Os melhores restaurantes italianos de Campinas segundo VEJA COMER & BEBER

Abbraccio

Da cozinha à vista dos clientes saem pratos como o fettuccine abbraccio, feito com massa produzida no restaurante, molho alfredo (creme de leite mais parmesão), frango, cogumelo, ervilha e parmesão (R$ 49,90). Pode-se substituir a ave por camarão, com acréscimo de R$ 20,00 ao preço. Seguindo uma tendência que mescla carne vermelha com pescados, o filetto gamberi con risotto (R$ 69,50) une filé mignon e camarão grelhados, acompanhados de risoto de parmesão com molho cremoso (limão-siciliano, queijo e um toque de alho). Shopping Iguatemi, ☎ 3294-0365 (259 lugares). 11h30/0h (dom. até 22h30). Aberto em 2015. $$

Artesanalli Massas & Molhos

Sugestão para duas pessoas, o combinazzione (R$ 104,50) mescla capelete de carne, ravióli de queijo e marumbini (similar ao ravióli) de mussarela de búfala e manjericão. O trio chega à mesa com molho de camarão, creme de leite e gorgonzola, gratinado com parmesão. No rol de entradas há burrata ao molho pesto (R$ 41,00). Para sobremesa, a musse de chocolate (R$ 19,50) faz sucesso no restaurante e na rotisseria anexa, que também vende as pastas elaboradas no local. Rua Padre Almeida, 735, Cambuí, ☎ 3255-5392 (210 lugares). 11h30/15h15 e 18h30/23h (sex. e sáb. jantar até 0h; dom. só almoço até 17h). Aberto em 2000. $$

Bellini

Dono de dez prêmios de melhor italiano da cidade, o endereço agora conta com a chef Cristina Róseo na direção da cozinha. Uma das novidades do menu é o raviolini de figo e queijo de cabra com mel de trufas (R$ 34,00). Na mesma linha inventiva, um fettuccine de espinafre vai à mesa com molho alfredo de queijo pecorino e lascas crocantes de costela (R$ 65,00). Escoltado por risoto de parmesão, o prime rib na brasa sai a R$ 149,00. Para adoçar a boca tem duo de musses de maracujá e chocolate 70% com coulis de frutas vermelhas (R$ 24,00). Hotel Vitória, Avenida José de Souza Campos, 425, Cambuí, ☎ 3755-8027 (150 lugares). 12h/15h e 19h/23h30 (sex. e sáb. jantar até 0h; dom. só almoço até 16h). $$$

Cantina Fellini

Na casa, que homenageia o cineasta Federico Fellini, o carro-chefe é o gnocchi alla carolina, feito com linguiça, catupiry e quatro molhos: sugo, napolitano, branco e pesto (R$ 99,00, para dois). Um menu adicional, com linha mais contemporânea, fica disponível nos jantares dos dias úteis e nos fins de semana e feriados. Nesse rol está o filé-mignon ao molho de alho negro com risoto de aspargo (R$ 76,00). Para o momento doce há pera marinada em vinho tinto (R$ 20,80). Avenida Coronel Silva Teles, 514, Cambuí, ☎ 3252-0845 (110 lugares). 11h45/15h e 18h45/23h30 (seg. jantar até 23h; sex. jantar até 0h30; sáb. 12h/16h e 18h45/0h30; dom. 12h/16h30 e 18h45/23h). Aberto em 1988. $$$

Duo Bruschetteria & Cucina

Atrativos da cozinha do chef Erick Alsaro, as bruschettas podem ir à mesa em versão míni, com seis unidades e três sabores, a exemplo de cogumelos, gorgonzola com tomatinhos assados, e figo, queijo de cabra e mel (R$ 39,90). Na lista de massas da casa, o nhoque com ragu de ossobuco e fonduta de queijo grana padano custa R$ 48,00. Para encerrar a refeição, cai bem uma dose de limoncello (R$ 9,00), tradicional licor italiano feito com cascas de limão-siciliano. Rua Professor Gustavo Enge, 45, Cambuí, ☎ 3395-9699 (68 lugares). 18h30/0h (dom. só almoço 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2010. $$

