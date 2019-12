Conheça os melhores endereços para comer sanduíches em Salvador

Bravo Burger & Beer

A casa renova o cardápio a cada estação e também testa semanalmente receitas que, se aprovadas pelo público, podem entrar no menu fixo. Foi o caso do hambúrguer de 180 gramas feito com um blend de wagyu e angus servido no pão de fermentação natural com queijo de coalho, chimichurri, aïoli e rúcula orgânica (R$ 33,00). No combo com fritas e milk-shake, o sanduíche sai a R$ 57,00. Rua das Hortênsias, 478, Pituba, ☎ 3022-6264 (20 lugares). 11h/23h (qui. até 23h30; sex. e sáb. até 0h; dom. 18h/22h); Shopping da Bahia, ☎ 3450-2503 (40 lugares). 11h/22h (dom. 12h/21h). Mais dois endereços. Aberto em 2015.

BurGuiles

O endereço decorado com paredes grafitadas recebe o público com muito rock’n’roll nas caixas de som. Os clientes chegam à casa em busca de saborosos hambúrgueres preparados a partir de um blend de costela, acém e bacon moídos. Um disco de 200 gramas recheia o batizado de malvado, montado no pão australiano, com cebola dourada na chapa, bacon e cheddar (R$ 36,00). Outra opção é o brienelson, que além do bifão leva queijo brie, maionese com alho, bacon e melaço de cana no pão de aipim (R$ 35,00). Rua Amazonas, 644, Pituba, ☎ 3561-2600 (50 lugares). 17h/0h. Aberto em 2017.

Brutus Burger & Beer

São doze opções de hambúrguer no cardápio, com destaque para o da casa, montado no pão australiano, com disco de 180 gramas de carne, creme de cheddar, fatias de bacon crocante, anéis de cebola empanados e molho barbecue (R$ 36,00). No combo, refrigerante e fritas saem por mais R$ 11,00. A carta de cervejas, com dezoito rótulos, tem sugestões como a pernambucana Mindu IPA (R$ 26,00, 500 mililitros). Rua Pernambuco, 352, Pituba, ☎ 3561-4161 (36 lugares). 17h30/23h (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2018.

Cazolla Gastrô Burguer Beer

Entre as novidades está a versão com queijo brie empanado, geleia de frutas vermelhas e hambúrguer bovino de 180 gramas no pão de batata (R$ 37,90). Na ala dos tradicionais está o chamado de margherita, montado no pão de batata, com o disco de carne, mussarela, tomate confitado e maionese da casa (R$ 31,90). Todos são servidos com batata frita. Avenida Paulo VI, 1828, Pituba, ☎ 3016-1557 (60 lugares). 11h30/15h e 17h30/22h30 (sex. e sáb. 12h/15h e 17h30/23h30; dom. 12h30/15h e 17h30/22h30); Shopping Paralela, ☎ 2886- 0125 (65 lugares). 11h30/22h (dom. 12h/21h). Aberto em 2016.

Hills Hamburgueria

Onze sugestões de hambúrguer compõem o cardápio da casa. Entre os mais pedidos está o top hills, montado no pão australiano, com duas carnes de 90 gramas cada uma, mais cebola caramelada, tiras de bacon e maionese especial (R$ 25,90). Sem o pão, o disco de carne de 180 gramas é servido no prato com alface-americana, tomate, cebola -roxa, picles, bacon, maionese e queijo à escolha (R$ 21,90). Rua Pastor José Guilherme de Moraes, 301, Pau da Lima, ☎ 99108-3132 (40 lugares). 18h/23h30. Aberto em 2018.

Jamm Burgers

Na Vila Caramuru, à beira-mar, a casa serve hambúrgueres feitos com base em uma combinação de fraldinha e peito bovino. O chamado jamm real é o preferido do público e combina um disco de 160 gramas de carne com queijos do reino e catupiry mais cebola caramelada, maionese defumada no pão de batata (R$ 32,90). Outra sugestão, o jamm smash leva hambúrguer smash de 90 gramas, queijo, cebola caramelada e bacon crocante, também no pão de batata (R$ 22,90). Para completar a comilança, vai bem o milk-shake de churros com doce de leite (R$ 20,80, 500 mililitros). Praça Caramuru, 2, Rio Vermelho, ☎ 2137-9853 (72 lugares). 18h/23h (qui. 18h/4h; sex. e sáb. 17h/4h; dom. 17h/0h). Aberto em 2016.

