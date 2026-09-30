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Gastronomia

O cardápio luxuoso do almoço de Vorcaro com Moraes

Novas mensagens coletadas pela PF deram detalhes da refeição oferecida pelo ex-banqueiro ao ministro do STF

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 12h49 | Atualizado em 30 set 2026, 13h17
Montagem com dois homens em close-up: à esquerda, um homem calvo de terno e gravata vermelha, com expressão séria; à direita, um homem barbudo de cabelo escuro penteado para trás, vestindo camisa branca e blazer escuro, com leve sorriso
O ministro Alexandre de Moraes, do STF; e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master (Divulgação/Reprodução)
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O cardápio luxuoso do almoço de Vorcaro com Moraes Priorize VEJA no Google

Nova mensagens obtidas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro revelaram detalhes de um almoço organizado pelo ex-banqueiro para o ministro Alexandre de Moraes em Campos do Jordão (SP), em dezembro de 2023.

O encontro aconteceu no dia 30, na véspera da virada do ano, no hotel Six Senses Botanique, e contou com um cardápio luxuoso oferecido pelo ex-dono do Banco Master. Segundo informações divulgadas pelo O Globo, o menu exclusivo incluía caviar, vieiras com ovas de salmão, ovo trufado, foie gras com banana, carne dry aged, wagyu e trufas.

Conforme as mensagens obtidas pela Polícia Federal, Vorcaro avisou o chef de cozinha sobre a agenda com Moraes três dias antes, e fez recomendações de vinhos dando prioridade a rótulos mais antigos de sua própria adega. Cinco garrafas foram sugeridas, incluindo rótulos como La Tâche, Haut-Brion, Château Mouton Rothschild e Château Cheval Blanc.

O almoço marcou o primeiro encontro do banqueiro com o ministro e teve o intermédio de Fábio Faria, segundo informações divulgadas anteriormente por VEJA. No total, 13 pessoas compareceram ao encontro, incluindo 4 seguranças.

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