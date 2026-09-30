O cardápio luxuoso do almoço de Vorcaro com Moraes

Nova mensagens obtidas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro revelaram detalhes de um almoço organizado pelo ex-banqueiro para o ministro Alexandre de Moraes em Campos do Jordão (SP), em dezembro de 2023.

O encontro aconteceu no dia 30, na véspera da virada do ano, no hotel Six Senses Botanique, e contou com um cardápio luxuoso oferecido pelo ex-dono do Banco Master. Segundo informações divulgadas pelo O Globo, o menu exclusivo incluía caviar, vieiras com ovas de salmão, ovo trufado, foie gras com banana, carne dry aged, wagyu e trufas.

Conforme as mensagens obtidas pela Polícia Federal, Vorcaro avisou o chef de cozinha sobre a agenda com Moraes três dias antes, e fez recomendações de vinhos dando prioridade a rótulos mais antigos de sua própria adega. Cinco garrafas foram sugeridas, incluindo rótulos como La Tâche, Haut-Brion, Château Mouton Rothschild e Château Cheval Blanc.

O almoço marcou o primeiro encontro do banqueiro com o ministro e teve o intermédio de Fábio Faria, segundo informações divulgadas anteriormente por VEJA. No total, 13 pessoas compareceram ao encontro, incluindo 4 seguranças.