Madero Steak House

A rede paranaense que se espalhou por diversas partes do país tem como destaque o cheeseburger madero, que junta, no pão francês da casa, hambúrguer de 180 gramas, maionese artesanal e tomate. Acompanhado de batata frita, custa R$ 39,00. Outra pedida são os nachos calientes, com guacamole, e chili beans com molho cheddar cremoso (R$ 49,00). Shopping Barra, ☎ 3043-2736 (142 lugares). 11h45/15h e 18h/22h30 (sex. sem intervalo até 23h30; sáb. sem intervalo até 0h; dom. e feriados sem intervalo até 22h); Salvador Shopping, ☎ 3017-6322 (92 lugares). 11h45/22h30 (dom. e feriados a partir das 12h). Aberto em 2015.

Melt Hamburgueria

A carne prensada na chapa, ao estilo smash burger, é o diferencial nos sanduíches assinados pelo chef Ítalo Sousa. Um dos mais aplaudidos é o que combina o hambúrguer de 110 gramas com queijo gouda, cebola-roxa, bacon, molhos provolone e barbecue no pão australiano (R$ 22,00). Para completar a refeição há milk-shake de flocos com Ninho e Nutella (R$ 16,00, 440 mililitros) e suco de morango com cupuaçu (R$ 12,00, 500 mililitros). Shopping Boulevard, ☎ 99103-1875 (50 lugares). 17h30/23h (sex. e sáb. até 0h; dom. e feriados até 23h30; fecha seg.). Aberto em 2018.

Muu Hamburgueria

Com carne moída na própria casa, são preparados hambúrgueres que recheiam sanduíches como o chamado barril dobrado. Trata-se de um pão brioche com dois discos tipo smash de 100 gramas cada um, queijo meia cura, ketchup de acerola, maionese de Dijon, cebola-roxa e bacon (R$ 32,00). Já o batizado de gringo une bifão de carne de 150 gramas, cheddar curado, ovo, bacon, maionese caseira e sweet chili, também no pão brioche (R$ 28,00). Para matar a sede, a pink lemonade, de limão com morango (R$ 9,00, 380 mililitros) divide atenções com o milk-shake de brownie e caramelo salgado (R$ 21,00, 380 mililitros). Avenida Paulo VI, 1609, Pituba, ☎ 3017-7710 (50 lugares). 18h/23h30 (sex. e sáb. 18h/0h); Rua Conselheiro Pedro Luiz, 348, Pituba, ☎ 3023-4344 (25 lugares). 18h/23h30 (sex. e sáb. até 2h). Aberto em 2015.

Shawarma Basha

Neste food truck de cozinha árabe estacionado no Imbuí, são servidas várias opções de shawarma, sanduíche típico montado no pão folha e recheado com carnes assadas em espeto giratório. O misto leva carne e frango perfumados com temperos típicos mais salada e molho árabe — acompanhado de batata frita sai a R$ 15,00. Outra opção é o prato que reúne homus, tabule, babaganuche, esfiha, quibe e pão sírio (R$ 38,00). Rua Jayme Sapolnik, Imbuí, ☎ 99669-8939. 18h/23h30. Aberto em 2016.

