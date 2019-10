Os melhores endereços para comer sanduíche em Curitiba

O Barba Hamburgueria

Os clientes podem escolher como preferem montar o sanduíche. Dá para optar pelo pão vegano ou pelo brioche e decidir entre os hambúrgueres de origem animal (calabresa, bacon ou costela) ou o vegano. Para completar: queijo prato ou mussarela. O preço é R$ 13,00 com disco de 160 gramas. Das sugestões do menu, o francis drake é um hambúrguer com cheddar e cebola frita com molho inglês (R$ 18,00). Avenida Vicente Machado, 578, ☎ 3016-9069 (80 lugares). 18h/1h30 (dom. e seg. até 0h). Aberto em 2010.

Bar Mignon

Em dias ensolarados as mesas do calçadão são as mais disputadas. Enquanto bebericam um chope Heineken (R$ 13,00, 500 mililitros), os clientes provam o campeão de vendas: cachorro-quente no pão d’água com molho de pernil, salsicha e cheiro-verde (R$ 10,00). Para acompanhar, porção de batata frita (R$ 18,00, para dois). Rua XV de Novembro, 42, centro, ☎ 3222-3216 (95 lugares). 10h/23h. Aberto em 1925.

Barraca do Claudio

Quem chega com fome opta pelo duplo duplo (o nome repetido já alerta que não é para qualquer apetite), um cachorro-quente prensado que reúne duas salsichas, frango desfiado, Catupiry, cheddar, milho e maionese (R$ 15,00). Outra opção leva linguiça defumada, vinagrete, maionese, cheddar e Doritos (R$ 12,00), boa companhia para o chope Heineken (R$ 10,90, 500 mililitros). Avenida Victor Ferreira do Amaral, 348 ,Tarumã, ☎ 3262-0777 (140 lugares). 11h30/1h (sex. e sáb. até 5h; dom. a partir das 18h). Aberto 1998.

Cachorro Loko

São doze cachorros-quentes, todos na baguete. Uma sugestão combina salsicha defumada, maionese, cebola caramelada e queijo prato (R$ 15,00) e outra leva embutido de estilo alemão e ketchup de curry (R$ 16,00). A salsicha vegetariana (de cenoura, lentilha e feijão-branco) pode ser usada em qualquer uma das receitas sem custo. Para adicionar batata frita ao pedido, paga-se R$ 5,00. Rua Saturnino Miranda, 318, Santa Felicidade, ☎ 98498-7148 (20 lugares) 18h/23h30 (fecha seg.). Aberto em 2012.

Celeiro Hamburgueria

O sanduíche batizado de esplêndido leva hambúrguer de angus, manjericão, tomate-cereja assado, raclete de queijo e bacon no pão francesinho (R$ 27,90 com batata rústica). Outra opção, o magnífico reúne molho pesto, mussarela de búfala, tomate assado, cebola-roxa e rúcula (R$ 28,00), bom par para o chope IPA da Das Bier (R$ 9,90, 350 mililitros). Avenida Três Marias, 271, São Braz, ☎ 3082-5926 (80 lugares). 18h/23h (sex. até 0h; sáb. 12h/0h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2012.

Cidadão do Mundo

Os hambúrgueres de 160 gramas são empregados em lanches como o james brown, que vem no brioche com mussarela, cebola grelhada, bacon e molho barbecue (R$ 23,90). Outra sugestão, o frida kahlo leva guacamole e pimenta (R$ 23,90). Todos vêm com batata rústica ou onion rings e fazem bom par com a IPA Ignoru’s Mutum Cavalo (R$ 16,00, 500 mililitros). Rua Bento Viana, 352, Água Verde, ☎ 3015-7017 (120 lugares). 16h/23h30. Aberto em 2014.

Fábrica Gourmet Hamburgueria

O hambúrguer de angus é usado em sanduíches como o bacon lovers, que alia disco de 220 gramas, cheddar, bacon e molho barbecue na ciabatta (R$ 33,00 com batata frita). Outra sugestão é o melted blue, que leva molho de gorgonzola e cebola crocante (R$ 33,00), bom par para o chope Amstel (R$ 9,00, 330 mililitros). Avenida Comendador Franco, 4387, Jardim das Américas, ☎ 3267-3803 (130 lugares). 18h30/23h (sáb. e dom. também almoço 12h/15h30; fecha seg.); Rua Trajano Reis, 443, São Francisco, ☎ 3328-6581 (140 lugares). 18h30/0h (seg. a qua. até 23h; fecha dom.). Mais dois endereços. Aberto em 2014.

