseo Itaigara, ☎ 3453-5445 (80 lugares). 12h/16h e 18h/0h (seg. só jantar; sex. e sáb. até 1h; dom. 12h/22h). Aberto em 2003. $$$

Takê

A fama desta casa se deve ao variado rodízio, que inclui 92 sugestões entre sushis, sashimis, ceviches e pratos quentes — custa de R$ 89,00 a R$ 105,00, dependendo do dia e horário. No serviço à la carte, é possível provar receitas como o talharim salteado com polvo, lula, camarão e mexilhão (R$ 65,00, para duas pessoas). No rol de bebidas, a opção mais popular é o triple t, com gim, água tônica, fatias de tangerina e mel (R$ 24,00). Rua Morro da Paciência, 3864, Rio Vermelho, ☎ 3332-6062/6784 (140 lugares). 12h/0h (sex. até 1h; sáb. só jantar 18h30/1h; dom. até 23h). Aberto em 2003. $$

Tokai Gourmet

A chef Guta Domenech assina a nova receita de salada de frutos do mar com broto de feijão, castanha, pimenta dedo-de-moça, nirá, mostarda e mel (R$ 52,00, para duas pessoas). Outra criação dela é o lombo de bacalhau na chapa, temperado com alho, mel, azeite e cebola-roxa e servido com couve, shiitake e batatas (R$ 122,00, para dois). De segunda a quinta, o almoço executivo inclui entrada, prato e sobremesa e sai a R$ 42,90. Shopping Barra, ☎ 3022-7874 (175 lugares). 12h/22h30 (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2012. $$$

ORIENTAL

Buddha Bistrô

Uma das sugestões é a torre de abacate com salmão marinado em óleo de gergelim e gengibre, que vem à mesa com chips de batata-doce e molho ponzu (R$ 38,00). Também agrada ao paladar dos soteropolitanos o filé de frango em pedaços, empanado e regado com molho de laranja e pimenta doce, servido sobre cama de arroz (R$ 30,00). Para acompanhar, vai bem o drinque que mescla cerveja, gengibre e limão-siciliano (R$ 20,00). No almoço durante a semana, o menu executivo sai a R$ 49,00. Rua das Rosas, 492, Pituba, ☎ 2137-4446 e 98362-3653 (50 lugares). 12h/15h e 18h/22h30 (sex. até 23h30; sáb. sem intervalo 12h/23h30; dom. só almoço 12h30/16h; fecha seg.). Aberto em 2018. $$

Quer conhecer todos os campeões de VEJA COMER & BEBER e o roteiro completo de comidinhas, bares e restaurantes em Salvador? Clique aqui.