Red Burger N Bar (campeão de 2019)

Para muitos jovens de 20 e poucos anos e para a turma que ainda não pode beber, um dos programas prediletos é reunir-se nesta hamburgueria de paredes de cimento queimado, janelas e portas vermelhas e trilha sonora sempre alta. Quando precisa aguardar uma mesa, o que não é raro, o primeiro grupo costuma se distrair com long necks da Stella Artois e da Budweiser (R$ 8,00 cada uma) ou rótulos da cervejaria Colorado, caso da american lager Cauim (R$ 14,00 a garrafa). O motivo para tanto movimento são os caprichados hambúrgueres, que chegam à mesa parcialmente embrulhados em papel. Entre as oito versões, a que leva o nome da casa é montada no pão de batata e carrega um disco de 180 gramas de black angus, queijo gouda, aïoli e bacon (R$ 28,00). Com a mesma carne e no mesmo pão, o redelicious sobressai por trazer queijo do reino, maionese de pimenta-biquinho, geleia de bacon e alho-poró crispy (R$ 30,00). Para começar, vão bem os bolinhos de risoto com calabresa, parmesão e provolone, servidos com molho barbecue (R$ 20,00). Em tempo: está prevista a abertura de uma terceira loja em dezembro. Rua Alexandre Herculano, 45, Pituba, ☎ 3351-0551 (110 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. até 1h; dom. até 0h); Rua Haeckel José de Almeida, 177, lojas 19, 20 e 21, Jaguaribe, ☎ 3367-8281 (75 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. até 1h; dom. até 0h). Aberto em 2016.

Taurus Burger and Beer

A combinação mais pedida pela clientela é a que junta um suco cremoso de morango, no estilo frozen (R$ 11,90, 350 mililitros), e um dos hambúrgueres da casa, a exemplo do que leva carne de sol, queijo de coalho na chapa, banana-da-terra frita, farofa de bacon, vinagrete, melaço de cana e molho de queijo cremoso, servido no pão artesanal português (R$ 36,90). Boa surpresa para brindar, o drinque picante é feito com morango, manjericão, pimenta dedo-de-moça, licor Cointreau e vodca (R$ 24,90). Alameda Benevento, 584, Pituba, ☎ 2137-2105 e 9995-24305 (60 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2017.

Xoxo Burguer

Parede vermelha e grafites compõem o ambiente desta hamburgueria que começou em uma pequena garagem. O xoxo filé é o que mais sai — no pão de batata ou no australiano, leva hambúrguer de filé-mignon, bacon, mussarela, cebola caramelada, alface, cream cheese e barbecue (R$ 20,00). Sugestão semelhante com toque regional, o xoxo fumeiro é incrementado com carne de fumeiro e cheddar (R$ 20,00). Para acompanhar segue imbatível a porção de batata frita com maionese caseira (R$ 10,00). Rua Jiquiriça, s/nº, Pernambués, ☎ 3207-6257 (25 lugares). 17h/22h (dom. até 21h; fecha seg.). Aberto em 2015.

SALGADOS

Belle’s Gourmet

A marca existe há quase duas décadas, mas passou por reformulação em maio de 2019. Na nova fase, tem como estrela o pãozinho delícia, cuja massa ganha maciez com a adição de leite condensado e creme de leite. Em uma das versões, o quitute recebe recheio de peito de peru com catupiry (R$ 7,50). Para acompanhar, peça o chocolate quente, feito com cacau 50%, leite condensado e chocolate em pó (R$ 9,60). Rua Barão de Sergy, 156, Barra, ☎ 3037-2673 (80 lugares). 12h/20h (dom. e fer. 13h/20h). Aberto em 1991.

Empanadelas

A casa promete misturar sabores de diversas partes do mundo dentro de suas empanadas, inclusive os baianos. Com massa leve e crocante, os salgados são batizados com nomes de grandes mulheres. A que homenageia dona Canô combina no recheio carne de sol, queijo de coalho, banana e catupiry, enquanto a que lembra Frida Kahlo é preenchida com uma mistura de carne apimentada, uvas-passas e milho. A unidade de cada uma sai a R$ 9,50, mas também é possível comprar um combo com dez unidades de sabores variados, que custa R$ 76,00. Ideal para um lanche, a combinação de duas empanadas e um café expresso tem o preço fixo de R$ 19,50. Rua Território do Acre, 159, loja 5, Pituba, ☎ 3016-3006 (12 lugares). 11h/20h (seg. 13h/18h; fecha dom. e feriados). Aberto em 2017.