Figurate Focacceria

Todos os pães são feitos na casa com farinha orgânica, azeite e água e usados em sanduíches como o caprese, recheado com pesto, mussarela de búfala, rúcula e tomate-cereja (R$ 22,00). Outra opção é o funghi, que leva cogumelo-de-paris, shiitake, gorgonzola e alface (R$ 24,00). Para adoçar, a porção de cannoli siciliano tem recheio de ricota (R$ 16,00, cinco unidades). Rua Itupava, 1299, loja 1, Hugo Lange, ☎ 3524-9845 (26 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 2h; dom. 16h/23h; fecha seg.). Aberto em 2018.

Frens Burger & Grill

A estrela do cardápio é o cheeseburger, que reúne disco feito com maminha, cheddar, molho barbecue de uísque e cebola crocante (R$ 24,00). No combo com batata frita, o sanduíche sai a R$ 29,90. Para quem não come ingredientes de origem animal, o guido leva palmito, repolho roxo com abacaxi, alface e maionese vegana (R$ 21,00 ou R$ 26,50 com batata frita). Avenida Victor Ferreira do Amaral, 183, Jardim Social, ☎ 3122-7700 (120 lugares). 17h/23h30 (sex. e sáb. até 1h); Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes, 833, Portão, ☎ 3123-2000 (180 lugares). 11h/23h30 (sex. e sáb. 12h/1h). Aberto em 2017.

Green Dog

Não faltam opções para os fãs de cachorros-quentes: são quinze versões. O pork burdog é recheado de hambúrguer de carne suína em formato de salsicha, cheddar, bacon e cebola crocante (R$ 20,00). Vegetariano, o nhatacas de juca tem um embutido à base de feijão, beterraba, linhaça e especiarias, mais gorgonzola e Catupiry, entre outros complementos (R$ 22,00). Rua Alberto Folloni, 225, Juvevê, ☎ 4111-1119 (60 lugares). 18/0h (sex. e sáb. até 1h); Rua Comendador Araújo, 489, centro, ☎ 3501-6945 (76 lugares). 11h30/23h15 (sáb. 12h/23h15; dom. só jantar 18h/23h; fecha dom.). Aberto em 2007.

Guiolla Hamburgueria Gourmet

Entre os onze hambúrgueres do menu, o que mais sai é o gourmand 33 cujo disco combina costela desfiada e carne moída com complemento de mussarela, cebola-roxa, tomate e maionese no pão crocante (R$ 30,00 com batata frita). Lançamento, o maximus bacon leva hambúrguer de 120 gramas, cheddar, bacon, maionese, tomate e picles (R$ 30,00 guarnecido de onion rings). Avenida José Gulin, 105, Bacacheri (Ca’dore Comida Descomplicada), ☎ 3026-5891. 18h/23h (sáb. e dom. a partir das 12h30; fecha seg,). Aberto em 2011.

Hamburgueria Curitiba

Nem mesmo nas mesinhas da área externa a clientela passa frio, basta solicitar uma mantinha ao garçom. Além do serviço atencioso, outro chamariz da casa são os hambúrgueres caprichados. Um deles é o paiol, recheado com disco de 150 gramas de fraldinha, duas fatias de bacon, pão crocante com parmesão, azeitona, alho-poró na manteiga, queijo de coalho e provolone (R$ 29,90). Rua Capitão Leônidas Marques, 67, Jardim das Américas, ☎ 3083-7870 (50 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. até 23h30; fecha dom.). Aberto em 2015.

Jeronimo

Entre as mais recentes empreitadas do grupo responsável pelo sucesso do Madero, eleito o melhor da categoria, a marca aposta nos smash burgers e no autosserviço. Os sanduíches têm variados tamanhos: o cheeseburger M, com dois discos de carne de 70 gramas, cheddar, maionese, alface e tomate no brioche (R$ 12,90) é uma das opções. Para acompanhar, a porção de batata frita M sai a R$ 5,70. Rua Coronel Dulcídio, 95, Batel, ☎ 3359-018 (112 lugares). 11h30/23h; Shopping Estação, ☎ 3197-0648. 11h30/22h; Shopping Curitiba, ☎ 3042-1702. 11h30/22h. Aberto em 2018.

