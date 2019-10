Os melhores restaurantes variados e de cozinha contemporânea em Curitiba

Armazém Santo Antonio

Em um imóvel tombado, com grandes janelas de madeira, investe em um cardápio variado. As vieiras gratinadas ao molho beurre blanc com capim-santo (R$ 48,00) podem ser o ponto de partida da refeição. Na etapa principal, o tortéi recheado com abóbora vem à mesa puxado na manteiga e salpicado com amêndoa (R$ 62,00). Rua Solimões, 344, São Francisco, ☎ 3077-5505 (100 lugares). 19h30/23h30 (sáb. também almoço 11h30/15h30; dom. só almoço 11h30/15h30; fecha seg.). Aberto em 2000. $$

Bar do Pachá

A ideia do proprietário Zico Garcez era criar um restaurante sem formalidades. Por lá ele prepara desde a dobradinha guarnecida de feijão-branco e arroz (R$ 44,00), até o filé-mignon au poivre escoltado por batata palha caseira e arroz (R$ 56,00). Para adoçar, o brigadeiro de colher custa R$ 8,00. A garrafa de cerveja Original sai a R$ 17,00. Rua Cláudio Manoel da Costa, 548, Bom Retiro, ☎ 3044-4480 (90 lugares). 18h/23h30 (sáb. 12h/0h; dom. 12h/16h). Aberto em 2010. $

Beija-Flor Bar e Restaurante

Comprado recentemente pelo antigo cliente Sergio Garai, o restaurante continua com a presença diária do seu antigo proprietário Silvio Barros e segue com o cardápio intacto há 47 anos. Nele constam o pão com bolinho (R$ 5,50) e o pastel de carne (R$ 3,50). Entre os pratos, o comercial tem oito proteínas à escolha, como bisteca ou bife, e vem com arroz, feijão, macarrão, fritas e salada (R$ 18,00). O prato do dia (R$ 20,00) tem as mesmas guarnições: às terças aparece a dobradinha; às sextas tem vez o bife à parmigiana. Rua Paula Gomes, 170, São Francisco, ☎ 3232-5181 (70 lugares). 7h/19h (sáb. 8h/15h; fecha dom.). Aberto em 1972. $

Bobardí

Para abrir o apetite, a burrata vai à mesa com tomate salteado, cebola, azeitona preta e rúcula (R$ 66,00). Na sequência, alguns dos hits da casa são o bacalhau confitado servido com arroz negro mais cebola crocante (R$ 89,00) e a costela assada guarnecida de purê de cenoura (R$ 69,00). Para adoçar, duas pessoas podem compartilhar o bolo de chocolate com calda morna (R$ 38,00). Avenida Munhoz da Rocha, 757, Cabral, ☎ 3057-3375 (150 lugares). 19h/23h30 (sex. até 0h30; sáb. também almoço 12h/15h30 e jantar até 0h30; dom. só almoço 12h/15h30). Aberto em 2015. $$$

C La Vie Restaurante

Uma das receitas preferidas dos clientes é o magret grelhado, que chega à mesa com o interior rosado, em companhia de molho poivre, purê de cenoura caramelada e cogumelos salteados (R$ 65,00). A receita pode ser antecedida pelo steak tartare escoltado por batata chips e salada verde (R$ 44,00). No arremate, o campeão de pedidos é o petit gâteau feito com chocolate 70% (R$ 36,00). Avenida Presidente Taunay, 533, Batel, ☎ 3029-9988 (65 lugares). 12h/14h30 e 19h30/23h (segunda só jantar; fecha dom.). Aberto em 2010. $$$

Cantinho da Bica

Os carros-chefes deste tradicional endereço são a costelinha suína e a borboleta bovina (corte retirado da região da costela). Assadas na brasa e servidas em forma de rodízio, elas vêm em companhia de aipim, maionese, arroz, salada e farofa (R$ 34,90 por pessoa no jantar). No almoço, o preço varia: custa R$ 28,90 às sextas-feiras e R$ 36,90 aos sábados, quando a oferta de guarnições é mais variada. Rua João Tschannerl, 1009, Vista Alegre, ☎ 3338-9266 (120 lugares). 19h/22h (sex. e sáb. também almoço 11h30/14h30). Aberto em 1970. $

Igor

Com experiência em restaurantes na Itália e em Nova York, além do curitibano Manu, o chef Igor Marquesini abriu seu próprio empreendimento. O cardápio é repleto de receitas autorais, como o tortelloni de galinha caipira e o peixe com mandioquinha defumada e água de tomate, que aparecem no menu degustação de dez etapas (R$ 160,00 por pessoa). No serviço à la carte, estão disponíveis outras criações, a exemplo da carne crua com mostarda, gel de gema e crocante de algas (R$ 40,00), que pode abrir caminho para o porco defumado e confitado guarnecido de purê de batata-doce e legumes (R$ 75,00). Rua Gutemberg, 151, Batel, ☎ 3014-0906 (34 lugares). 20h/23h30 (fecha dom. e seg.). Aberto em 2018. $$$

