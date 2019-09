Os melhores salgados de Belo Horizonte segundo VEJA COMER & BEBER 2019

Boca do Forno

As quinze unidades em Belo Horizonte e arredores oferecem o mesmo cardápio. Entre as mais de 100 opções de doces, tortas, salgados, sanduíches e saladas, as receitas que deram origem à loja ainda estão entre os carros-chefes, a exemplo do pão de queijo do Serro (R$ 3,75) e da coxinha de frango com Catupiry (R$ 7,25). Também fazem sucesso o camarão VG empanado (R$ 18,00) e, para adoçar, a torta de leite Ninho com morango (R$ 14,00 a fatia). Rua André Cavalcanti, 571, Gutierrez, ☎ 3334-6377 (46 lugares). 8h/22h. Rua Professor Antônio Aleixo, 331, Lourdes, ☎ 3292-7338 (55 lugares). 10h/21h (fecha dom.). Mais treze endereços. Aberto em 1974.

Divina Empada

As vinte opções de empadas produzidas diariamente atraem a clientela. O sabor clássico de frango com palmito (R$ 5,50) divide as atenções com receitas menos convencionais, como a de ricota com espinafre e a de camarão com alho-poró (R$ 6,50 cada uma). O pão de queijo recheado também tem boa saída — por R$ 6,50, vem preenchido com calabresa, salpicão de frango ou queijo. Rua Tomé de Souza, 1165, Savassi, ☎ 3227-7000 (16 lugares). 8h/19h (sáb. 9h/13h30; fecha dom.). Aberto em 2006.

Empório Vila Árabe

A coxinha de frango com catupiry ficou famosa pelo tamanho caprichado — são 250 gramas, por R$ 9,50. Ainda assim, a culinária árabe que dá nome à casa é o grande atrativo. Entre os salgados típicos estão o quibe (R$ 6,90) e a esfiha aberta de carne ou de queijo (R$ 5,00 cada uma). Para levar, os clientes podem optar por homus (R$ 75,00 o quilo) e coalhada-seca (R$ 74,00 o quilo). Avenida do Contorno, 8805, Gutierrez, ☎ 3337-3972 (40 lugares). 7h/23h; Avenida do Contorno, 6520, Santo Antônio, ☎ 3284-6686 (48 lugares). 7h/23h. Mais onze endereços. Aberto em 2001.

Ki Delícia

Produzidos na casa, os pães de queijo são o chamariz do lugar. O tradicional custa R$ 2,60 e as versões recheadas com pernil desfiado e frango com catupiry saem a R$ 6,00 cada uma. Também faz sucesso o pastel crocante, com crosta de parmesão — recheado com frango, palmito ou presunto e mussarela, sai a R$ 5,00. O suco de laranja feito na hora costuma ser a pedida para acompanhar a comilança (R$ 3,00, 300 mililitros). Praça Levi Coelho da Rocha, 5, centro, ☎ 3222-9279 (16 lugares). 7h/21h (sáb. até 15h; fecha dom. e feriados). Aberto em 1981.

A Pão de Queijaria

São aproximadamente 8 000 pães de queijo assados mensalmente. Na versão simples, sem recheio, as receitas variam ao longo da semana e podem ser feitas com os queijos gruyère, da Serra da Canastra, parmesão de Alagoa ou da Serra do Salitre. Mas são os recheados os queridinhos da clientela. Lançado neste ano, o fish’n’cheese vem com filé de tilápia empanado na farinha de pão de queijo, molho aïoli e acelga picada (R$ 21,00). Já o de chocolate leva brigadeiro de doce de leite Viçosa e chocolate meio amargo derretido (R$ 12,00). Rua Antônio de Albuquerque, 856, Savassi, ☎ 2512-6360 (50 lugares). 11h30/23h (fecha dom.). Aberto em 2014.

Sítio Sírio

Em apenas dois anos, os sírios John Eshak e Elyan Sokkar levaram sua cozinha de uma pequena porta na Savassi para outros dois endereços na região. No cardápio, a dupla apresenta receitas típicas de sua terra natal, caso do faláfel (R$ 2,50 a unidade) e do quibe frito (R$ 6,50). Uma das especialidades, o shawarma (sanduíche enrolado) ganha versão exclusiva das sextas-feiras, com recheio de cordeiro (R$ 26,90 o grande e R$ 16,90 o pequeno). Rua Paraíba, 1378, loja 120, Savassi, ☎ 3654-4222 (40 pessoas). 8h/24h; Avenida Getúlio Vargas, 498, Funcionários, ☎ 3267-5000 (70 pessoas). 7h/23h; Alameda Oscar Niemeyer, 474, Vila da Serra, Nova Lima, ☎ 3566-9500 (40 pessoas). 7h20/23h20 (fecha dom.). Aberto em 2017.