JPL Burgers

Um dos campeões de pedidos é o jack cheese, que combina hambúrguer de 220 gramas, mussarela e molho rosê levemente defumado (R$ 22,90). Outra opção é o porn bacon, que alia o disco de 200 gramas a bacon, queijo gouda, alface e maionese com ervas (R$ 27,90). Para beber, há limonada suíça (R$ 6,90) ou uma cerveja summer ale, rótulo do Mestre-Cervejeiro.com (R$ 12,00). Rua Paulo Gorski, 1309 (Mercadoteca), Mossunguê, ☎ 3408-9566. 11h/23h (dom. 11h/18h); ParkShopping Barigüi, ☎ 3017-6006. 11h/23h (dom. até 20h). Aberto em 2015.

Madero Container

Versão mais descontraída do campeão da categoria, também serve receitas do chef Junior Durski. Entre os mais pedidos, o madero bacon reúne disco de carne com 180 gramas, cheddar, maionese, bacon, alface e tomate no pão crocante. Custa R$ 35,00 ou R$ 43,00 no combo com batata frita e bebida (refrigerante, chá gelado ou limonada). Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 2211 (JK Mall), Cidade Industrial, ☎ 3121-1363 (83 lugares). 11h30/22h (sex. e sáb. até 23h; dom e feriados a partir das 12h). Aberto em 2015.

Madero Steak House (campeão da categoria em 2019)

Uma grande paixão, muita leitura sobre o tema e um roteiro por setenta endereços americanos especializados deixaram uma certeza para o empresário e chef Junior Durski: ele já tinha elementos para desenvolver o hambúrguer ideal. Quando os últimos testes foram concluídos, Durski lançou, em 2005, a marca Madero. Seu sanduíche-padrão era montado com 180 gramas de carne bovina assada na churrasqueira, queijo cheddar, alface e tomate frescos, a receita de maione se da avó e um pão crocante. No subtítulo da nova casa, chamava atenção uma afirmação no mínimo ousada: the best burger in the world (o melhor hambúrguer do mundo). A enorme confiança no produto não impediu um começo deficitário, que só foi revertido com uma diminuição forte de preços. Essa estratégia corajosa impulsionou o nascimento de uma das maiores redes de gastronomia do país — hoje, há 73 endereços de Madero Steak House em dezesseis estados e no Distrito Federal. Nos oito de Curitiba, o cheeseburger, com a fórmula inicial de Durski, custa R$ 39,00 (acrescido de bacon, R$ 45,00) e chega à mesa acompanhado de fritas. Outro destaque da seção, guarnecido com os mesmos ingredientes e a porção de batatas, o hambúrguer de cordeiro sai por R$ 49,00. Para uma refeição substanciosa, vale apostar em outros dois ícones da marca: o palmito assado com manteiga ou azeite e flor de sal (R$ 42,00) e o petit gâteau de doce de leite com sorvete de baunilha e calda de frutas vermelhas (R$ 35,00). Na happy hour de dias úteis (17h/20h), vários itens do menu têm bons descontos. Para quem vai com crianças e jovens, a loja da Comendador Araújo dispõe de uma área de recreação bem equipada (R$ 12,00, duas horas). Rua Comendador Araújo, 152, centro, ☎ 3092-0014 (212 lugares). 11h45/23h (sex. e sáb. até 0h). Mais sete endereços. Aberto em 2005.

Maia Box

Instalado no Mercado Municipal, serve sanduíches como o recheado com linguiça blumenau, rúcula e pasta de raiz-forte feita na casa. No pão francês ou no integral, custa R$ 15,50. Para beber, a clientela costuma pedir a limonada suíça cremosa, batida com leite condensado (R$ 7,00). Avenida Sete de Setembro, 1865, boxe 201 (Mercado Municipal), centro, ☎ 3362-9065 (100 lugares). 8h/17h (sáb. até 18h; dom. até 13h; fecha seg.). Aberto em 2000.

Pah Puff Burgers

Com clima informal, tem decoração que faz referências aos heróis dos quadrinhos. Entre os queridinhos do público está o pah brie: hambúrguer, queijo brie e geleia de pimenta (R$ 15,00). Out\ro sucesso, o pork puff leva disco de carne suína, cheddar, cebola caramelada e barbecue de goiabada (R$ 16,00 no combo com batata frita e refrigerante em lata). Praça General Osório, 125, centro, ☎ 99758-0140. 11h/22h (sáb. 11h30/18h; fecha dom.); Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 580, centro ☎ 3224-7475 (15 lugares). 11h30/22h (sáb. 11h/ 1h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2018.

