O Mar Menino é eleito o melhor restaurante de Fortaleza pela terceira vez

1. O Mar Menino -comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 1 /4 Capote não me deixe: adaptação da galinha de cabidela, acompanhada de cremoso baião de dois feito com arroz serrano e feijão-andu (Lìgia Skowronski/VEJASP)

2. O Mar Menino -comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 2 /4 Arroz serrano: R$ 66,00 (Lìgia Skowronski/VEJASP)

3. O Mar Menino -comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 3 /4 Tartar de atum: leva torresmo frito e emulsão de tangerina (Lìgia Skowronski/VEJASP)

4. O Mar Menino -comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 4/4 Área externa do restaurante campeão: agradável para as refeições (Lìgia Skowronski/VEJASP)

Eleito o chef do ano pela terceira vez consecutiva, Leonardo Gonçalves faz parte de uma geração que vem ressignificando a cozinha brasileira. Seu cardápio transborda sabores do mar e do sertão cearense, mas de uma maneira pouco trivial. Tem sarapatel? Tem, sim, mas como recheio de um guioza de massa bem fininha, que vem dentro do próprio caldo de cozimento das vísceras (R$ 27,00, três unidades) e é proposto como entrada. Na mesma seção, a moqueca de arraia vira bolinho servido com molho de cheiro-verde, leite e leite de coco (R$ 28,00, quatro unidades), e o atum pescado em alto-mar na região de Itarema é preparado como um tartare que leva torresmo frito e emulsão de tangerina (R$ 38,00). Para a sequência, o capote não me deixes (R$ 66,00), assim todo poético, nos conduz ao universo da escritora Rachel de Queiroz e a uma das receitas que ela apresentou em suas histórias, a galinha de cabidela. Mas, no lugar de sangue, Gonçalves usa beterraba para compor o saboroso molho que acompanha a ave, também guarnecida de um cremoso baião de dois feito com arroz serrano e feijão-andu. No capítulo dos doces, vale abrir mão da cheesecake de queijo de coalho com goiabada (R$ 16,00) e da musse de chocolate amargo com “terra de chocolate” e tapioca de cacau (R$ 18,00) para descobrir quantos sabores pode ter o singelo milho: numa só sobremesa, o ingrediente vira bolo molhadinho, um creme anglaise que desliza na boca e uma telha fininha e crocante (R$ 18,00). Avenida Barão de Studart, 1043, Aldeota, ☎ 3039-5359 (70 lugares). 12h/14h30 e 19h/23h (sáb. almoço até 15h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2015. $$

Rosa Celeste (2º lugar melhor da cidade)

O chef português Marco Gil renova o cardápio com frequência buscando respeitar a sazonalidade e valorizar os ingredientes locais. O resultado são entradinhas como os canapés de queijo de coalho com banana, xerém de carne de sol, picles de caju, chips de banana-da-terra e flor de coentro (R$ 32,00, quatro unidades). Entre os pratos, a costela suína assada com molho de mel de caju e mostarda é servida com batata-doce, almeirão salteado e farofa (R$ 56,00). Rua Professor Dias da Rocha, 800, ☎ 2180-4278 (100 lugares). 11h/23h (dom. e seg. só almoço até 16h). Aberto em 2019. $$

Santa Grelha (3º lugar melhor da cidade)

Para começar a refeição, o cardápio sugere linguiças especiais, entre elas a incrementada com provolone e orégano (R$ 23,00). Na sequência, pode vir à mesa o prime rib suíno com mel, abacaxi grelhado acompanhado de cuscuz cremoso com queijo e bacon (R$ 69,90). Guarde espaço para arrematar com a banana cartola, combinação da fruta caramelada com queijo de coalho e canela (R$ 26,00). Rua Tibúrcio Cavalcante, 790, Meireles, ☎ 3224-0249 (220 lugares). 11h30/23h (sex. e sáb. até 23h30); Shopping Iguatemi, ☎ 3241-5541 (150 lugares). 11h30/22h. Aberto em 2000. $$$

Carneiro do Ordones (2º lugar melhor brasileiro/regional)

Para petiscar, a bola da vez são os dadinhos de tapioca com queijo de coalho e carne de sol (R$ 14,00, doze unidades), que vão bem em companhia de cervejas em garrafa (R$ 5,50 a Amstel e R$ 9,90 a Heineken). Em seguida, uma das estrelas é o carneiro guisado escoltado por arroz, pirão, cuscuz e legumes (R$ 70,00, para duas pessoas). Rua Azevedo Bolão, 571, Parquelândia, ☎ 3281-5959 (400 lugares). 10h/1h; Rua Frederico Borges, 368, Varjota, ☎ 3109-7776 (300 lugares). 11h/1h. Aberto em 1995. $

Cantinho do Frango (3º lugarmelhor brasileiro/regional)

Comida de acento regional em porções fartas: essa é a fórmula de sucesso da casa. Uma das especialidades é o kit cantinho, que reúne frango desossado, baião de dois, farofa de ovos e purê de batata (R$ 74,90, para três pessoas). Entre os 450 rótulos de cachaça está a Cedro do Líbano (R$ 8,90 a dose). Rua Torres Câmara, 71, Aldeota, ☎ 3224-6112 (500 lugares). 10h/16h (sex. até 23h; sáb., dom. e feriados até 15h30); Rua Engenheiro Antônio Ferreira Antero, 408, Parque Manibura, ☎ 3239-2939 (300 lugares). 10h/15h30 (sex. e sáb. até 22h; dom. e feriados até 17h). Aberto em 1994. $

Quer conhecer todos os campeões e o roteiro completo de VEJA COMER & BEBER Fortaleza 2019? Clique aqui.