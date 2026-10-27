O menu especial na celebração da Semana da Gastronomia japonesa em São Paulo

Iguarias como sushi e sashimi se popularizaram no Brasil a partir de São Paulo. Como forma de celebrar essa influência, a capital paulista promove na próxima quinta, 29, a Semana da Gastronomia Japonesa. A edição 2026 do evento terá a participação de grandes chefs para uma demonstração de kaitai, a tradicional cerimônia nipônica de corte e apresentação do atum. A atração terá um ingrediente especial: pela primeira vez, segundo os organizadores, serão apresentados lado a lado três exemplares provenientes de diferentes partes do mundo — Brasil, México e Espanha.

A proposta é mostrar como a origem do pescado pode influenciar características como textura, sabor e teor de gordura, aspectos fundamentais na preparação de sushis e sashimis. Os participantes poderão acompanhar o trabalho dos chefs e conhecer as particularidades dos cortes de um dos peixes mais valorizados da alta gastronomia japonesa.

Mais do que uma técnica de preparação, o kaitai é uma demonstração de habilidade e precisão. Durante a cerimônia, o atum é cuidadosamente dividido em diferentes partes, cada uma com características próprias e aplicações específicas na culinária. O ritual também expressa princípios associados à tradição gastronômica japonesa, como o respeito à matéria-prima e o aproveitamento dos ingredientes.

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A apresentação será coordenada pela chef Telma Shimizu, do restaurante Aizomê, um dos nomes conhecidos da gastronomia japonesa em São Paulo. Ao seu lado estarão profissionais de casas especializadas, como Igor Yukio Suzukawa (Aizomê), Toshi Kawanami (Yunagui Edomaezushi), Douglas Kenji (Ken Zushi), Caio Hashizumi (By Koji), Fábio Shiguematsu (Tatá), William Utida (Utida), Leo Noriyuki (Noriyuki), Takeshi Shimizu (Sushiguen) e Rodrigo Santos (Standing Sushi). Mari Saito também integra o grupo.

A iniciativa é organizada pela Associação Brasileira de Gastronomia Japonesa (ABGJ), pelo Nikkey Empreendedores do Brasil (NEB) e pelo Social Club PIRA Faria Lima, com produção do Aizomê.

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O encontro também terá uma finalidade beneficente. Parte da arrecadação será destinada ao Ikoi no Sono, organização social que atua no acolhimento e cuidado de idosos.

Realizado no espaço Tropicali Eventos, em Pinheiros, o jantar tem ingressos a 1.500 reais por pessoa, com bebidas incluídas. As reservas podem ser feitas pelo telefone (11) 98136-5000.

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Serviço

KAITAI — 3 Atuns, 3 Origens

Quando: Quinta-feira, 29 de outubro de 2026, às 19h

Onde: Tropicali Eventos — Rua Cláudio Soares, 144, Pinheiros, São Paulo

Preço: R$ 1.500 por pessoa, com bebidas incluídas

Reservas: Cacau Yoshida — (11) 98136-5000

Beneficente: Parte da renda será destinada ao Ikoi no Sono