K.Sa

Aberto em janeiro, opera no mesmo imóvel que abrigava o finado Vin Bistrô – a chef Claudia Krauspenhar é proprietária do novo restaurante. No menu figuram abre-alas como as ostras gratinadas com creme de raiz-forte (R$ 65,00, doze unidades). Para continuar, o magret grelhado vai à mesa com musseline de batata-doce, praliné de avelã, cogumelos fatiados e molho poivre (R$ 98,00). Na carta de vinhos, fazem sucesso rótulos nacionais, como os da vinícola catarinense Thera. Rua Fernando Simas, 260, Batel, ☎ 3225-3444 (70 lugares). 19h/23h (dom. 12h/15h; fecha seg.). Aberto em 2019. $$$

La Varenne (melhor da cidade, melhor variado/contemporâneo)

Para quem aposta na ideia de que shopping e alta gastronomia não combinam, o La Varenne é uma retumbante exceção à regra. Vizinho à praça de alimentação do Pátio Batel, ele acaba de engordar a sua lista de conquistas. Além de repetir o prêmio de melhor variado da última edição, alcança o título de campeão da cidade e vê o comandante de sua cozinha, Felipe Miyake, ser eleito o chef do ano. Na receita de sucesso da marca, a competência de Miyake é reforçada por outros ingredientes. Eles aparecem de maneira clara no ambiente sofisticado, em um serviço discreto e eficiente, uma adega de respeito (252 rótulos de 25 países) e um menu que mescla, de forma harmoniosa, referências das culinárias francesa e italiana. Sem abdicar de preparos clássicos, como o steak tartare, servido com chips de batata (R$ 49,00), o restaurante sempre traz novidades com pitadas criativas. Numa delas, a fregola, uma massa típica da Sardenha, chega à mesa com vieiras, trufa negra e parmesão (R$ 156,00). Em outra opção, menos tradicional, a codorna ao perfume de tomilho vem acompanhada de cuscuz marroquino de legumes (R$ 89,00). Bem adaptado aos diversos anseios do público do shopping, o La Varenne mantém quatro propostas de almoço executivo (de R$ 60,00, a vege-tariana, a R$ 89,00), com entrada, prato e sobremesa, e uma fórmula diurna de salada, grelhado, molho e guarnição nos fins de semana (R$ 100,00). Quem chega sem pressa, no jantar de segunda a quarta, pode solicitar o menu confiança (cinco a onze etapas, com preço sob consulta). Shopping Pátio Batel, ☎ 3044-6600 (134 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sáb. 12h/15h30 e 19h/23h; dom. só almoço 12h/16h). Aberto em 2014. $$$$

Limoeiro

Funciona em uma casa de madeira da década de 30, com um pé de limão logo na entrada, dando as boas-vindas aos clientes. O cardápio relaciona cinquenta pratos, como o cordeiro marinado com especiarias, assado por seis horas e servido com molho próprio, purê de batata, cebola frita e legumes na manteiga (R$ 53,90). Para brindar, a ginger tônica, de gim, gengibre e água tônica (R$ 19,90) é o drinque mais pedido. Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 669, Cristo Rei, ☎ 3014-8014 (84 lugares). 11h30/15h30. Aberto em 2010. $$

Nomade

Dentro do hotel Nomaa, o restaurante é comandado por Lênin Palhano. Cuidadoso com os ingredientes de suas receitas, o chef prioriza itens locais e orgânicos, de pequenos produtores. O cardápio tem pratos como o cordeiro com raízes e molho de queijo de cabra (R$ 105,00), que pode ser precedido pela carne de onça com crocante de pão e ovo de codorna (R$ 45,00, seis unidades), famoso snack da casa. No almoço, de segunda a sexta, há menu executivo (R$ 69,00 com entrada, principal e sobremesa). Rua Gutemberg, 168, Batel, ☎ 3087-9510 e ☎ 3087-9595 e ☎ 3087-9505 (66 lugares). 12h/14h30 e 19h30/23h. Aberto em 2015. $$$$

Oliva Gastronomia

Às quartas e aos sábados, quem vai ao restaurante da chef Bel Oliveira pode provar a famosa feijoada da casa (R$ 65,00, para duas pessoas). O cardápio também contempla pratos individuais bem brasileiros como a rabada com polenta e agrião (R$ 26,00), além de receitas de outros sotaques, caso do entrecôte com batatas assadas no alecrim e tomilho (R$ 29,00). Para adoçar o paladar: éclair ou cocada de forno (R$ 14,00 cada um). Rua Chile, 1858, Rebouças, ☎ 3014-8892 (50 lugares). 11/h30 às 15h30 (fecha dom.). Aberto em 2017. $

Olivença

Em dezembro do ano passado, o restaurante mudou do Batel para dentro da Mercadoteca. Os pratos têm acento ibérico, como o camarão al ajillo acompanhado de ciabatta (R$ 54,00, para três pessoas), uma das entradas. Carro-chefe, o arroz de polvo (R$ 76,00) é incrementado com ervilha, vagem, cenoura, brócolis, tomate-cereja e manteiga de escargot. Carambola, morango, laranja, maçã e limão-siciliano compõem a sangria, que pode ser de vinho branco, tinto ou espumante (R$ 24,00 a taça ou R$ 54,00 a jarra). Rua Paulo Gorski, 1309, Mossunguê, ☎ 3503-4583 (30 lugares). 11h/22h (dom. até 18h). Aberto em 2013. $$