Famiglia Gianni

Um dos pratos mais solicitados é o filé-mignon com queijo camembert, molho madeira e cogumelo-de-paris. A carne vem escoltada por massa recheada de mussarela de búfala e manjericão, coberta por molho alfredo (R$ 91,90; ou R$ 183,80, para dois). Sugestão de entrada, a casquinha de frutos do mar custa R$ 12,90 e sai da cozinha com camarão, lula, polvo e marisco ao molho branco, gratinada com parmesão. Em espaço anexo mantém uma rotisseria de massas, molhos, antepastos e porções servidas na casa. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra, ☎ 3294-2087 (140 lugares). 11h30/15h e 18h30/23h (dom. 11h30/17h; fecha seg.). Aberto em 2010. $$$

Gallo Nero

Reforçado pelo acervo de uma loja de vinhos anexa, o restaurante disponibiliza 800 rótulos da bebida. O tinto italiano Tola Nero d’Avola 2015 (R$ 109,00), por exemplo, pode acompanhar o turnedô de filémignon com queijo gruyère, presunto cru e molho bechamel sobre pão tostado no azeite ao molho de vinho Marsala. Servido com risoto de parmesão e manteiga trufada, ele custa R$ 97,00. O robalo ao molho pesto com purê de mandioquinha, arroz negro, tomate-cereja, manjericão e aspargo sai a R$ 79,00. Rua Maria Monteiro, 59, Cambuí, ☎3308-5711 (60 lugares). 11h30/15h e 19h/23h (sex. jantar até 0h; sáb. 12h/16h e 19h/0h; dom. só almoço 12h/16h). Aberto em 2011. $$$

Jamie’s Italian

O fettuccine ao molho de creme de leite, cogumelo e pimenta dedo-de-moça, finalizado com farofa de pão, alho e ervas finas (R$ 55,00), é um dos pratos mais solicitados. Nesta unidade da rede que leva a assinatura do chef britânico Jamie Oliver, os fãs de carne podem escolher o ribeye steak, contrafilé grelhado com cogumelo, folhas verdes, cebola ao balsâmico e batata rústica com salsinha, alho e azeite (R$ 69,00). Para adoçar a boca tem brownie com cobertura de chocolate, sorvete de caramelo com flor de sal e pipoca caramelada (R$ 24,00). Parque Dom Pedro Shopping, ☎ 3365-3042 (276 lugares). 12h/23h (sex. até 0h; sáb. 11h30/0h; dom. 11h30/22h). Aberto em 2016. $$

La Bella Cucina

Uma das principais sugestões da casa é o artesanal strozzapreti, servido com molho de tomate, linguiça toscana, mussarela de búfala, erva-doce e pimenta dedo-de-moça (R$ 29,90). Ele pode ser precedido pela bruschetta com molho de tomate, mussarela e orégano (R$ 24,00, quatro unidades). O risoto de tomate seco e manjericão escolta a picanha grelhada, que vai à mesa com molho de gorgonzola e alho crocante (R$ 58,00 e R$ 106,00, para dois). No final da refeição, a pedida é o tiramisu (R$ 15,00). O restaurante não cobra taxa de rolha. Rua Olavo Bilac, 450, Cambuí, ☎ 3201-1907 (40 lugares). 12h/15h e 19h/22h (ter. só almoço; dom. só almoço até 16h; fecha seg.). Aberto em 2017. $$

Macarronada Italiana

A tradicional casa tem como carro-chefe o talharim à bolonhesa (R$ 46,70). Também consta no menu o polpettone, servido com arroz e batata frita (R$ 72,90). Ambos os pratos atendem duas pessoas. Um bufê com saladas, carnes e massas fica disponível nos almoços de terça a sábado (R$ 73,60 o quilo de terça a sexta; R$ 77,70 aos sábados). Nos jantares do mesmo período há rodízio de massas (mulheres pagam R$ 42,00 de terça a sexta e R$ 45,60 aos sábados; homens gastam R$ 46,70 e R$ 50,70, respectivamente). Avenida Marechal Carmona, 712, Vila João Jorge, ☎ 3232-2377 (350 lugares). 11h/15h e 18h/22h30 (sáb. 11h/16h e 18h/23h30; fecha seg.). Aberto em 1975. $$

Maialini (campeão de 2019)

