Os melhores sorvetes de Belo Horizonte segundo VEJA COMER & BEBER

Alessa Gelato & Caffè

Entre os quarenta gelados preparados na casa, destaca-se o de doce de leite, que mescla o sorvete com doce de fabricação própria. Também saem bem o de pistache levemente salgado e o de zabaione, de creme de ovos com vinho marsala. Todos podem ser servidos no copo com uma (R$ 12,00), duas (R$ 18,00) ou três bolas (R$ 25,00). Nos meses mais frios, entre maio e julho, é servida canjica quente com sorvete de canela (R$ 29,00 a taça). Rua São Paulo, 2112, Lourdes, ☎ 3292-2588 (70 lugares). 13h/23h30 (sex. e sáb. até 1h30). Aberto em 2006.

Bacio di Latte

Cerca de vinte sabores de fabricação própria revezam-se nas vitrines das cinco lojas e dois quiosques da rede paulistana em Belo Horizonte. Entre os queridinhos da clientela está o de pistache, mas também fazem sucesso o de chocolate belga e o que leva o nome da marca, à base de leite. Os cremosos sorvetes são vendidos em copinhos que acomodam até três sabores (de R$ 12,50 a R$ 17,50). DiamondMall, ☎ 3879-8460 (25 lugares). 10h/22h (dom. a partir das 12h). Rua Curitiba, 2227, Lourdes, ☎ 2531-6468 (36 lugares). 10h/23h (sex e sáb. até 0h). Mais cinco endereços. Aberto em 2016.

Easyice

Em mais de duas décadas de atividade, a casa desenvolveu cerca de 200 sabores, que incluem, por exemplo, as versões de manjericão, de tangerina com gengibre e de frutas vermelhas com vinagre balsâmico e cambuci (R$ 84,90 o quilo). Entre os picolés, faz sucesso o de queijo com goiabada (R$ 6,98). Rua Professor Moraes, 476, loja 2, Funcionários, ☎ 3347-0861 (56 lugares). 10h/21h (sex. a dom. 10h30/21h30). Shopping Pátio Savassi, ☎ 3282-3264. 10h/22h; Alameda Oscar Niemeyer, 500, loja 4, Vale do Sereno, Nova Lima, ☎ 3495-3659. 11h30/22h (dom. 12h30/20h). Aberto em 1996.

Inventiva Sorvetes

A casa fundada pelo designer gráfico Carlos Sia ganhou fama na cidade por conta dos sorbets e sorvetes feitos com creme de leite e também dos veganos — alguns são produzidos com água e outros com leites vegetais (de soja ou de arroz). Fazem sucesso o de biomassa de banana verde com manga e o de açaí, ambos adoçados com tâmara. Também são oferecidas receitas à base de leite, caso da chamada de pavê da vovó, de creme de ovos, chocolate e biscoito champanhe. Vendidos por quilo (R$ 79,90), os gelados podem sair em casquinhas artesanais. Rua Grão Pará, 553, Santa Efigênia, ☎ 3241-2342 (30 lugares). 12h/20h (sáb. e feriados até 18h). Aberto em 2010.

Lullo Gelato

A tradição italiana orienta o preparo das três toneladas de gelato produzidas todos os meses. Se a técnica é importada, os sabores valorizam os ingredientes locais — entre as 25 sugestões diárias, há, por exemplo, sorvete de doce de leite mineiro e de pistache. Vendidos em quatro tamanhos de copinho (R$ 12,00 a R$ 27,50), vêm acompanhados de casquinhas artesanais de baunilha, chocolate ou caramelo com flor de sal. Entre as novidades, há sobremesas como o brioche quente recheado com sorvete à escolha do cliente e calda de Nutella (R$ 16,90). Rua Antônio de Albuquerque, 617, Funcionários, ☎ 3656-0625 (70 lugares). 11h/22h; Minas Shopping. Não tem telefone. 10h/22. Mais dois endereços. Aberto em 2015.

Mi Garba!

Preparados à moda italiana, os sorvetes ganham 26 versões diferentes. Entre as campeãs de pedidos estão a receita que leva o nome da casa, de baunilha com cookie, a batizada de antônio chiera, que combina creme de pistache, maracujá e iogurte, e a cioccomenta, de hortelã com chocolate. Há três tamanhos de copinho (R$ 12,00 a R$ 17,00) e duas opções de casquinha (R$ 15,00 a pequena e R$ 17,00 a média). Quem quiser levar para casa, paga R$ 89,00 o quilo. Rua Marília de Dirceu, 161, Lourdes, 2516-7056 (25 lugares). 11h30/22h (qui. a dom. até 23h); Alameda Oscar Niemeyer, 1033, Vila da Serra, ☎ 3643-4133 (28 lugares). 11h30/22h (qui. a dom. até 23h); Avenida dos Bandeirantes, 1725, Mangabeiras, ☎ 3586-1012 (35 lugares). 11h30/22h (qui. a dom. até 23h). Aberto em 2014.

São Domingos Sorveteria

Sob o comando da segunda geração da família Domingos, a casa fundada há 90 anos reúne um repertório de 260 sabores, que se revezam diariamente. Os mais tradicionais são os de pistache, coco, nozes e chocolate africano (meio amargo), mas sempre há novidades. O preço é o mesmo para qualquer um dos sabores: R$ 8,00 com uma bola e R$ 15,00 com duas, que podem vir na casquinha ou no copinho. Avenida Getúlio Vargas, 792, Savassi, ☎ 3261-1720 (50 lugares). 8h/0h (sex. e sáb. até 1h). Aberta em 1929.

Universal

Fundada há mais de 80 anos, segue administrada pela mesma família, já em sua quarta geração. No repertório, cinquenta sabores de sorvete — todas as semanas, a loja vende cerca de 200 quilos. Sem aditivos químicos, são elaboradas versões como a de coco queimado, a de doce de leite ou uma das mais recentes, que combina baunilha com caramelo de flor de sal. Os gelados são vendidos a R$ 8,00 a bola na casquinha tradicional ou R$ 15,00 no cone confeitado. Avenida do Contorno, 1855, Floresta, ☎ 98220-2225 (24 lugares). 11h/21h (qui. a dom. até 22h). Aberto em 1932.