Quintana Café e Gastronomia

Reunir gastronomia e arte no mesmo local: essa é a proposta da casa. Além de abrigar exposições, disponibiliza livros e tem um jardim com diversas espécies de plantas comestíveis e caixas de abelhas sem ferrão. O bufê (R$ 42,00 por pessoa ou R$ 69,00 por quilo de segunda a sexta-feira; R$ 62,00 por pessoa aos sábados e domingos) agrupa receitas como barreado com banana-da-terra, moqueca, cordeiro ao molho de vinho e especiarias, polenta cremosa e faláfel, a depender do dia. Avenida do Batel, 1440, Batel, ☎ 3078-8944 e 3078-6044 (160 lugares). 11h30/15h30. Aberto em 2008. $

Restaurante Durski

Neste sofisticado endereço comandado por Junior Durski (também do Madero) o cardápio valoriza sabores eslavos. Para começar, o couvert é composto de broa, goulash, entre outros complementos (R$ 30,00). Na etapa principal, brilha o carré de cordeiro grelhado a lenha e servido com farofa de vagem e maionese de batatas (R$ 100,00). A adega acomoda mais de 2.500 rótulos, com preços que partem de R$ 39,00, caso do português Convento da Serra 2017. Avenida Jaime Reis, 254, São Francisco, ☎ 3225-7893 (40 lugares). 19h30/22h30 (sáb. 12h/15h e 19h30/22h30; dom. só almoço 12h/15h; fecha seg. e ter.). Aberto em 1999. $$$$

Tartuferia San Paolo

Todas as receitas levam trufas. Servida com pesto e carpaccio de trufas, faz sucesso a burrata para inaugurar a refeição (R$ 62,00, para três pessoas). O polvo cozido e depois grelhado com trufas brancas e alho negro vem guarnecido de purê de batatas ou mix de legumes (R$ 120,00). Para arrematar, o chocolamour mistura sorvete de mascarpone com trufa branca, brigadeiro de colher e farofa de amêndoa (R$ 30,00, para dois). Rua Saldanha Marinho, 1582, centro, ☎ 3014-9796 (80 lugares). 11h30/23h (dom. 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2017. $$$

Vindouro

O cardápio tem como base a cozinha clássica francesa, com pequenas inserções de ingredientes brasileiros. A burrata com chutney de tomate, rúcula, pesto e focaccia (R$ 54,00, para dois) pode anteceder a pancetta ao molho de tamarindo com purê de cenoura e espinafre (R$ 68,00). Para brindar, o vinho Araucária Gralha Azul Cabernet Franc (R$ 78,00) é produzido em São José dos Pinhais. Para adoçar, a clássica ópera combina massa de amêndoa, creme de café e de chocolate (R$ 25,00). Rua Guarda Mor Lustosa, 129, Juvevê, ☎ 3027-0700 (120 lugares). 12h/15h e 19h/0h (sáb. e dom. almoço até 15h30; fecha dom.) Aberto em 2009. $$$

COZINHA CONTEMPORÂNEA

Manu

Reconhecida internacionalmente, a chef Manoella Buffara, a Manu, serve apenas menu degustação (R$ 264,00 por pessoa). Valorizando ingredientes frescos disponíveis na região, ela cria novas receitas com frequência. Para começar, são apresentados oito snacks, a exemplo do espinafre com lardo e rabanete. Na sequência, vão chegando à mesa oito pratos principais, entre os quais podem estar a ostra com pupunha e tutano e o alho-poró com molho de marisco e lardo. A experiência termina com duas sobremesas, a exemplo da que combina beterraba com morango e iogurte. Para acompanhar os pratos, o cliente pode optar pela harmonização de vinhos, que soma R$ 234,00 à conta. Alameda Dom Pedro II, 317, Batel, ☎ 3044-4395 (20 lugares). 19h/22h30 (fecha seg. e dom.). Aberto em 2011. $$$$

Poco Tapas

O restaurante do chef Fábio Mattos faz gastronomia molecular e serve um menu degustação com doze etapas (R$ 140,00 por pessoa). Entre as receitas podem figurar o sanduíche de siri com salada de abacate, molho hollandaise feito no sifão, patê de grão-de-bico e marshmallow de pimenta indiana. Na seção açucarada, a cheesecake aerada de cream cheese e doce de leite tem massa de canela e esferificação de morango. Da carta de bebidas moleculares (R$ 5,00 cada uma), o mojito em gel é servido em um saquinho a vácuo. Avenida Vicente Machado, 2786, Batel, ☎ 99682-8758 (50 lugares). 19h/0h (fecha dom.). Aberto em 2012. $$$$

Confira o roteiro completo e os estabelecimentos campeões em comidinhas, bares e restaurantes da 19ª edição de VEJA COMER & BEBER CURITIBA clicando aqui.