Os melhores restaurantes japoneses de Campinas segundo VEJA COMER & BEBER

Daitan

O tradicional menu lista pratos como o niku udon, uma sopa com macarrão, carne e ovo (R$ 33,30), e o teppan yaki de salmão (R$ 53,00). Nos almoços, cerca de vinte variedades de sushi reforçam o bufê de preço fixo (R$ 39,90 às quartas; R$ 45,90 às terças, quintas e sextas; R$ 59,90 aos fins de semana e feriados). À noite, faz sucesso o rodízio (R$ 57,90 às quartas e R$ 69,90 nos demais dias), que inclui sushis, sashimis, guioza, yakissoba e salmão grelhado. Avenida Doutor Hermas Braga, 439, Nova Campinas, ☎ 2519-1099 (120 lugares). 11h30/14h30 e 19h/23h (sex. jantar até 0h; sáb. 12h/15h30 e 19h/0h; dom. 12h/15h30 e 19h/23h; fecha seg.). Aberto em 2003. $$

IKI Japanese Cuisine (campeão de 2019)

Formado em gastronomia pelo Senac e com uma bagagem de dez anos adquirida no restaurante paulistano Kinoshita, o chef Alex Iwamura propõe-se apresentar uma cozinha japonesa contemporânea, mas sem nenhuma concessão a realçadores de sabor como o cream cheese e a maionese. Sua linha de trabalho contempla vieira, enguia, polvo, robalo, salmão, ovas e carne de gado wagyu, entre outros ingredientes nobres. “Uso também foie gras, trufas e manteiga, coisa que um japonês raiz não faria”, explica o simpático cozinheiro. No menu, suas criações aparecem em pequenas porções, o que possibilita diferentes experiências gustativas numa mesma ocasião. A refeição pode começar com os sabores sutis da vieira tataki, selada com molho ponzu (R$ 21,00, duas unidades), ou das ostras frescas, trazidas de Florianópolis e servidas com salsa de pimenta e coentro (R$ 30,00, cinco unidades). Dos sashimis, chama atenção a delicadeza do peixe brilhante, feito com carapau (R$ 18,00, cinco fatias). A cozinha prepara também receitas quentes, e do novo espaço IKI Lounge Bar, sob o comando do bartender Guilherme Araújo, saem drinques como o iki tonic (gim, limão-siciliano, pepino-japonês e tônica; R$ 30,00). Avenida José de Souza Campos, 1321 (Dahruj Tower), Cambuí, ☎ 3203-1230 (80 lugares). 19h/23h30 (sex. 12h/15h e 19h/0h; sáb. almoço até 15h30; fecha seg. e dom.). Aberto em 2016. $$$

Kaishi Sushi

O teppan yaki de salmão é um dos dez pratos quentes servidos no rodízio, que ainda inclui shimeji, harumakis, sushis e sashimis. Nos almoços de dias úteis, o preço por pessoa fica em R$ 50,90. Todas as noites e nos almoços de fim de semana e feriados, quando o custo sobe para R$ 66,90, ingredientes como polvo, lula e camarão reforçam a lista de preparos disponíveis. O restaurante não cobra taxa de serviço e o estacionamento é grátis. Rua Coronel Quirino, 516, Cambuí, ☎ 3579-2150 (100 lugares). 11h30/14h30 e 19h/23h (sex. jantar até 0h; sáb. 12h/16h e 19h/0h; dom. e feriados 12h/22h30). Aberto em 2015. $$

Kaizen

No novo espaço de lounge, os clientes provam drinques como o kampai, que leva saquê, shrub de amora, limão-siciliano, xarope de açúcar e ameixa japonesa (R$ 27,00). Para saciar a fome, há três tipos de festival, entre eles o de salmão, que inclui salada, quentes, sushis, sashimis e temakis (R$ 57,00 no almoço de dias úteis; R$ 74,90 no jantar de segunda a quinta R$ 84,90 na sexta à noite e nos fins de semana). No menu, o kaizen teishoku, com arroz, missoshiru, anchova, sushis, sashimis e tempurá, sai a R$ 149,00, para dois. Avenida Iguatemi, 556, Vila Brandina, ☎ 3395-3900 (90 lugares). 12h/14h e 19h/22h30 (sex. 12h/14h30 e 19h/23h; sáb. 12h30/15h e 19h/23h; dom. só almoço 12h30/15h30). Aberto em 2008. $$

Katori Sushi

O rodízio é a grande atração da casa em todas as refeições. Na lista de preparos há shimeji, ceviche, temakis, sashimis, sushis, lula empanada e salmão grelhado (R$ 49,90 nos almoços; R$ 66,90 nos jantares e aos fins de semana). O sistema ainda inclui quatro sobremesas, caso da banana flambada com sorvete de creme. Pedido à parte, o petit gâteau chega à mesa com duas bolas de sorvete (R$ 17,00). Para beber, o drinque tropical mescla vodca, suco de laranja e groselha (R$ 19,90). Rua Engenheiro Carlos Stevenson, 323, Nova Campinas, ☎ 3381-4495 (70 lugares). 11h30/14h30 e 19h/23h (sex. e sáb. jantar até 0h; dom. 12h/22h30). Aberto em 2017. $$

