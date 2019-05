1. nevaska zoom_out_map 1 /3 Sorvete da Nevaska: o endereço de comidinhas mais votado pelos leitores em 2019 (Divulgação/VEJASP)

2. Mezada Baricoz. zoom_out_map 2 /3 Drinque do Mezada Baricoz.: bar já caiu nas graças do público (Divulgação/VEJASP)

3. FLOR NEGRA - CUIABÁ zoom_out_map 3/3 O salão do Flor Negra: o melhor restaurante segundo os leitores (Ligia Skowronski/VEJASP)

Os três endereços a seguir são os mais queridos da cidade, segundo os leitores que responderam a uma pesquisa on-line realizada nos meses de março e abril por VEJA COMER & BEBER Cuiabá. Foram recebidos cerca de 10 000 votos. Confira os vencedores:

COMIDINHAS – Sorveteria Nevaska

No time das melhores sorveterias da cidade — ficou em segundo lugar na votação do júri —, sempre tem novidade nas cubas. Atualmente, sabores como milho verde e laranja disputam atenção com recentes criações, caso da que combina doce de leite, queijo e goiaba. Os gelados podem ser servidos na casquinha (R$ 6,00), no cascão (R$ 8,00) ou compor a banana split (R$ 27,10), perfeita para partilhar. Rua Barão de Melgaço, 2169, Centro

Sul, ☎ 3622-1550.

RESTAURANTE – Flor Negra

Não está no time dos endereços preferidos pelos cuiabanos por acaso. Eleita a chef do ano nesta edição, Carol Manhozo (pág. 22) cuida de preparar receitas como o apetitoso filé de pintado com banana-da-terra (R$ 84,00) da foto acima. Enquanto isso, o proprietário Julio Valmorbida está sempre

pronto a indicar, a partir de uma carta com sessenta rótulos, o melhor vinho para acompanhar a refeição. Avenida São Sebastião, 2873, Quilombo, ☎ 3027-6201.

BAR – Mezada Baricoz

Abriu as portas em outubro de 2018 e já caiu nas graças do público. Misto de bar e restaurante, serve menu executivo no almoço. Devido à boa cozinha, os pratos também saem bastante à noite, mas o cardápio ainda contempla petiscos, cervejas e drinques — o strawberry girl leva gim, tônica, morango, xarope de açúcar, canela e hibisco (R$ 27,00). Rua Wilson Garcia, 116, Consil, ☎ 2129-7202.

(Preços apurados entre abril e maio de 2019).