República do Hambúrguer

Instalada em uma estrutura de contêineres, é especializada no rodízio de hambúrgueres. Ao preço fixo de R$ 39,90, os clientes provam cinco tipos de lanche, batata frita e brigadeiro de sobremesa. Quem preferir escolher à la carte, tem a opção do jedi, que combina disco de carne de 180 gramas, bacon, gorgonzola, barbecue e salada (R$ 29,90 com batata frita). Avenida Anita Garibaldi, 1150, Cabral, ☎ 3408-8303 (140 lugares). 12h/14h e 18h30 /23h30. Aberto em 2016.

Rock’a Burger

Enxuto, o cardápio tem quatro lanches recheados com hambúrguer artesanal. O mais básico é o rock’a 1, que leva salada, mussarela e maionese (R$ 15,00), mesmos ingredientes do rock’a 3, incrementado ainda com três fatias de bacon (R$ 18,00). Para acompanhar, o chope pilsen da Klein sai a R$ 7,00 (400 mililitros). Rua Trajano Reis, 310, São Francisco, ☎ 99598-9706 (30 lugares). 17h/23h (sex. e sáb até 4h; dom. das 17h/0h; fecha seg.). Aberto em 2012.

RockFort Burger House

A trilha sonora privilegia clássicos do rock n’ roll – a unidade de São Braz recebe bandas aos fins de semana. No cardápio figuram lanches como o argentino burguer, que combina disco de carne de 200 gramas recheado de provolone, maionese com alho e ervas, cebola-roxa e molho chimichurri – na ciabatta, sai a R$ 20,00. Para acompanhar: batata frita (R$ 5,00). Avenida Vereador Toaldo Túlio, 2587, São Braz, ☎ 99197-7141 (50 lugares). 18h/23h30 (dom. até 23h; fecha seg.); Rua João Dembinski, 1350, CIC. Não tem telefone (20 lugares). 18h/23h30 (dom. até 23h; fecha seg.). Aberto em 2016.

A Sanduicheria

Empreendimento do chef Junior Durski (do Madero), oferece oito sanduíches, todos na baguete (R$ 9,90 cada um). É muito solicitado o de costela, mas para quem não come carne a sugestão é o de faláfel (bolinho frito à base de grão-de-bico). Também têm preço fixo os combos (R$ 14,90), que incluem batata frita e chá mate ou limonada. Shopping Mueller, Centro Cívico. Não tem telefone. 10h/22h (dom. 11h/22h); Shopping Palladium, Portão. 11h/23h. Aberto em 2018.

Sanduicheria Porco Nobre

O “nobre” que batiza a casa inspira também o nome de alguns sanduíches: o queen mary, por exemplo, leva hambúrguer bovino, queijo prato, bacon, cebola-roxa no pão d’água (R$ 30,90). O mais solicitado, porém, é o lanche recheado com hambúrguer de pernil, bacon, queijo, presunto, maionese e salada (R$ 27,90). É raro quem não prove a porção de torresmo (R$ 18,90). Avenida Água Verde, 937, Água Verde, ☎ 3343-0800 (120 lugares). 11h30/23h (dom. a partir das 17h30). Aberto em 1996.

The Black Beef

Primeira loja da rede na capital paranaense tem como líder de pedidos o black rib (R$ 22,00). Trata-se de um sanduíche no brioche com hambúrguer 160 gramas de costela angus, bacon, maionese de ervas, mussarela e barbecue. Para matar a sede, a soda italiana é feita com xarope de maçã, água com gás e gelo (R$ 9,00, 400 mililitros). Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 1069, Batel, ☎ 3618-0007. 11h/23h30 (sex. e sáb. 11h30/4h). Aberto em 2018.

Whatafuck Hamburgueria

O cardápio é composto de cinco sanduíches. O preferido da clientela é o que combina hambúrguer com bacon, queijo prato, tomate, cebola-roxa e maionese (R$ 14,00 ou R$ 18,00 na versão com dois discos). Também dá para optar pelo combo que leva o mesmo sanduíche com batata frita e refrigerante (R$ 25,00). Avenida Vicente Machado, 845, centro. Não tem telefone (10 lugares). 18h/0h30 (qua. a sáb. até 2h; fecha seg.); Rua Coronel Dulcídio, 775, centro. Não tem telefone (10 lugares). 18h/0h30 (qua. a sáb. até 2h; fecha seg.); Rua Bispo Dom José, 219, Batel. Não tem telefone (30 lugares). 18h/2h (ter. 17h/23h; qua. 17h30/23h30; qui. 17h30/1h; dom. 16h/22h; fecha seg.). Aberto em 2015.

Confira o roteiro completo e os estabelecimentos campeões em comidinhas, bares e restaurantes da 19ª edição de VEJA COMER & BEBER CURITIBA clicando aqui.