Kindai

A casa monta bufê com frios, quentes e sobremesas no almoço (R$ 59,00 sem sashimi e R$ 69,00 com sashimi durante a semana; R$ 65,00 e R$ 75,00, respectivamente, nos fins de semana). Durante o jantar, o cliente pode pedir pelo menu ou solicitar os festivais kindai (R$ 94,00) e premium (R$ 118,00). No último, preparos do kindai, como sashimis, tempurá e salmão grelhado, são reforçados por lula com camarão na chapa, sashimi de barriga de salmão e sushis diferenciados, como o de salmão maçaricado com azeite de trufas e for de sal. Hotel Vitória, Avenida José de Souza Campos, 425, Cambuí, ☎ 3755-8027 (105 lugares). 11h30/14h30 e 19h/23h30 (sáb. almoço 12h/15h30; dom. só almoço 12h/15h30; fecha seg.). Aberto em 2003. $$$

Nashi

Nascido com o incentivo dos clientes do empório de produtos orientais anexo, o restaurante tem na sua lista de pratos mais pedidos o salmão grelhado com arroz japonês ou legumes refogados (R$ 28,90) e o yakissoba de legumes, carne bovina e frango (R$ 18,90). Os sashimis são cobrados por peso, entre os quais os de atum e de salmão (R$ 15,50 cada 100 gramas de ambos). Na loja com mais de 4 000 itens, podem-se encontrar algas, temperos, molhos de soja, saquês, massas e utensílios de cozinha. Avenida José Bonifácio, 2208, Jardim das Paineiras, ☎ 3254-0359 (60 lugares). 10h/21h (dom. e feriados 10h/15h). Aberto em 2009. $$

Okê Robata & Sushi

Presente no nome do restaurante, a robata (espetinho oriental) tem destaque entre os pedidos, a exemplo das montadas com shiitake (R$ 11,00) e peixe (pintado) com bacon (R$ 15,00). O combinado oishi traz quinze sushis especiais, como camarão empanado, salmão maçaricado e atum com foie gras (R$ 64,00). Em todas as refeições fazem sucesso três tipos de festival, que podem levar à mesa sushis, sashimis, shimeji, harumaki e guioza (R$ 49,00 a R$ 99,00; R$ 79,00 a R$ 120,00 nos jantares e nos fins de semana). Rua dos Bandeirantes, 291, Cambuí, ☎ 3291-9787 (60 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sex. e sáb. almoço até as 16h e jantar até a 0h; dom. 12h/16h30 e 19h/22h30; fecha ter.). Aberto em 2016. $$$

ASIÁTICOS

Lagundri

Clássico tailandês, o pad thai ganha cinco versões aqui. Além da vegetariana, a receita à base de talharim de arroz, legumes, amendoim e molhos de soja, peixe e tamarindo, sai da cozinha com frango, porco, carne bovina e camarão e lula (R$ 49,00 a R$ 79,00). Outra sugestão da marca curitibana é o carré de cordeiro com molho de ostra e saquê, acompanhado de cebola empanada e arroz jasmim (R$ 119,00). Antes, para abrir o apetite, há pastel chinês frito ou cozido com recheio de frango, porco e camarão (R$ 29,00, quatro unidades). Rua Sampainho, 58, Cambuí, ☎ 3251-0719 (75 lugares). 19h/23h30 (sex. e sáb. 12h/15h e 19h/0h; dom. 12h/15h30; fecha seg.). Aberto em 2007. $$$

P.F. Chang’s

Presente em 26 países, a rede americana prepara boa parte de suas receitas em panela wok. É o caso do mongolian beef, que leva lâminas de carne caramelizadas com molho à base de shoyu, alho e cebolinha (R$ 63,00). Mais leve, o salmon poke bowl inclui salmão em cubos, abacate, manga, abobrinha, cebolinha, gergelim e mix agridoce de repolho e beterraba (R$ 42,00). O cliente escolhe entre uma base de arroz ou quinoa. Para refrescar, suco de limão-siliciano, gengibre, água com gás e xarope de açúcar (R$ 12,90). Shopping Iguatemi, ☎ 3727-9046 (230 lugares). 12h/15h e 18h/23h (sex. e sáb. 12h/0h; dom. 12h/22h). Aberto em 2015. $$$

Garden

O teppan yaki de camarão-rosa com legumes (R$ 75,00) é uma das receitas mais solicitadas deste tradicional restaurante campineiro. Já próximo de completar quatro décadas, mantém um ambiente com muitas referências a paisagens, trajes e personagens chineses. Também preparada em chapa quente, a combinação de shimeji e carne bovina vai à mesa por R$ 32,00. Antes dos pratos, o tempurá que traz legumes empanados e fritos faz sucesso entre os clientes (R$ 20,00). Rua Maria Monteiro, 1122, Cambuí, ☎ 3254-6969 (104 lugares). 11h30/15h e 18h30/22h (sex. e sáb. jantar até 22h30; fecha seg.). Aberto em 1982. $$