Foi durante um período de estudos e estágios na Itália que, em 2012, o chef e proprietário Nicholas Callejas decidiu ter um restaurante para revelar que a gastronomia de Parma, no norte da Itália, vai muito além do queijo e do presunto famosos. “Procuro trazer ingredientes que são comuns lá mas pouco conhecidos aqui e algumas receitas tradicionais também pouco difundidas no Brasil”, diz. Como entrada, por exemplo, ele propõe embutidos como culatello (R$ 21,00), speck (R$ 19,00) e mustella (R$ 16,00), além dos queijos taleggio (R$ 21,00) e stracchino (R$ 19,00) — as pedidas chegam com pão e legumes em conserva ou marmelada. Não é má ideia ficar só com as saborosas entradas e um dos drinques elaborados pelo bartender Ed Carneiro. O sophia, por exemplo, reúne xarope artesanal de gengibre, suco de limão, cachaça Sagatiba envelhecida e shrub de amora (R$ 23,00). A lista de pratos principais, porém, é igualmente atraente. Novidade, o pesce e zucca apresenta o peixe da estação selado no azeite mais purê de abóbora, figos caramelados, nozes tostadas e manteiga de damasco (R$ 70,00). Entre as massas, o fettuccine al funghi sai a R$ 60,00. O menu contempla ainda um caprichado tiramisu (R$ 29,00) para a sobremesa. Rua Emília Paiva Meira, 76, Cambuí, ☎ 2515-2738 (70 lugares). 12h/14h30 e 18h30/23h (sex. até 23h45; sáb. 12h/15h e 19h/23h45; dom. 12h30/15h; fecha seg.). Aberto em 2015. $$

Olive Garden

Clássica receita de Roma, o molho alfredo, à base de manteiga e parmesão, aparece com destaque no menu dessa rede americana. Aliado ao fettuccine, custa R$ 49,00 — preço que sobe para R$ 54,00 numa versão com frango grelhado. Chega da cozinha também a lasanha, preparada com molho de carne, parmesão, ricota e queijo mussarela (R$ 53,00). Ela pode acompanhar bem o vinho tinto italiano Primo Primitivo Puglia IGT 2016 (R$ 95,00). Na lista de sobremesas, o tiramisu sai por R$ 29,00. Parque Dom Pedro Shopping, ☎ 3199-2590 (238 lugares). 11h30/15h e 17h/23h (sex. e sáb. 11h30/0h; dom. 11h30/22h). Aberto em 2018. $$

Olivetto

A oferta de vinhos é um dos trunfos deste endereço de culinária italiana contemporânea. São mais de 900 rótulos na carta, muitos deles dispostos em prateleiras no salão do restaurante. Incluso nesta lista, o tinto chileno Perez Cruz Reserva Cabernet Sauvignon 2015 (R$ 109,00) pode acompanhar o filé-mignon grelhado com cobertura de amêndoa e risoto de queijo grana padano (R$ 82,00). O camarão grelhado ao molho de couve e cogumelo fresco é servido com capelete na manteiga (R$ 109,00). Avenida Coronel Silva Teles, 843, Cambuí, ☎ 3294-8133 e 3294-8017 (140 lugares). 11h30/15h e 19h/0h (sex. jantar até 1h; sáb. 12h/16h e 19h/1h; dom. só almoço 12h/16h). Aberto em 2008. $$$

Romanos

As bruschettas cobertas de calabresa, shiitake, shimeji, cream cheese e parmesão fazem sucesso como entrada (R$ 39,00, seis unidades). Entre os pratos, o carro-chefe da casa tem nova versão: puxado no molho alfredo e finalizado dentro da peça de queijo grana padano, o linguine agora vai à mesa com filé-mignon grelhado (R$ 99,00). Preparado com molho rosé, cubos de filé-mignon, bacon, cogumelo-de-paris e cream cheese, o nhoque romanos sai a R$ 68,00. Avenida Coronel Silva Teles, 620, Cambuí, ☎ 3254-5858 (130 lugares). 11h30/15h e 18h30/23h30 (sex. jantar até 0h30; sáb. 11h30/16h e 18h30/0h30; dom. almoço até 16h). Aberto em 1998. $$$